SKAL TINGE DNA-TEST: – Eg sit med ei kjensle av at eg har vore ein handelsvare. Og at Norge har kjøpt meg på feil grunnlag, skriv forfattar Brynjulf Jung Tjønn.

No er alt forandra

Det er diverre ikkje lenger absurd å kalle utanlandsadopsjon for menneskehandel.

BRYNJULF JUNG TJØNN, forfattar

Så lenge eg kan hugse har eg tenkt at eg er heldig som fekk kome til Norge. Verdas rikaste land.

Kven vil vel ikkje det?

Skal vi tru adopsjonspapirene mine blei eg funne på ein togstasjon hausten 1982 i Sør-Korea. Etter eitt år på barneheim flaug eg til Norge og fekk nye foreldre. Tre år gamal fekk eg eit nytt, norskt namn. Eit heilt nytt liv.

I dag er det omtrent 20.000 nordmenn med same type bakgrunn som meg. Vi blei fødde i eit anna land, gjerne med melaninrik hudfarge, før vi har budd på barneheim og etter kvart frakta til Norge med fly.

Her har vi på ulik vis klart å leve som nordmenn, men mange av oss har nok kjent på ein form for utanforskap, ettersom mange utanlandsadopterte kan vere den einaste med melaninrik hudfarge i ein kvit, norsk familie.

Dei siste åra har eg høyrt fleire vore kritiske til utanlandsadopsjon. Nokon har gått så langt å kalle det for menneskehandel og at det bryt med FNs menneskerettar og Barnekonvensjonen.

Sjølv har eg rista litt på hovudet av dette. Kanskje til og med tenkt at det er litt absurd. Men no viser det seg at eg tok feil. Dei siste avsløringane til VG viser at det har foregått adopsjon mellom Sør-Korea og Norge på feil grunnlag.

Biologiske foreldre har aldri godkjent at barna deira skal adopterast bort, og norske styresmakter har kjent til praksisen.

Eg er sjølv fødd i Sør-Korea omtrent 1980. Omtrent, fordi eg ikkje veit når eg er fødd. For å kunne adopterte meg bort, måtte det koreanske adopsjonsbyrået Holt gi meg ny fødselsdato og nytt namn.

Sannynslegvis er eg dobbeltregistrert i fødselsregisteret i Sør-Korea.

Det har tidlegare vore heilt utenkjeleg for meg å ta ein DNA-test eller leite etter biologisk opphav.

Eg har heile livet tenkt at mine biologiske foreldre var så fattige at dei plasserte meg på den togstasjonen i Sør-Korea for at eg skulle bli funnen og få eit betre liv. Eller at dei kanskje var døde.

Det var eit narrativ som eg har vore heilt avhengig av, fordi det har vore så viktig for meg å rettferdiggjere kvifor eg ikkje veit noko om mine tre første leveår – og for at eg måtte vekse opp i eit anna land enn eg er fødd i.

Narrativet om eg var heldig som fekk vekse opp i Norge, fordi eg hadde fattige foreldre i Sør-Korea, har eg tvihalde heilt fram til no. Det har vore ein vikti del av identiteten min.

Men no har alt endra seg.

Frå å tenkje: Eg var heldig som blei funnen på togstasjonen i Sør-Korea og adoptert til Norge, har eg begynt å tenkje: Kven er det som eigentleg forlet sitt to år gamle barn frivillig på ein togstasjon?

Avsløringane til VG har ført til at eg har fått eit indre kaos av spørsmål. Blei eg eigentleg funnen på ein togstasjon? Eller er dette oppdikta? Var det slik at eg blei adoptert ut av Korea utan at foreldrene mine visste det?

Har dei i 40 år, viss dei framleis lever, måtte leve med sorga og uvissa om kva som skjedde med meg?

Adopsjonspapira mine frå starten av 80-talet er mangelfulle. Det er ikkje noko informasjon om biologiske foreldre. VG sine avsløringar visar at på 70- og 80-talet kunne det koreanske adopsjonsbyrået Holt altså fabrikkere adopsjonsrapportane.

Og at norske styresmakter og den norskeadopsjonsformidlaren, Verdens Barn, visste om praksisen.

Å få barn er det største ein kan oppleve. Å miste eit barn må vere det verste ein kan oppleve. Å ikkje vite kva som har skjedd med barnet sitt, gjer traumen enda større. Slik har det vore for mange koreanske foreldre, som mot sin vilje har fått barna sine adoptert til eit anna land.

Korleis kan norske styresmakter og norske adopsjonsformidlarar leve med det?

Og kva med oss 20.000 utanlandsadopterte som no er blitt så usikre på om vi har blitt adoptert til Norge på korrekt grunnlag?

Sjølv om eg er ein vaksen mann med eit godt liv i Norge, skapar dette meir usikkerheit rundt identiteten min. Hadde desse avsløringane kome for 20 år sidan, då eg var ein ung og usikker person og kjente på ein sterk kjensle av utanforskap, kunne det ha gjort stor skade.

I respekt for alle dei 20 000 utanlandsadopterte i Norge, men også for alle dei koreanske familiane som er blitt ramma, som har mista sine barn og kanskje brukt heile livet på å lengte etter dei, er det viktig at barne- og familieminister Kjersti Toppe no viser alvor og får fortgang i den eksterne granskinga av utanlandsadopsjonar i Norge.

Norske styresmaktene og Verdens Barn må ta ansvar, og ikkje gøyme seg bak at det eksisterte andre retningslinjer i Sør-Korea på 70- og 80-talet. For Norge som nasjon kan ikkje tolerere at vi har vore ein del av praksis som kan omtalast som menneskehandel.

Eg sit med ei kjensle av at eg har vore ein handelsvare. Og at Norge har kjøpt meg på feil grunnlag. Difor sit eg her og gjer noko eg aldri trudde eg skulle gjere: Tinge DNA-test.