Norge sviktet adoptivbarna

FAMILIE: Camilla Austbø ble stjålet fra sin biologiske mor i Ecuador og så adoptert til intetanende adoptivforeldre i Norge. Her er hun sammen med adoptivforeldrene sine, Kjell og Liss Austbø.

Den norske håndteringen av adopsjonsskandalen vitner om et urovekkende syn på menneskeverdet til fattige mennesker i fjerntliggende land. Og det viser en respektløshet overfor adoptivbarna som ble stjålet.

På slutten av 80-tallet ble flere barn fra Ecuador stjålet fra sine mødre og solgt til et lokalt adopsjonsnettverk.

Flere av de stjålne barna havnet i USA og Norge. To av de barna, Camilla og Simon, fikk norske familier. Nå har de fortalt sin rystende historier til VG.

Mer enn noe annet handler historiene om de rikes syn på de fattige.

Det handler om grov utnyttelse av mennesker i nød. Det handler om at de fattige fratas sin menneskelighet når man tror urett kan rettes med penger.

Det er det de norske myndighetene har gjort.

Kjøpt seg avlat

De gikk i harde forhandlinger med den biologiske morens advokat. Det ble overført 150.000 kroner fra Utenriksdepartementet til en organisasjon advokaten var aktiv i.

I tillegg betalte Adopsjonsforum, som organiserte adopsjonen her i Norge, om lag 100.000 kroner til det samme formålet. Da forsvant kravet om å få lille Camilla tilbake.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe sier til VG at det kan se ut som at norske myndigheter kjøpte seg ut av Camilla-saken.

«Ja, det kan jo se sånn ut, slik jeg oppfatter det nå. Det skal ikke være slik at man skal kunne kjøpe seg avlat, (tilgivelse for en syndig handling, red.anm.). Og det kan jo se ut som om det var tilfellet her. Men jeg kjenner jo ikke alle detaljene og vurderingene som ble gjort, så det er vanskelig å si dette helt bastant, sier Toppe.

Sviktet av Norge

Camilla var tre år da hun i 1988 ble stjålet og ulovlig adoptert fra Ecuador til Norge.

Dette ble kjent for utenriksminister Thorvald Stoltenberg og Utenriksdepartementet (UD). Også barnets biologiske mor Cecilia fikk vite at datteren var i Norge. Hun ville ha adopsjonen annullert.

Stoltenberg ville ha en løsning på skandalen. En anerkjent norsk ambassadør fikk oppdraget.

Og det er her UD sviktet. Det er ikke lett å si nøyaktig hvorfor. Men det er nærliggende å tro at det blant annet lå til grunn et syn om at Camilla tross alt hadde det bedre her i rike Norge enn hos sin fattige unge mor.

Den potensielle smerten til hennes nye norske familie som sto i fare for å miste det etterlengtede barnet – sto antagelig over smerten til moren som hadde født henne.

UD forsøkte i alle fall ikke å gjenforene det stjålne barnet med moren. De gjorde alt for at Camilla skulle forbli hos sin norske mor og far.

Dette på tross av at de norske foreldrene gjorde flere heltemodige og fortvilte forsøk på å få svar på hvem moren til Camilla var, og om adoptivdatteren var stjålet.

Foreldreparet gjorde alt riktig – de norske myndighetene gjorde alt feil.

Pengene utbetalt til en lokal frivillig organisasjon fremfor direkte til den biologiske moren. UD kalte det «en latinsk løsning» – og kort tid etter ble altså morens krav om annullering trukket tilbake.

MØTET MED MOREN: Simon Eriksen Valvik fra Kristiansand ble adoptert til Norge mot morens vilje da han var en liten baby. Her møter han sin biologiske mor for første i 2022.

Offentlig gransking

Oppførselen er så alarmerende og skandaløs at den krever en offentlig gransking og en uforbeholden beklagelse til Camilla og Simon. Og deres norske og ecuadorianske familier.

Det viktige nå er å få klarhet i hvor mange som kan være rammet av tilsvarende.

UD og Adopsjonsforum sier til VG at denne saken ligger langt tilbake i tid. Et argument Adopsjonsforum gjentar i en pressemelding mandag kveld, hvor de viser at saken ligger flere tiår tilbake i tid.

Innforstått, dette er ikke vårt ansvar. Så enkelt er det ikke. Selv om mange av de sentrale myndighetspersonene har gått bort.

Denne saken undergraver tilliten til UD, Adopsjonsforum og hele adopsjonssystemet.

KALLER DET MENNESKEHANDEL: Barneminister kaller Camilla-saken for menneskehandel.

Selvstendig ansvar

Da er det hårreisende at Adopsjonsforum ikke stiller til intervju med VG. Det holder ikke å besvare spørsmål på mail når saken er så alvorlig.

Foreningen har sammen med UD begått urett ved å holde informasjonen skjult i årevis. Da kan de ikke hvile seg på at noen andre gjorde vurderingene.

Det er dypt respektløst – særlig overfor de nå voksne norske adoptivbarna.

Som fortvilt og over år har forsøkt å finne svar på noe så grunnleggende som hvem de er. Og om de er blitt stjålet fra sine biologiske mødre.

Denne jakten på svar ligger ikke langt tilbake i tid, det har skjedd de siste årene. Ikke bare skal Adopsjonsforum ha bedt Simon om å slå seg til ro med livet sitt. De skal også ha bedt ham om å ikke snakke med pressen.

Denne oppførselen vitner om en forening med manglende selvinnsikt og manglende forståelse for alvoret i saken. Den viser også manglende forståelse for den fortvilelsen og usikkerheten adoptivbarna har vært gjennom.

Adopsjonsforum har et selvstendig ansvar. De skulle ha lagt seg langflate, vært ydmyke, og hjulpet Camilla og Simon med å få svar på spørsmålene. Det har de ikke gjort.

Ikke til å holde ut

Barneminister Kjersti Toppe har til gjengjeld vært forbilledlig klar på hva saken gjelder, nemlig menneskehandel. Hun beskriver det som har skjedd med Camilla som en «fryktelig, fryktelig sak».

Toppe sa i november at det skal foretas en gransking av adopsjonssfeltet. I kjølvannet av VG sin avsløring skal det nå også foretas en gransking av Ecuador-sakene. Men granskingen skal være internt og på systemnivå.

Det holder rett og slett ikke.

Det er enkeltindivider som er rammet. De har krav på svar. Granskingen må derfor være offentlig.

For, den måten Camilla og Simon og før dem deres norske og ecuadorianske foreldre er blitt møtt på, vitner om hensynsløshet. Særlig har det rammet de fattige biologiske mødrene.

Som om det ikke er så farlig med norske overtramp, så lenge de først og fremst rammer fattige i fattige land. Det er ikke til å holde ut.