«De lokale forhold»

Den statlige bevilgningen til Ibsen i Skien utløser forhåpentligvis kommunale og fylkeskommunale midler til Ibsenaktiviteter i byen som kan bidra til Ibsens 200-årsjubileum. Men hva har de de andre Ibseninstitusjonene som ikke hadde noen særlig innflytelse i Kulturdepartementet fått?

LISE FJELDSTAD, skuespiller

HELGE RØNNING, professor emeritus (UiO)

Da Anette Trettebergstuen ble minister, og Odin Bohmann ble statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet i oktober 2021, ble de møtt med store forventninger om at de på vegne av Arbeiderpartiet ville stå for en aktiv og fremadrettet kulturpolitikk preget av bredde og mangfold.

Den skulle styrke norske kulturinstitusjoner og kunstnere og samtidig være utadrettet og ha et internasjonalt perspektiv.

Vi var mange i kulturlivet som hadde store forventninger til denne nye satsningen. Vi håpet på en politikk som ikke var preget av snevre egeninteresser, men av bredde og en inkluderende stil.

Da statsråden måtte gå av i slutten av juni, og statssekretæren også valgte å tre av, så svekket det tilliten til regjeringens kulturpolitikk.

I politikken finnes to hovedformer for inhabilitet: ved utnevnelser og ved forfordeling av bevilgninger. Vi kommenterer ikke her Trettebergstuens utnevnelsespraksis.

Vi vil fokusere på tidligere statssekretær Bohmanns befatning med prosessen bak det vedtatte bevilgningstilsagnet på 96 millioner statlige kroner til Ibsenprosjekter i Skien, i anledning av det forestående 200-årsjubileet for dikteren i 2028.

Saken vakte allerede i oktober 2022 betydelig oppmerksomhet, ikke minst gjennom Yngve Kvistads kritiske artikler i VG.

Bakgrunnen for kritikken kan sies å finnes i det Henrik Ibsen i De unges Forbund kalte «de lokale forhold». Dette er for øvrig et skuespill der Ibsen hentet inspirasjon fra forholdene i Skien, og som ironiserer over politiske og økonomiske intriger og særinteresser.

Da Bohmann ble utnevnt som statssekretær, kom han rett fra funksjonen som leder av hovedutvalget for kultur i Skien kommune, hvor de store Ibsensøknadene til Kulturdepartementet var blitt forberedt.

Ikke på noe tidspunkt i prosessen i departementet meldte han seg inhabil. Tvert imot var det alltid han, aldri statsråden selv, som også utad i mediene gang på gang frontet saken med den største selvfølgelighet.

I en Dagsnytt 18-debatt med Lise Fjeldstad i mars gjentok han uten en skygge av tvil at han overhodet ikke betraktet seg som inhabil.

Da hadde han helt siden juni 2022 til overmål vært Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Skien – etter hvert med en kjempestor statsbevilgning i bagasjen, som håndgripelig bevis på sin politiske innflytelse i rikspolitikken. Parallelt hjalp han i egenskap av statssekretær sin statsråd – ifølge NTB - med å foreslå stillingsutnevnelser av personer som selv Trettebergstuen regnet seg som inhabil overfor.

I den gode saks tjeneste befant begge seg åpenbart i en permanent tilstand av nedsatt bevissthet om politisk normansvar. Derfor måtte de til slutt gå av.

Les også Ingen får besøke Ibsens dikterhjem Det offentlige åpnet pungen og Edvard Munch fikk nytt hus til nesten tre milliarder kroner.

Den statlige bevilgningen til Ibsen i Skien utløser forhåpentligvis kommunale og fylkeskommunale midler til Ibsenaktiviteter i byen som kan bidra til Ibsens 200-årsjubileum.

Men hva har de de andre Ibseninstitusjonene som ikke hadde noen særlig innflytelse i Kulturdepartementet, fått? Svært lite!

Uten ekstrabevilgning, men tvert imot med et sterkt svekket statsbidrag var Norsk Folkemuseum, forvalter av det nylig renoverte og spennende Ibsen Museum og Teater i dikterhuset i Arbins gate 3 i Oslo, av budsjettmessige grunner tvunget til å holde museet og teateret fullstendig stengt for publikum fra høsten 2022.

Bare en begrenset ekstrabevilgning på revidert statsbudsjett gjorde det mulig å åpne det for publikum fra 1. juli og ut til tidlig høst, men ingen forestillinger, ingen spesielle aktiviteter – og ingen avklaring fra departementet om videre drift etter høsten.

Heller ikke Ibsen-museet i Grimstad ble tilgodesett. Peer Gynt Teater på Gålå fikk en mindre påplussing.

I noen debattsammenhenger fremholdt statssekretær Bohmann at de hadde valgt å begynne med Skien, og at de andres tur «ville komme senere». I så fall må det ventes en viss forholdsmessighet i politiske vedtak. Skien kommune fikk full pott på alt de søkte om. Hva kan andre Ibsen-initiativer nå vente seg?

Det må i denne situasjonen ventes at den nye politiske ledelsen i forbindelse med det kommende statsbudsjettet søker å avklare regjeringens prinsipielle holdning til 200-årsjubileet, som må være en nasjonal og internasjonal satsning. Ikke bare noe som angår og foregår i Skien.

Ibsen står i en særklasse som internasjonal norsk forfatter. Dette vil ikke minst kunne bli dokumentert av Nasjonalbiblioteket, som sitter på den rikholdigste og mest interessante Ibsen-samlingen i verden.

Den bør legge grunnlaget for en enestående utstilling i forkant av Ibsen-jubileet og for aktiviteter i samarbeid med Ibsen Museum og Teater. Og hva kan Nationaltheatret gjøre? Hva skjer med teaterets Ibsenfestival?

Hovedrammene for statsbudsjettet er for lengst er lagt. Regjeringen må snarest rydde opp etter det spillet med dobbeltroller som hittil har preget denne saken.

Alle som er opptatt av Ibsens betydning – og det er mange både i inn- og utland, vil følge nøye med i regjeringens forvaltning av dette hovedmomentet i en levende norsk kulturarv.