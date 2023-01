Leder

Runesteinen er en påminnelse

Runesteiner er det mange av. Sverige har de fleste, Norge de eldste. Likevel er Svingerudsteinen, som nå er funnet i Hole på Ringerike, en historisk sensasjon.

Først og fremst fordi det har vært mulig å tidfeste inskripsjonens opprinnelse. Det indikerer at denne runesteinen kan være et par hundre år eldre enn tilsvarende funn. Kanskje er den rundt to tusen år gammel, noe som i så fall tilsier at vår skrifthistorie og språkhistorie kommer i et nytt lys.

Dersom arkeologer og runologer ved Kulturhistorisk museum har rett – noe det meste tyder på – er Svingerudsteinen verdens eldste i sitt slag. Da kan det med rette kalles vår tids mest oppsiktsvekkende gravfunn.

Det var i forbindelse med undersøkelser av et gravfelt ved Tyrifjorden, der den nye Ringeriksbanen skal gå, at runesteinen ble funnet. Inskripsjonen er åtte tynne runer fra den eldre futharken, som vårt første kjente alfabet kalles.

Skriftsystemet antas å ha oppstått i løpet av de første århundrene e. Kr.f. og de eldste runerekkene er tradisjonelt tidfestet til det andre århundret.

Hvis det viser seg at Svingerudsteinen er fra den tid Jesus vandret rundt på jorden, noe dateringsarbeidet kan implisere, må hele tidsrammen for runetradisjonen utvides. Det åpner for mange nye perspektiver, om kunnskapsutviklingen, ikke minst.

Nordens tallrike runesteiner er i hovedsak reist mellom år 300 og 1130. Einangsteinen i Vestre Slidre antas å være Nordens eldste runestein som står på sitt opprinnelige sted, mens Tunesteinen har en av de lengste kjente runeinnskriftene.

Kulisteinen på Smøla kalles «Norges dåpsattest», fordi inskripsjonen er det eldste belegget for navnet Norge.

Disse steinene bidrar hver på sitt vis til historien om vårt land og folk. Mange av inskripsjonene er grafitti-lignende ytringer som kan være kilder til mentalitetshistorien.

At det hele tiden dukker opp nye funn, betyr nye brikker i puslespillet Norge. Derfor er det viktig å konservere disse fragmentene for videre forskning.

Å ta vare på egen kulturarv er noe de flest nasjoner bestreber. Ingen burde være bedre rustet for oppgaven enn oljesmurte Norge. Dessverre har både denne regjeringen, den forrige, og den før der igjen mange unnlatelsessynder å gjøre opp for.

I Jens Stoltenbergs regjeringstid oppsto den vanvittige ideen å frakte de knekkebrød-porøse vikingskipene til et nytt signalbygg i Bjørvika. Det kostet viktig tid. Erna Solbergs regime utsatte nødvendig konservering av vikingskatten på Bygdøy til det nesten var for sent.

Dagens regjering forstår ikke behovet for et moderne Vikingtidsmuseum, og har skåret ned hele formidlingsprosjektet til et oppbevaringssted for Osebergfunnet og Gokstadskipet.

Sulteforingen av Historisk museum må de alle svare for.

Svingerudsteinen vitner om sivilisasjonens lange linjer. Vårt ansvar i dag er å forvalte verdensarven på vegne av de som kommer etter oss. Historie er ikke en statisk størrelse.

Den som risset de åtte runene i en stein ved Tyrifjorden for to tusen år siden har sendt oss en viktig påminnelse.