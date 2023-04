Kommentar

Avtalen som kan forandre alt

En oppsiktsvekkende avtale mellom Iran og Saudi-Arabia setter alt i bevegelse i Midtøsten. Ett håndtrykk mellom gamle fiender påvirker alle regionens konflikter.

Med Kina som mekler ble Saudi-Arabia og Iran i mars enige om å gjenopprette diplomatiske forbindelser. Avtalen innebærer mer enn at de to landene gjenåpner sine ambassader. De to land skal forhandle om varig fred i Jemen etter åtte år med krig. De skal også handle med hverandre, og diskutere regional sikkerhet.

Det sjiamuslimske Iran og sunnimuslimske Saudi-Arabia har i mange år vært bitre fiender. De har valgt ulike sider i krigene i Jemen og Syria, og i andre konflikter. De har enten har deltatt direkte i krig, eller med stedfortredere. Irans atomprogram har skapt frykt for at det kan oppstå et kjernefysisk våpenkappløp mellom stormakter i regionen.

At de to snakker sammen er en diplomatisk triumf for Kina.

I forrige uke hadde Kinas president Xi Jinping en telefonsamtale med Saudi-Arabias mektige kronprins Mohammed bin Salman.

Xi sa at han ønsker at Saudi-Arabia og Iran fortsetter dialogen. Han sa dessuten at Kina og Saudi-Arabia vil støtte hverandre når det gjelder landenes «kjerneinteresser».

GOD TONE: Irans president Ebrahim Raisi på besøk hos president Xi Jinping i Beijing 14. februar.

Kina ønsker fred i Midtøsten, sa Xi. Det er et vakkert ønske, men Kina har også andre interesser.

De ønsker å utvide handelsrutene i Midtøsten. Iran og Saudi-Arabia har en ting felles: Kina er deres viktigste eksportmarked for olje. Og olje er disse landenes overlegent viktigste inntektskilde.

Kinas suksess som mekler viser at USAs innflytelse i Midtøsten er blitt redusert. USA tok først til orde for forhandlinger, men Iran og Saudi-Arabia fortrakk Kina som megler. Årsakene er både økonomiske og politiske.

Kina har utmerkede diplomatiske forbindelser med begge land. USA har ikke hatt diplomatiske forbindelser med Iran siden 1980 og forholdet er preget av dyp mistillit. Kina kan forhandle direkte med Iran, noe USA ikke kan.

Irans utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian, Saudi Arabias utenriksminister Prince Faisal bin Farhan Al Saud og Kinas utenriksminister Qin Gang i Beijing torsdag.

Kina stiller selvsagt ingen spørsmål ved politiske og sivile rettigheter i Saudi-Arabia eller Iran. Disse tre autoritære regimene har alle en elendig status når det gjelder menneskerettigheter.

Under et besøk i Beijing tidligere i år sa Irans president Ebrahim Raisi at vennskapet mellom de to land hadde vokst fra «styrke til styrke».

Forholdet er basert på gjensidig respekt og de to er oppriktige strategiske partnere. I Beijing slipper Raisi plagsomme spørsmål om undertrykkelsen av iranske kvinner og regimets brutale forsøk på å knuse demonstrasjoner for frihet.

MØTTES I BEIJING: En ledende representant for Iran, Ali Shamkhani, hilser på sin kinesiske kollega Wang Yi i Beijing 10. mars. Til venstre er den saudi-arabiske statsråd og sikkerhetsrådgiver Musaad bin Mohammed al-Aiban.

Det iranske regime har mye å vinne på en normalisering av forholdet til det mektigste av de arabiske landene. Slik blir Iran mindre isolert i regionen. Større handel med arabiske land vil redusere effekten av de amerikanske økonomiske sanksjoner mot Iran.

Avtalen mellom Saudi-Arabia og Iran er også gode nyheter for Syrias diktator Bashar al-Assad. Militær støtte fra Iran og Russland ga ham et overtak i krigen i Syria. Saudi-Arabia støttet opposisjonen og brøt forbindelsene til Assad i 2012.

Nå forhandler Syria og Saudi-Arabia om å reparere båndene og gjenåpne ambassader. Dette kommer som et direkte resultat av tilnærmingen mellom Saudi-Arabia og Iran.

Andre arabiske land vil følge. Assad har ført krig mot sitt eget folk i ti år, men nå blir han tatt inn i varmen.

NØDHJELP: Internt fordrevne jemenitter får humanitær hjelp fra Verdens matvareprogram (WFP) i Hajjah i januar. Krigen har ført til en humanitær katastrofe.

For Israels statsminister Benjamin Netanyahu er avtalen et alvorlig tilbakeslag. Iran er ansett som en eksistensiell trussel for Israel. Inntrykket er blitt forsterket på grunn av Irans atomprogram. Og i Libanon, ved Israels grense i nord, står den iranskstøttede Hizbollah-militsen med et stort arsenal av missiler.

Med støtte fra daværende president Donald Trump normaliserte Israel forholdet til flere arabiske land. De forente arabiske emirater og Bahrain var det første til å undertegne de såkalte Abraham-avtalene med Israel. Israel og Saudi-Arabia har ikke formelt normalisert forholdet, men uformelt er det et samarbeid på flere plan. Nylig tillot Saudi-Arabia israelske passasjerfly bruk av landets luftrom.

Efraim Halevy, som ledet Mossad fra 1998 til 2002, skriver i den israelske avisen Haaretz at Iran tilsynelatende ikke ser det som et problem at Saudi-Arabia har kontakt med Israel. Han merker seg at mekleren er Kina, som Israel har gode diplomatiske forbindelser med.

Halevy mener at Israel hverken kan eller bør motsette seg at Saudi-Arabia og Iran igjen er på talefot. Han sier Israel nøye bør analysere situasjonen og vurdere om tiden er inne til å en rette “en svært forsiktig positiv sondering i retning Teheran”. Det virker politisk umulig i dag.

Saudi-Arabia og Iran er på talefot. Hvis det betyr at de ikke lenger vil føre krig med stedfortredere er det er stort fremskritt. Det kan bidra til større stabilitet i en konfliktfylt region. Men det kan også sementere autoritære regimers grep om egen befolkning. Det kan bety fred, men ikke frihet.

I Jemen startet krigen i 2015. Krigen har resultert i det FN beskriver som verdens verste humanitære krise. Saudi-Arabia støtter Jemens regjering. Iran står på Houthi-opprørernes side. Den store testen på verdien av den Kina-sponsede tilnærmingen mellom to fiender er om de klarer å bli enige om en fredsløsning i Jemen.

