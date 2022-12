PRISVERDIG, MEN: – Konverteringsterapi er ren slangeolje. Det virker ikke. Har aldri virket. Kommer aldri til å virke. Det bør imidlertid også være enighet om mye annet før man griper til forbud, skriver Anne Holt.

Anne Holt om konverteringsterapi: − Forbud blir feil

Forslaget om et totalforbud mot konverteringsterapi kommer antakelig til å bli vedtatt. Det er beklagelig.

ANNE HOLT, forfatter

Forslaget fra regjeringen om totalforbud mot konverteringsterapi skal etter planen opp til behandling av Stortinget i løpet av våren. Høringsrunden er over, og mottagelsen av forslaget er varierende.

Motforestillingene kommer blant annet fra de mest konservative trossamfunnene. Og langt viktigere: fra juridisk hold. Likevel er det grunn til å anta at forslaget kommer til å bli vedtatt.

Hvilket er beklagelig. Det kan nemlig lett føye seg inn i rekken av forbud vi etablerer «av hensyn til signalene», uten tilstrekkelig kunnskap om verken forbrytelsen vi ser for oss, utbredelsen av den eller effekten av forbudet.

Det overordnede formålet med lovforslaget er udiskutabelt prisverdig. Konverteringsterapi, altså at man metodisk søker å endre eller påvirke noens seksuelle eller kjønnslige identitet, er ren slangeolje. Det virker ikke. Har aldri virket. Kommer aldri til å virke.

Tvert imot kan det være skadelig. Arbeidet for å stanse slik eventuell praksis er viktig, og det synes å være bred enighet i Norge om akkurat det.

Det bør imidlertid også være enighet om mye annet før man griper til forbud for å stanse ikke-ønskelige handlinger. For eksempel må det være enighet om hva man egentlig forbyr. Videre bør man vite noe om hvor utbredt handlingen er.

Dessuten er det et stort poeng å være noenlunde overbevist om at lovbestemmelsen er egnet til å stanse praksisen. En rimelig sikkerhet om at forbudet ikke allerede er dekket inn av andre bestemmelser er også bra å ha, og selvsagt at det ikke vil være i strid med regler av høyere rang. Som bestemmelsene om ytrings- og trosfrihet.

Om det siste er det sagt mye fornuftig i høringsrunden, for eksempel fra Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). De peker blant annet på at det «neppe er betryggende ut fra menneskerettighetene å ilegge straff for konverteringsterapi overfor personer over 18 år der de har gitt et fritt samtykke, utover de tilfeller hvor vedkommende påføres betydelig skade.»

Også andre, tunge instanser med juridisk kompetanse har reist lignende innvendinger.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen har – prisverdig nok – innrømmet at en lovregulering som den foreslåtte er å bevege seg i et komplisert juridisk grenselandskap. Det blir da enda viktigere å undersøke om de andre ovennevnte kriterier er oppfylt.

Skal man først nærme seg grensene for ytrings- og trosfrihet, samt den grunnlovfestede retten til privatliv, bør det være svært tungtveiende grunner for å gjøre det.

Da er det merkelig at det ikke foreligger bedre dokumentasjon på hvor utbredt fenomenet konverteringsterapi er. Anette Trettebergstuen svarte Dagsavisen den 23. juni i år slik på spørsmålet om omfanget: «Ja, vi har mange tilfeller av folk som har stått fram. VG laget en dokumentar om det, og sier de har snakket med flere hundre. Lovforslaget er egentlig til alle dem som har stått fram og fått dette fram i lyset.»

I tillegg til avisen VG som empirisk faktagrunnlag for lovforslaget (!), gjennomførte det offentlige i 2020 en «mindre kartlegging» blant 13 ulike aktører man anså relevant i denne sammenhengen.

I høringsnotatet kaller departementet selv undersøkelsen for uvitenskapelig, og advarer mot overdreven vektlegging av den. Og konkluderer deretter med at «resultatene [ ...] likevel [gir] en indikasjon på at konverteringsterapi forekommer i Norge, også̊ overfor barn.»

Vi har altså «en indikasjon» på at dette forekommer i Norge. Omfanget, derimot, er vi fortsatt uvitende om. Så kan man selvsagt hevde at én person utsatt for konverteringsterapi er én for mye.

Likevel er det merkelig at man forut for høringsrunden ikke har gjort en grundigere undersøkelse rundt konverteringsterapi. I tillegg til å gi oss kunnskap om omfang, ville slik forskning kunne gi oss enda en vesentlig opplysning: Er omfanget for nedadgående?

Dersom dette er et fenomen som dør ut i takt med større åpenhet og aksept i flere miljøer her til lands, ville det være en vesentlig faktor i bedømmelsen av nødvendigheten (og effekten) av et forbud.

Like vesentlig er uklarheten rundt hva konverteringsterapi egentlig er. Det virker som om departementet heller ikke helt vet. I høringsnotatet nærmer man seg spørsmålet fra flere vinkler, for eksempel ved å spørre seg hvordan terapien arter seg og hvilke konsekvenser den har.

Noen egentlig definisjon får vi aldri, annet enn den temmelig vage formuleringen i selve lovteksten: «[å] anvende metoder med formål om å frå en annen til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet, som er klart egnet til å påføre vedkommende psykisk skade».

I en slik kontekst kan man se for seg alt fra forbønn og sjelesorg til trusler, utestenging og utkasting. Og mer til. Som for eksempel vanskelige, krevende samtaler mellom foreldre og barn. Og, selv om det etter departementets mening ikke er vanlig her til lands – terapi hos terapeut.

Allerede her begynner varsellampene å lyse. Forslaget gjelder nemlig ikke bare den klassiske «homoterapi», men også det man vel kan kalle «trans-terapi». Uten å stikke hånden altfor langt inn i et vepsebol som er hissig nok fra før: Der vitenskapen nå vet mye om seksuell identitet, er det stor faglig uenighet om årsakssammenhenger, utvikling av og behandling av kjønnsinkongruens.

Ikke at det er mindre viktig å beskytte barn, unge og voksne mot utilbørlig behandling også når det gjelder det siste; poenget er at vi må trå varsomt for ikke å kriminalisere det som med rimelighet ikke kan være riktig å straffe.

Det betenkelige ligger dessuten i at det som måtte foregå av slike samtaler om «endring», ved et forbud blir enda vanskeligere å oppdage og eventuelt ta tak i med andre tiltak enn straff. Andre tiltak enn straff er nesten alltid ønskverdig.

Slik kan man fortsette å dissekere høringsnotatet med alle sine gode forsetter, manglende empiri, uklare begreper og vaklende jus. Det viktigste som står igjen når alt er skrelt bort, er likevel dette: Mennesker utsettes for utilbørlig påvirkning fra alle kanter. Særlig de unge, med sin ringere kapasitet til selv å treffe fornuftige valg og å stå opp mot andre.

Skeive barn og unge er dessverre ikke alene om å lide under samfunnets eller de nærmestes press om å være slik eller slik. Aldri har vi registrert så mange unge med spiseforstyrrelser og annen psykisk sykdom. Pandemien gjorde det ikke akkurat lettere å være et menneske av få år. Selvsagt har vi en forpliktelse til å hjelpe barn og unge, hva det enn er som plager dem og skader dem.

Verktøykassen er for så vidt stor, om vi er villige til å spandere det som verktøyet koster. Der skorter det stort. Å ty til forbud mot én eksplisitt utilbørlig påvirkning, blir en hyperenkel løsning som mer bærer preg av behov for «å gjøre et eller annet» enn å være et egnet, målrettet grep for å bli kvitt et skadelig uvesen.

At man også skal la forbudet omfatte frivillige voksne, og derved legge føringer på både trosfrihet og retten til privatliv, forsterker dette inntrykket.

Det er ingen katastrofe om regjeringens forslag blir vedtatt av Stortinget. Lovteksten kan innen da ha blitt klarere og mer presis, og om ikke annet, så sender den i alle fall et signal.

Verdien av et slikt signal vil likevel være sterkt begrenset; de aller fleste av oss mener fra før av at konverteringsterapi er en uting.

De (ytterst få?) som mener det er en egnet metode til å forandre folks legning eller kjønnsidentitet, vil knapt la seg påvirke til annet enn til større diskresjon i sin gjerning. Antagelig, i hvert fall. Eller kanskje. Vi vet ikke. Rett og slett fordi det ikke er undersøkt eller forsket på.

Av og til mener vi mennesker at noe er så fælt at vi vil ha en snarlig slutt på det ved forbud og straff. Å lage en lov mot konverteringsterapi uten helt å vite hvordan dette skal defineres, om forbud strider mot lover av høyere rang, om selve fenomenet er særlig utbredt eller om loven i det hele tatt vil ha noen effekt, blir med respekt å melde likevel mest for å vise hva vi syns. Alle vi som tar avstand.

Så kan vi føle oss bedre, i hvert fall. Vi, som ikke utsettes for konverteringsterapi. De som gjør det, vil kanskje være nøyaktig like langt.

Og det var vel ikke akkurat det som var meningen?