Leder

Bane Nor og ned

Enda en gang utsetter Bane Nor gjenåpningen av Follobanen. Enda en uke med forsinkelser og kanselleringer på Norges mest trafikkerte togstrekninger inn og ut av hovedstaden.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Og enda en runde med Bane Nor-direktører – dem er det åpenbart en del av – som toer sine hender.

Som VG kunne fortelle på torsdag: Mer enn en tredjedel av planlagte avganger for persontog var rammet av forsinkelse, innstilling eller begge deler i 2022. Det gir en statistikk som er betydelig verre enn foregående år.

Siden 2014 er det gradvis mindre som går på skinner for Bane Nor.

Reisende med tog i Norge kan ikke stole på at jernbanen tar dem dit de skal – eller at de kommer frem i tide.

Årlig bevilges det 31 milliarder kr til jernbaneformål. I Nasjonal transportplan 2022–2033 er det satt av nesten 400 milliarder kr til jernbane.

Storsamfunnet, finansiert av publikum, viser interesse for jernbanens ve og vel. Det synes ikke som at denne interessen er gjensidig.

Tog er i det store og hele en miljøvennlig måte å transportere folk og gods på. Å reise med tog på lengre strekninger kan være en nytelse. Også kortere turer kan by på fine opplevelser. Selv dagpendlere som kan velge mellom flere alternativer til og fra jobb, vil i mange tilfeller velge toget.

Tog er praktisk, ofte bekvemt, og selv om det ikke nødvendigvis er rimeligste måte å reise på lenger, har toget mange fordeler. Mange har opprettholdt en godvilje overfor jernbanen – tross alt.

Men nå begynner «tross alt» å innebære såpass mange negative faktorer, at velviljen er tynnslitt. Noen oppgir å ha mistet den helt.

Når togene ikke går, når de store forsinkelsene rammer, eller tog blir stående og vente i timevis – som i Romeriksporten i desember, eller på Lønsdal stasjon, hvor morgentoget fra Mosjøen til Bodø ble stående i syv timer – så får oppstykkingen av jernbanen ofte skylden. Det er ingen som har det overordnede ansvaret, sies det.

Vi kan imidlertid ikke se at fargen på konduktørenes uniformer er problemet. Om operatørselskapet heter Vy, SJ eller Go-Ahead spiller liten rolle når kjøreledningen faller ned; når sporvekslene ikke virker eller signalanlegget har hengt seg opp. 26 prosent av forsinkelser og kanselleringer i 2022 skyldtes togselskapene.

Resten – jordfeil, fjernstyringsanlegg, ledninger, skinnegang og alt annet som hindrer togene i å gå – har én og samme adresse: Bane Nor.

Om det er et ledelsesproblem, om det handler om inkompetanse, underfinansiering eller bedriftskultur, vites ikke.

Men det er Bane Nor og ingen andre som har ansvaret.

Når avvik ikke er unntaket, men regelen, har Bane Nor ikke bare et veritabelt forklaringsproblem. Men et enda større tillitsproblem.

Å gjenvinne tapt tillit krever mer enn å fikse en jordfeil.