BEKYMRET: – Mine foreldre kunne kjøpe sin første bolig til noen hundretusener på det sentrale Østlandet. Vi som er unge i dag må ut med millionsummer, skriver Anine Norén i dag.

«25 under 25»: Det er bra å eie sin egen bolig! Bare ikke hvis du er ung.

Høstferieuken startet med at Finanstilsynet kom med anbefalinger til Trygve Slagsvold Vedum om å redusere maksgrensen for låntakeres samlede gjeld til 4,5 ganger inntekt, og redusere fleksibilitetskvoten. Det kommer til å ramme de unge førstegangskjøperne hardest.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

ANINE NORÉN, fylkesleder, Akershus Unge Høyre

Allerede i 2016 var så mange som 8 av 10 unge bekymret for om de skulle klare å komme seg inn på boligmarkedet. Dette er ikke en bekymring som har avtatt med årene, og mange unge i dag ser mørkt på boligdrømmen.

Nyheten om at Finanstilsynet ønsker å gjøre det enda vanskeligere for unge å komme seg inn på boligmarkedet, ble ikke akkurat tatt imot sang og lovprising. Den eneste prisingen en kan snakke om her, er den unge ser rulle foran øynene i takt med boligprisene.

En reduksjon i grensen for låntakers samlede gjeld vil bety at de unge rammes hardest.

Vi blir fortalt at vi ikke kan forvente gode lønninger som unge, at vi må «stige i gradene» og sitte på så-så mye erfaring før vi kan forvente en «god» lønn.

Det gjør også at vi ekskluderes fra et viktig område i vår sosialpolitikk, når lønnskravet øker.

I tillegg ønsker de å redusere fleksibiliteten bankene har til å vurdere sine potensielle låntakere ved reduksjon i fleksibilitetskvoten. Dette er en kvote som har kommet mange førstegangskjøpere til gode.

Mine foreldre kunne kjøpe sin første bolig til noen hundretusener på det sentrale Østlandet. Vi som er unge i dag må ut med millionsummer.

I tillegg møter vi budrunder hvor små leiligheter går for langt over takst, og konkurransen om boliger for førstegangskjøpere er enorm.

Henning Lauridsen i Eiendom Norge peker på at det bygges for få boliger i Norge. Det har han helt rett i, og pekefingeren må rettes mot kommunene.

Ikke bare bygges det for lite, men det bygges også for lite målrettet.

Lang ventetid på byggesak, manglende politisk vilje og politikere som trenerer byggeprosjekter gjør at vi nå har et boligmarked med ville priser.

Den eldre generasjonen liker å snakke om hvilken «sikkerhet» det er å eie sitt eget. De drar stigen opp etter seg når de ikke ønsker å gi oss som er unge muligheten til å skape den samme sikkerheten for oss selv.

Det gjenstår å se om finansministeren tar rådene til følge, men la det være en klar oppfordring at vi som er unge ønsker oss mer fleksibilitet, ikke mindre, og vi ønsker oss helt enkelt den samme sikkerheten som det foreldrene våre har kunnet få.