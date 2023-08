OPPDRAGELSE: – Vi må slutte å behandle barna som toppidrettsutøvere, prinser og prinsesser, og begynne å stille krav til at de bidrar til fellesskapet i stedet for bare å tenke på seg selv, skriver kronikkforfatteren.

Nei, barn skal ikke bli den beste utgaven av seg selv

Vi må slutte å behandle barna som om de var toppidrettsutøvere.

LINE MARIE WARHOLM, psykologspesialist og forfatter av «Foreldrerevolusjonen. Fire veier til robuste barn»

Sommeren er over, og du som er forelder har sikkert allerede hoppet inn i hamsterhjulet igjen. Du smører matpakker, hjelper til med lekser, og det er som om oppvaskmaskinen alltid er full.

Du kjører barna hit og dit og vil nødig nekte dem flere fritidsaktiviteter. For du vil jo at barna dine skal ha det aller beste, ikke sant?

Kanskje ligger panikken rett under overflaten: Hva om barnet mitt ikke klarer seg, og blir en av taperne i samfunnet? Kanskje tenker du at det er din oppgave som forelder å gi barna muligheten til å bli den beste versjonen av seg selv.

De må få gode karakterer, utvikle sine talenter og ikke minst må de ha gode venner og stort nettverk. Skal man nå toppen, har man ikke et sekund å miste!

Vi er vant til å snakke på den måten. Men tenk litt over det: «Den beste versjonen av seg selv» – det ligger et vanvittig press i den setningen. De færreste er vel den beste versjonen av seg selv mer enn i små, glitrende glimt?

KRONIKØR: Line Marie Warholm.

De fleste av oss voksne har dager der vi surrer rundt og ikke helt får gjort det vi skal, både hjemme og på jobb. Heldigvis er det ingen som henger over oss hele tiden og følger med på alt vi gjør.

For barna våre, derimot, består livet av endeløs og kontinuerlig perfeksjonering og optimalisering: Man kan alltid gjøre det bedre.

Du sier det kanskje ikke på akkurat den måten til barnet ditt, men likevel kommuniserer du det mellom linjene. For dess mer vi legger til rette for at barna skal prestere på høyt nivå, dess tydeligere blir det for barna at vi har forventninger til hva de skal levere.

Mange foreldre ligner teamet rundt en toppidrettsutøver: Alle ekstra belastninger fjernes, det legges opp til maks trening og maks hvile. Alt legges til rette for prestasjonene, og det stilles få krav til at barna skal bidra med noe som ikke gagner dem selv.

På den måten sier vi: Du skal opp og frem, dét er det som betyr noe.

Mange barn opplever et stort sprik mellom hva de kan få til her i verden og hva som er forventet av dem. Det skaper en stress-situasjon som aldri tar slutt, og det er nok oftere overveldelse enn latskap som gjør at barn og unge mister drivkraften.

Presset de utsettes for gjør at en del av dem blir syke og havner utenfor skolen og arbeidslivet. Derfor er det avgjørende at vi foreldre er en motvekt til presset, ikke bidrar ytterligere.

BARN MÅ BIDRA: – Vi må slutte å behandle barna som toppidrettsutøvere, prinser og prinsesser, og begynne å stille krav til at de bidrar til fellesskapet i stedet for bare å tenke på seg selv.

Men hvordan gjør vi det? Vi må slutte å behandle barna som toppidrettsutøvere, prinser og prinsesser, og begynne å stille krav til at de bidrar til fellesskapet i stedet for bare å tenke på seg selv.

Å bidra gir fellesskap og mening i tilværelsen. Å prestere er et ensomt og utmattende prosjekt.

Du kjenner det kanskje rykke litt i deg nå, for du vet at hvis du skal begynne å kreve at barna bidrar mer hjemme vil du møte motstand. De blir sure. Når du derimot er på tilbudssiden, blir barna blidere og mer fornøyd med deg, og det synes du sikkert er deilig.

Men det er faktisk jobben din som voksen å være den kjipe. Så når barna protesterer og synes at du er teit, kan du klappe deg selv på skulderen og vite at du antagelig er på rett vei: Å prioritere barnas beste er å tåle at du ikke vinner popularitetskonkurransen.

Mange foreldre oppgir barnas aktivitetsnivå og opplevelse av press som årsak til at de ikke stiller krav til at de skal hjelpe til hjemme. Vi vil ikke stresse dem med flere oppgaver.

Men barna våre stresser ikke med å vaske huset, handle matvarer eller få beiset huset før det blir kaldt. De stresser med helt andre ting. De bekymrer seg for om de er gode nok; for karakterer, trening, utseende og om de går glipp av sosiale aktiviteter.

Kanskje kan det hende at du faktisk tilbyr dem en pause når de må legge vekk mobilen og støvsuge huset i stedet. Støvsuging er nemlig kjedelig og enkelt. Så lenge man ikke sluntrer unna i hjørnene, er det godt nok. Man må ikke være smart, morsom eller sexy. Det er nesten umulig å mislykkes.

HUSARBEID: – Kanskje kan det hende at du faktisk tilbyr barna dine en pause når de må legge vekk mobilen og støvsuge huset i stedet.

Å rette blikket ut i verden, bry seg om andre og være litt mindre opptatt av seg selv er altså en god metode for å øke tilfredsheten med livet. Men du må bry deg om noe på ordentlig, ikke bare late som.

Det betyr at vi foreldre må snu litt om på måten vi tenker på. Vi må rette både vår og barnas oppmerksomhet ut mot noe annet og større.

Evnen til å tenke selvstendig og gjøre kloke valg er viktigere enn noensinne. Barna våre må ha gode verdier i bunnen, menneskerettighetene i ryggraden og sitt moralske kompass i water.

Dét er viktigere enn gode karakterer og spisse albuer, både for barna våre og for fremtiden deres.

Så senk skuldrene, invitér barna inn i arbeidsfellesskapet hjemme, og stol på at både du og barna klarer dere godt nok.

Barna skal først og fremst bli rimelig greie medmennesker, ikke imponerende prestasjonsmaskiner.

