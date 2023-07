Leder

Rødt kort til rasismen

SIER IFRA: Mushaga Bakenga har tatt et nødvendig oppgjør med rasismen i norsk fotball.

Stabæk-spiss Mushaga Bakenga fortjener ros for sitt oppgjør med rasistisk hets i fotballen. Kampen mot rasismen må tas om og om og om igjen.

Den tidligere utenlandsproffen Bakenga er ikke bare en dyktig fotballspiller, men også en talefør og klok mann som det er verdt å lytte til.

Denne uken tok han et kraftfullt og ærlig oppgjør med den rasistiske hetsen som han ble utsatt for etter å ha bommet på et straffespark i Stabæks kamp mot Sandefjord sist helg.

Det verste med den nedrige hetsen er ikke ordlyden i de motbydelige meldingene som både Bakenga og folk rundt ham mottar, men at de ikke tilhører unntakene. Bakenga forteller at han har opplevd slik hets gjennom hele sin karriere.

Men, legger han til, det er «blitt mer og mer i det siste – det har blitt hardere og hardere ord». Til NRK sier han at «samfunnet går i en feil retning, og det har det gjort i en god stund».

Bakenga i eliteseriekampen mellom Sandefjord og Stabæk på Release arena 9. juli.

Mushaga Bakenga har etter hvert blitt en voksen mann og lar seg ikke vippe av pinnen av all den grove hetsen han mottar. Selv velger han å la hetsen prelle av.

Men han bekymrer seg – med rette – for hvordan dette vil påvirke yngre og mer sårbare utøvere. «Jeg vet det er mange unge spiller som slutter med fotball eller spiller med frykt på grunn av sånne meldinger».

Sånn skal vi selvsagt ikke ha det i Norge, verken i fotballen eller i samfunnet for øvrig. Men terskelen for å levere dritt og hatprat har blitt lavere med sosiale medier, og dessverre må kampen mot rasismen tas om og om og om igjen.

Lite er mer fornedrende og dehumaniserende enn å bli hetset for hvordan man ser ut. Å bli utsatt for rasistisk hets stikker dypere enn andre former for hets og mishagsytringer. Rasismens historie er lang og forferdelig vond.

Vi har alle et ansvar for å ta kampen mot den. Som Michelle Obama en gang sa det: «Det er opp til oss alle – svarte, hvite, alle – å gjøre det ærlige og ukomfortable arbeidet med å bekjempe rasismen.»

Derfor bør fotballfamilien reagere resolutt på uvesenet. Velmente honnørord, kampanjer og tydelige rollemodeller er dessverre ikke nok. De som bedriver rasistisk hatprat og hets må stenges ute fra fotballen, ferdig snakket.

Bakengas betimelige oppgjør er også en vekker for det norske samfunnet som helhet. Lenge har tonen vært at rasisme først og fremst er noe som skjer andre steder enn her.

RASISMEOFFER: Real Madrids brasilianske superstjerne Vinícius Júnior, her i den skandalebefengte bortekampen mot Valencia i mai.

Og ja, problemet har kanskje vært større i andre land, ikke minst innen idretten og fotballen. Den siste sesongen i spanske La Liga, for eksempel, var preget av flere stygge episoder med rasistisk hets på tribunene.

Den unge Real Madrid-stjernen Vinícius Júnior har merket hatet på kroppen og sagt fra – igjen og igjen. I kampen mot Valencia i mai, brøt han ut i gråt etter å ha mottatt rasistiske tilrop fra motstanderlagets fans.

Også i Italia har det vært flere lignende episoder de siste årene. Arsenal-stjernen Bukayo Saka har også fortalt om rasistisk hets fra engelske fans, både på kamp og på sosiale medier.

Men vi i Norge er selvsagt ikke et unntak fra denne dystre virkeligheten. Dritten finnes også her. Vi må også erkjenne at rasismen finnes blant oss, noe vi alle har et ansvar for å påtale og bekjempe – når vi ser uvesenet utspille seg i all sin heslighet.

Si fra når noen ytrer seg rasistisk, ta den ukomfortable jobben det er å slå ned på rasistisk slarv, enten den er intensjonell eller mer sleivete og ubetenksom.

Det handler naturligvis ikke om å begrense noens «ytringsfrihet», eller om overdreven «wokeness».

Det handler om medmenneskelighet, om anstendighet og om god, gammeldags folkeskikk.

