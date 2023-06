Kommentar

Derfor sier han Turk-i-i-e

PÅ BESØK I HJEMBYEN OSLO: NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg jobber med å få Tyrkia til å godkjenne Sveriges inntreden i NATO. Han fortalte torsdag at han er invitert til Ankara av den tyrkiske presidenten.

Jens Stoltenberg uttaler Tyrkia annerledes enn mange av oss andre. Det gjelder å ikke fornærme tyrkerne, som holder Sverige utenfor.

«Turk-i-i-e» sier NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg som er på besøk i Oslo denne uken.

Han snakker om landet vi andre uttaler som «kalkun» på engelsk. Er han så dårlig i engelsk?

Nei da, han er bare woke.

AVSLUTTET MØTET TORSDAG: NATO-toppene med Jens Stoltenberg i sentrum på alliansens utenriksministermøte i Oslo.

Etter å ha vært irritert i årevis, skrev Tyrkia i fjor brev til FN for å skifte navn til Türkiye. De vil ikke lenger assosieres med klodens mest latterliggjorte fugl.

Støre sier «Turk-i-i-e» han også. De har sikkert øvd. Det er dumt å irritere tyrkerne nå.

På NATOs utenriksministermøte i Oslo denne uken handlet det egentlig om Ukraina.

Men Tyrkia og Sverige er dramaet. For Tyrkia vil ikke slippe svenskene inn i NATO.

SVERIGE SKULLE VÆRT DET 32. MEDLEMMET: Mens Finland er tatt opp i militæralliansen, er Sverige bare invitert som gjest på NATO-møtet i Oslo.

Både Jens og Jonas (de er på fornavn) avdramatiserer at Tyrkias utenriksminister ikke kom til Oslo.

Støre sa det ikke var en politisk markering, ministeren var bare opptatt. Stoltenberg understreker at alle NATO-land i fjor ønsket Sverige velkommen.

USA presser på. Joe Biden har ringt den tyrkiske presidenten og bedt ham stuffe ferdig kalkunen.

«Gobble, gobble» virker å være svaret når Tyrkia blir spurt om Sverige.

VIL INN: Sverige endret torsdag sin terrorlovgivning og sier alt ligger til rette for at Sverige skal godkjennes. Landets utenriksminister Tobias Billström var i Oslo denne uken.

Noen har sammenlignet det med tyrkisk pruting.

I Istanbuls basarer starter selgerne høyt for å enes med kjøperen om en pris litt over midten.

For kjøperen kan det hjelpe å avslutte prutingen på teatralsk vis, rope nei og løpe sin vei. Blir selgeren stående igjen, eller kommer han etter deg?

Kommer han, vet du at du er i nærheten av rett pris. Det er ofte veldig morsomt. Men det tar tid.

VANT VALGET: Tyrkias president Tayyip Erdogan etter valgseieren søndag.

Og god tid har ikke svenskene, Stoltenberg eller NATO. Det gjelder å vise at de står samlet mot Russland.

– Russland tror demokratier er late, sa Stoltenberg torsdag. Han avviste det, og sa at de står bak Ukraina så lenge det trengs.

Alliansen virker sammensveiset. Også i USA viser meningsmålingene at folk flest vil bistå Ukraina.

For Putin blir det nok artigere for hver dag som går. Han kan påstå at NATO er splittet.

TAKKET STOLTENBERG: USAs utenriksminister Antony Blinken roste generalsekretær Jens Stoltenberg opp i skyene og takket han for jobben han gjør. I Oslo går ryktene om hvem som skal overta jobben. Danskenes Mette Frederiksen er et forslag.

At landene ikke har helt like meninger skulle bare mangle. Det viser ingen dyp splittelse.

Men til tross for at det tyrkiske presidentvalget er over, og svenskene har innført en ny antiterrorlov, skjer det ikke noe å skryte av.

Svenskene kom til Oslo kun som «invitees».

SA JA TIL SVERIGE OG FINLAND: Stoltenberg sammen med Erdogan på NATO-toppmøtet i Madrid i fjor da Tyrkia, Finland og Sverige undertegnet en avtale om at Finland og Sverige skulle tas opp i NATO

Analytikere mener at Tyrkia vil ha noe mer før de gir sin godkjenning. Kanskje er det amerikanske jagerfly de venter på i basaren?

Amerikanerne har sagt nei fordi Tyrkia har kjøpt russisk antiluftvern. De frykter det kan brukes av russerne til å hente ut informasjon om deres fly.

Tyrkia har nok også reelt sett vært mer bekymret for Sverige enn Finland. Sverige har en del politisk aktive kurdere, og det liker ikke Tyrkia.

Tyrkia kjører også dobbelt. De pleier vennskapet med Putin samtidig som de er i NATO.

NYTT TOPPMØTE: Støre og resten av den europeiske politiske eliten dro torsdag til Moldova hvor det er møte i European Political Community (EPC).

– Alle allierte er enige om at NATOS dør er åpen, beroliget Stoltenberg i Oslo. Og for Norge, Europa og Vesten er et stort og mektig NATO best.

Men hvem vet.

Det skjer stadig at selgeren i basaren står igjen når du løper fornærmet av gårde.

Da vet du at budet på det som er «Made in Türkiye» var for lavt.