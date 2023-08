Kommentar

Fanget i en ond boligsirkel

Tegning: Roar Hagen

Før eide alle. Når min generasjon skal inn på boligmarkedet, er det enten arv, hjelp fra foreldre eller en solgt nyre som er veien inn.

I Norge eier man. 76 % av oss har et eget sted. Vi er flere unge som eier enn i noe annet europeisk land, selv om tallet er synkende.

Det høye antallet som eier er ikke tilfeldig. Det har vært, og er, et mål at flest mulig skal eie sin egen bolig. Etterkrigstidens boligpolitikk har også vært et virkemiddel for å bekjempe fattigdom og motivere til sosial mobilitet, som forskerne Hans Christian Sandlie og Jardar Sørvoll formulerer det.

Husbanken, ulike subsidier og en aktiv, politisk styring økte eierandelen. «En av sosialdemokratiets største suksesser», har det blitt kalt. Hovedfortellingen er at dette snur på starten av 1980-tallet, hvor det statlige grepet svekkes.

For oss som er unge i dag, virker det i hvert fall som lykken har snudd. Boliglånsrenten skal bare en vei, og det er opp. 5-tallet skal nås før sommervarmen har lagt seg. Å betjene et lån kan bli vanskeligere i fremtiden. Og høy rente er hovedsakelig et problem hvis du først greier å skaffe deg et krypinn. Det skal du ikke regne med at du gjør.

Boligprisene har nemlig steget med 163 % mellom 2003 og 2019. Smak litt på det tallet. Det er dobbelt så mye som lønnsveksten i samme periode. I hovedstaden har økningen vært tre ganger så høy som lønnsveksten.

For vi kommer ikke utenom Oslo her. Når det snakkes om boligkrise, pekes det ofte mot hovedstaden. Mange vil flytte til Oslo for første gang, mange vil flytte tilbake og få vil flytte vekk. Mens boligprisene gikk ned på landsbasis i juli, gikk prisene i hovedstaden motsatt vei.

Problemstillingene er mange og sammensatte: Det bygges ikke nok boliger. Det er for dyrt å kjøpe de leilighetene og husene som finnes. Boligbygging vil ikke løse alle problemene. Mange «vanlige folk» opplever at alle boliger er utenfor rekkevidde.

Lave fødselstall blir sett i sammenheng med at det er dyrt å skaffe seg et sted å bo. Det er nok flere grunner til at vi produserer færre barn enn tidligere, og det er ikke sikkert at unger vil sprette ut hvis alle fikk en treroms over natten. Prisene kan likevel være en del av forklaringen.

DYRT: Boligprisene har steget mer enn lønnsveksten, spesielt i de større byene.

Det er også et problem når færre unge greier å kjøpe bolig. Når målet er at alle skal ha mulighet til å kjøpe seg et sted å bo, så er det ikke et godt tegn at samtaler om bolig ofte inneholder: «Sweet, forskudd på arven da?» eller «Åja, mor og far som fikset for deg, eller?» og ikke minst, «Solgt en nyre altså?». Særlig ille er det når svaret på alle disse spørsmålene er ja.

Vi skal likevel ikke overdrive. Det store flertallet i Norge eier boligen sin. Alle kan ikke bo i sentrum. Det er mulig å være lykkelig (ere?) andre steder enn i bykjernen i de største byene.

Victor Norman, som ledet Distriktsdemografiutvalget, sa: «Folk i storsamfunnene må se at det er mulig å bo andre steder enn for eksempel på Grünerløkka.» Det er fullt mulig å pendle fra Lillestrøm, Sotra eller Malvik til Oslo, Bergen eller Trondheim. De fleste har bare ikke så lyst til det.

Urbaniseringen slutter ikke, tross høye boligpriser i byene. Folk burde jo strengt tatt få bo der de ønsker, selv om «det ikke er noen menneskerettighet å bo innafor ring 3», som det sies. De samme som sier det, var førstegangskjøpere før 163 % prisstigning tok til, men det er en annen sak.

Mange føler at de er «fanget» i en ond sirkel. Du leier hos «bolighaier» og betaler såpass mye at det ikke er mulig å spare til å kjøpe noe som helst.

Så da må du fortsette å leie hos «haiene», mens de som på et eller annet magisk vis har investert i eiendom «betaler til seg selv». Nå øker også leieprisene, for å gjøre sirkelen enda ondere.

Danskene knytter boligkrisen til at unge får problemer med å opprettholde sine foreldres levestandard. Dette er illevarslende og skremmende.

Det er ikke tilfeldig at så mange eier i Norge. Tilfeldigheter kan ikke avgjøre om det skal fortsette å være slik. Derfor må politikerne koble seg på. Er det ikke et problem at nyutdannede ikke har råd til å bo? Bør ikke bolig bidra til å utjevne sosiale forskjeller, ikke forsterke dem?

Her er det mye som kan tas tak i. Boligprisene har falt svakt. Det er likevel ikke nok. Politikerne bør motvirke inntrykket av at de middelaldrende har dratt opp stigen i eneboligen, og etterlatt de unge på en ettroms til over 100.000 kroner kvadratmeteren.

