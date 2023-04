BURDE SLIPPE: Mange kan ha hatt fremmedspråk i fem år og sitte igjen med omtrent ingenting, skriver Nikolai Eiken (Unge venstre).

Fem bortkastede år

Elever som ikke er interessert, burde slippe å pine seg gjennom fem år med «una cerveza, por favor».

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

NIKOLAI EIKEN (18), Vgs-elev og medlem i Unge Venstre.

Da jeg begynte i 8.klasse, fikk jeg muligheten til å velge spansk som valgfag.

Det viste seg å være mitt sterkeste fag, og ga meg en kjempefordel da jeg begynte på videregående, og ble tvunget til å ha fremmedspråk.

Men for veldig mange er situasjonen en helt annen.

Mange kan ha hatt fremmedspråk i fem år og sitte igjen med omtrent ingenting, enten fordi de ikke har interesse av å lære et nytt språk eller generelt synes nye språk er vanskelig.

Bør fremmedspråk være valgfritt? Ja, det er på tide, du! Unødvendig at alle må tvinges til det. Nei, man må tåle at ikke alt på skolen er noe man er interessert i!

Hvorfor skal vi la elever kaste vekk fem eller tre år av utdanningsløpet sitt på et fag som bare fører til at de bestemmer seg for at de aldri skal åpne en glosebok igjen?

Alle mennesker har mulighet til å bli flink i noe, så lenge interessen er der. Derfor er det mye bedre om fremmedspråk blir valgfritt.

Les også Slik sender du leserinnlegg til VGs unge meninger-redaksjon Kronikk, leserinnlegg eller video? Slik sender du meningen din og leserinnlegg til VGs «unge meninger»

Så kan elevene som har andre interesser, ha et fag som lar de bli gode i noe annet - fremfor å bruke mange år på å tvinge seg til å huske hvordan man snakker om været - på et språk man ikke kommer til å bruke uansett.

Dette kommer fra noen som elsker fremmedspråk, og tror på at vi er helt avhengige av folk som er flinke i alle de store verdensspråkene.

Men vi er også avhengige av folk som er flinke på alt annet.

Det er enkelt: La de som har interesse for språk bli flinke i det, og de som har andre interesser slippe å pine seg gjennom fem år med «una cerveza, por favor».

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post