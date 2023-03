Kommentar

Er legene for kule for kvinnesykdommer?

Kvinnekroppen ligger der som en uoppdaget verdensdel, og Marco Polo og Christofer Columbus gidder ikke sjekke det ut.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det siste året kan vi endelig si at kvinnehelse har fått litt velfortjent oppmerksomhet. Spesielt i media. Men selv om nordmenn har lært å si ordet «endometriose», så betyr det ikke at kampen om informasjon er ferdig.

Det fikk vi se i forrige uke da utredningen fra Kvinnehelseutvalget kom, og bekreftet det de fleste av oss fryktet.

Kvinnehelse er ikke et prioritert område.

Politikerne bevilger ikke penger til å forske på det, og det har lav status blant sykepleiere og leger.

Det første jeg så for meg da jeg leste «lav status» var en slags ungdomsskole med leger, hvor du ikke blir sett på som en kul lege blant de andre legene, hvis du vil forske på eller jobbe med kvinnehelse.

Det er en mentalitet jeg forventer at smarte og intelligente leger og forskere holder seg for gode til. Det er mulig at det er naivt av meg å tenke. Jeg er jo ikke lege.

– Vanlige kvinneplager får så dårlig betalt. Det sier mye om status på fagfeltene. Det å lekke urin eller menstruere har ikke status, men kreft, det har status. Det finnes ikke noe annen forklaring enn det, sa gynekolog Stig Hill til VG for noen uker siden.

Hvis jeg hadde vært lege så hadde jeg tenkt at det å være med på å oppdage en ny behandling eller sykdom måtte være det kuleste man kunne fått til i karrieren sin.

Fått navnet sitt i historiebøkene, og gjøre en forskjell for mange som lider.

Og her vil jeg påstå at kvinnekroppen, i hvert fall i disse dager, er korteste veien til mål.

Kvinnekroppen ligger der som en uoppdaget verdensdel, og Marco Polo og Christofer Columbus gidder ikke sjekke det ut.

For noen år siden jobbet jeg med en sak om polycystisk ovariesyndrom, oftest kalt PCOS, hvor jeg snakket med et titalls forskjellige kvinner som hadde diagnosen.

Kort fortalt innebærer diagnosen en hormon-ubalanse som gir uønsket hårvekst på kroppen og i ansiktet, overvekt, akne, utmattethet og depresjon. Og sist men ikke minst kan det være vanskelig å bli gravid.

Og dette er noe du må leve med resten av livet.

Flere fortalte meg om den dype fortvilelsen man får når man på vei ut av legekontoret gjør et desperat googlesøk etter informasjon.

Jeg skjønner at man kan føle seg rar hvis man har fått en sykdom det virker som om ingen har.

Men denne sykdommen rammer faktisk 15 prosent av kvinner, så man kan nesten si at det er på grensen til vanlig.

Derfor er det også vanskelig å akseptere at det skal være så vanskelig å få informasjon.

Det har likevel skjedd mye de siste årene. Mange historier har blitt fortalt.

Grunnen til at jeg i dag kan skryte på meg at jeg kan uttale ordene «endometriose» og «polycystisk ovariesyndrom» er utelukkende fordi damer har gått ut og delt sine personlige historier i offentligheten.

Samtidig skjønner jeg at det er krevende å være første ansikt ut til å fortelle om det.

Men det er kanskje noe man slipper å gjøre hvis nyheten i artiklene var forskningsresultater og informasjon, og ikke at sykdommen i det hele tatt finnes.

All ære til kvinner som forteller om sine årelange kamper for å få operasjon eller behandling, å bli trodd av helsevesenet, og i det hele tatt bli tatt på alvor.

Det er så viktig for dem som er på vei ut fra legekontoret og googler febrilsk etter noen å relatere seg til. Jo fler som deler sin historie, jo lettere blir det å holde informasjonsflyten gående.

I mellomtiden kan politikerne få ut fingeren, og Marco P og Columbus gjøre klar skipene sine. For nå er det veldig på tide å dra.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post

Del på Facebook Messenger