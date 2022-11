DET ER ØKONOMIEN: – Hovedforklaringen på Aps dårlige målinger er ganske kjedelig. Det at velgere straffer partiene som styrer når økonomien er tøff, er ifølge forskningen så sikkert som det får blitt, hevder kronikkforfatteren.

Ap faller på grunn av økonomien

Kommentariatet koser seg når de får slå hverandre i hodet med forklaringsmodeller for Arbeiderpartiets målinger. Partiet må selv peke vei for befolkningen.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

TRYGVE SVENSSON, leder i Tankesmien Agenda

Ap er inne i det som mildt sagt på kalles en dårlig steam i meningsmålingen. Vårt Lands måling på 15,4 er et nytt bunnpunkt. Hvorfor gjør landets største parti det dårlig etter å ha levert det mest omfordelende statsbudsjettet i moderne tid? Etter et stortingsvalg der velgere ønsket en ny og mer rettferdig retning i Norge?

Hold deg fast. Hovedforklaringen er ganske kjedelig. Det at velgere straffer partiene som styrer når økonomien er tøff, er ifølge forskningen så sikkert som det får blitt. Det er det nærmeste vi kommer en samfunnsvitenskapelig jernlov.

Det er ikke en veldig juicy forklaring. Det lukter mer av gamle ringpermer enn nytappet øl. Men det er dette som er den viktigste forklaringen på hvorfor Arbeiderpartiet nå har meningsmålinger ti prosent lavere enn valget 2021.

Man kan spørre kontrafaktisk: Hvordan ville målingene sett ut hvis folk ikke hadde opplevd høye matpriser, strømpriser og økt rente – og samtidig sett at politikken gikk i mer rettferdig retning, med bedre velferd? Ville da målingene også vært dårlige? Eller hva hvis det faktisk var et ordentlig valg rett rundt hjørnet?

Det er det ingen som vet. Det er uansett sannsynlig at verden ville sett annerledes ut hvis ikke Putins krig herjet.

Les også Støre på kulen 18,5 - 18,5 - 18,5 – nei, det handler ikke om et klassisk, stilrent skihopp i Holmenkollen, men om enda en ny…

I Norge er vi ikke vant til å gå ned i levestandard. Vi har hatt reallønnsvekst jevnt og trutt siden 90-tallet. Så vi står i den litt paradoksale situasjon at vi har fått mer rettferdig politikk, men krisen rammer, som alle kriser til alle tider, urettferdig. På Debatten hører vi om alenemødre som må sitte under et pledd og spise brødskiver til middag, mens milliardærene flytter til Sveits.

Det er vanlige folks tur til en mer rettferdig krisehåndtering. Her er det rom for selvrefleksjon for Arbeiderpartiet.

Den danske forfatteren Lars Olsen beskrev i fjor høst det norske valget som «det folkelige knockout». Med det mente han at partiene på rødgrønn side klarte å mobilisere en stor velgervandring som ønsket en annen samfunnsretning. Hvordan skal vi ta tolke at høyresiden nå måler bra? Er folk allerede lei av omfordelende politikk?

Jeg tror, kanskje spesielt Arbeiderpartiet, de siste månedene har bommet i å forklare velgerne retningen landet nå ledes i, der partiet våren 2021 lyktes med det samme.

Partiet har kanskje vært for naive i sin tro på at mer enn 44 milliarder i strømstøtte for å bidra til sosial rettferdighet, nesten 11 milliarder i jordbruksoppgjøret for å bidra til geografisk rettferdighet – og tilsvarende politiske tiltak – i seg selv taler et tydelig nok språk om den politiske retningen.

Dette gir nemlig vinteren 2022 ikke bedre råd. Det gir litt mindre dårlig råd.

Men selv om det enkle ofte er det beste, og handlekurven på Rema 1000 er blitt betraktelig dyrere, så blir kommentatorene litt lei av sånne forklaringer. Det gir heller ikke mye uttelling for opposisjonspartiene.

Les også En av Aps få stjerner Ap er i fritt fall. En av få stjerner i partiet er kunnskapsminister Tonje Brenna. Hun har ledet i kriser før.

Dermed florere det med forklaringer. Flere – vel å merke med politisk ståsted et helt annet sted enn i Arbeiderpartiet – mener den omfordelende skatte- og velferdspolitikken og vanlige folks tur som overordnet tilnærming til politikk har skylden. At Arbeiderpartiet burde endre strategi for å vinne de såkalte lillevelgerne tilbake.

Politikk må alltid ta inn over seg stemningen i samfunnet, og det er viktig for et bredt folkeparti som Arbeiderpartiet at alle føler seg velkommen. Mester og master, vaskehjelp og direktør, by og land, kort og godt alle som støtter opp under seg særegne norske samfunnsmodellen.

Men å gå bort fra omfordelende politikk ville være vise det historisk sterke rødgrønne flertallet lite omsorg. Beskjeden var tydelig: Norge må gå i mer økonomisk og geografisk rettferdig retning.

Slagordet vanlige folks tur er spissformuleringen. Det bidro til å løfte Ap-oppslutningen nesten ni prosent, fra bunnmålinger i januar, til valget i 2021.

Vanlige folks tur var en tydeliggjøring av Arbeiderpartiet som interesseparti for vanlige lønnsmottagere, akkurat som Høyre er et parti som interesseparti for kapitalsterke og bedriftseiere.

Det er ingen poeng i å skape en falsk motsetning mellom å være et interesseparti for vanlige lønnsmottagere og det å være et parti for alle som deler Arbeiderpartiets verdigrunnlag.

Alle skal med, vanlige folk løftes, det skaper et best mulig samfunn uansett hvor du er. Det er fullt mulig slagordet for 2025 skal være et annet, så lenge samfunnsmodellen er lik.

Men hvordan skal dette komme ut?

Jeg tror Arbeiderpartiet kan huske på Trygve Bratteli, Ap-leder 1965-1975, som er kjent for å ha sagt at det som er saklig riktig, er i lengden også politisk riktig. Ap bør fortsette å føre en pragmatisk politikk for et mer rettferdig samfunn. Formidlet slik at alle som deler sosialdemokratiske verdier kan nikke til det.

For: er det som nå kommer fra regjeringen veldig radikalt?

Formuesskatten i 2013 var 1,1 prosent. Selskapsskatten var 28 prosent. I forslaget til statsbudsjett i 2022 er formuesskatten på 1.0 prosent og selskapsskatten på 22 prosent. Grunnrente på laks er støttet av alle økonomer. Så nei, politikken er klassisk reformistisk og sosialdemokratisk. Skritt for skritt, ikke for radikal, men en tydelig retning. Det lobbyløpet vi ser fra de rikeste i Norge handler om at grunnleggende interessemotsetninger er blitt tydeligere.

Dette gjør det også ekstra spennende å se hvordan Høyre og FrPs alternative budsjetter blir mottatt i tiden som kommer. Hvor populært er det egentlig i Norge å kutte i arbeidsavklaringspenger, kutte i feriepenger, kutte i offentlig barnevern, kutte i offentlig sektor, og gjeninnføre karensåret?

Flere diskuterer Giskes betydning. Særlig fra medie-hold er det lett å forstå. Personkonflikter selger. Jeg tror ikke Arbeiderpartiet hadde hatt verken høyere eller lavere oppslutning uten Trond Giske. Men som tidligere nestleder som måtte trekke seg, har han et særskilt ansvar for å ikke bidra til mer splittelse. Det klokeste ville være å ikke overdrive hans rolle, men la lokallaget Nidaros bidra til at Trondheim Ap gjør et godt lokalvalg.

Noe av det mest lovende etter debatten om de lave målingene, er derfor hvor tydelig Ap-ledelsens budskap er: «Målet er at Norge skal komme ut av dagens situasjon med Europas laveste ledighet».

Det er et taktskifte fra de siste månedene. Målsettingen ble vedtatt for flere måneder siden, men har knapt vært fremme. Vi trenger flere slike tydelig politiske mål. For det er kontrakten Ap lager med sine velgere: At samfunnet sakte, men sikkert skal gå i riktig retning, for alle, ikke for noen. Et vitalt politisk prosjekt er mer enn tiltak.

Et folkeparti må peke retning, gi en overbygning og fortelle hvor samfunnet skal på en måte som alle kan forstå. Da er det positivt at Arbeiderpartiet nå sier at de har tatt beskjeden fra velgerne.