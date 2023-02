Leder

Norge må innfri Natos mål

STYRK FORSVARET: Natos generalsekretær Jens Stoltenberg på pressekonferanseetter forsvarsministermøtet i Brussel.

I fjor brukte Norge litt i overkant av 1,5 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) på forsvaret. Det blir trolig lavere i år, på grunn av forventet vekst i BNP. Selv om forsvarsbudsjettet øker er vi som nasjon langt fra å innfri Natos vedtatte målsetting. Det kan vi ikke være bekjent av.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sier at to prosentmålet er å anse som et gulv, ikke et tak. Vi må styrke vårt eget forsvar og bidra mer inn til det felles forsvar i Nato. Når vi donerer våpen og ammunisjon til Ukrainas selvforsvar må vi samtidig sørge for å fylle opp våre egne lagre. Produksjonskapasiteten må økes for å holde tritt med etterspørselen.

GULT OG BLÅTT: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tok i mot Sveriges statsminister Ulf Kristersson på onsdag.

Ukraina trenger overføringer av våpen og ammunisjon for å kunne forsvare seg mot en forventet russisk storoffensiv de kommende uker og måneder. Det er tegn på at offensiven allerede er i gang. Til tross for store tap og enorme ødeleggelser synes Vladimir Putin fast bestemt på å tvinge Ukraina i kne. I denne styrkeprøven trenger Ukraina prekært militær, politisk og økonomisk støtte fra land i vest. Det er nødvendig å trappe opp støtten på grunn av Putins blodige offensiv.

På en pressekonferanse etter forsvarsministermøtet i Nato presiserte Stoltenberg at hverken Nato eller allierte er en del av konflikten. Ukrainanerne forsvarer sitt eget land. Medlemsland i alliansen støtter Ukraina og deres rett til å forsvare seg mot aggresjon.

På Natos toppmøte i Wales høsten 2014 lovet alle de politiske lederne at de skulle strebe etter å nå målet i løpet av et tiår. Neste år skulle Nato-landene være i mål. Virkeligheten er en annen. Selv om forsvarsbudsjettene øker er Norge og flere allierte langt fra målstreken. Norge har hatt mange år på å innfri målsettingen om to prosent. Men det har hverken Erna Solberg eller Jonas Gahr Støres regjeringer klart.

STÅR SAMMEN: Natos forsvarsministre og generalsekretær Jens Stoltenberg på det obligatoriske klassebildet 15.2.

Før 2014 hadde mange av Natos medlemsland i en årrekke redusert forsvarsbudsjettene. Det var forståelig i en tid med lavere spenning etter den kalde krigen. Det ble nødvendig å endre kurs etter at Russland okkuperte og deretter annekterte Krim for ni år siden. Russisk aggresjon mot et naboland skapte en ny og farlig sikkerhetspolitisk situasjon i Europa.

Nato svarte derfor med å styrke de transatlantiske båndene og regjeringssjefene lovet å øke forsvarsbudsjettene. Etter at Russland for snart et år siden gikk til en uprovosert angrepskrig mot Ukraina ble situasjonen radikalt forverret. I en farlig verden må vi betale mer for å opprettholde vår sikkerhet. I solidaritet med våre allierte må Norge sørge for å innfri toprosentmålet så snart som mulig.