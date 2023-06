Unmute video

Pride er viktigere enn noensinne

Mange er redde og vet ikke om de tør å være med i årets parade. Derfor er det viktigere enn noensinne at vi markerer Pride.

SOFIE FRØYSAA, lærer og forfatter

Det er enormt viktig at vi er gode allierte, at vi aktivt jobber for å sikre mangfold og inkludering, og at vi viser nulltoleranse for homofobi og transfobi.

Egentlig er det rart å kalle det en fobi.

Selv har jeg fobi mot høyder og edderkopper. Men uansett hvilken type fobi man har, er det én ting vi vet fungerer mot fobier: Nemlig eksponeringsterapi.

Og sånn sett er pridemarkeringen god eksponering for de som frykter Pride, for det synliggjør, ufarliggjør og normaliserer mangfold, kjærlighet og det å få være den du er.

Pride viser at kjærlighet ikke er så farlig. At det å få være seg selv ikke er så farlig. Å nekte noen dette er mye, mye farligere.

NULLTOLERANSE: Vi må vise nulltoleranse for homofobi og transfobi, skriver Sofie Frøysaa.

Og er det ikke rart hvordan mange motsetter seg det å lære barn om Pride og ulike legninger, fordi det visstnok er «seksualisering av barn» – som om andre legninger enn heterofili kun handler om sex – og ikke kjærlighet og identitet?

Men om et barn spør sine heterofile foreldre om hvordan det kom til, da er vi enige om at vi skal gi dem svar på dette, selv om dét eksplisitt handler om nettopp sex?

Dessuten vet vi at jo bedre informasjon barn får om legning, kropp, seksualitet, identitet og grensesetting, jo mer forebyggende er det med tanke på seksuell trakassering, overgrep, seksuell uhelse og skam.

Vi må slutte å undervurdere barn og ta ansvar som voksne.

Det skylder vi barna våre og fremtiden deres.