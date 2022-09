Leder

Lakseskatten er ikke et ran

Det er helt utrolig at vi ikke for lenge siden har innført lakseskatt. Få ut fingeren, finansminister!

Det ligger an til omkamp om lakseskatten. Endelig! I 2019 feiget regjeringen ut da et utvalg anbefalte å innføre en slik skatt. Motstanden var for stor.

Men nå er tidene helt annerledes. Norge må stramme inn. Og ryktene går om at regjeringen vil ha lakseskatt når de fremlegger statsbudsjettet neste uke.

Og det er bent ut sagt utrolig at vi ikke for lengst har innført en slik skatt.

Fortsatt kjemper mange imot. Som forventet.

Til NRK sier ordføreren i Salangen Sigrun Wiggen Prestbakmo at en lakseskatt vil være et «ran» av kystsamfunnene.

Også ordfører Hallvard Oppedal (Sp) i Gulen går ut mot lakseskatten.

Tidligere statsråd Robert Eriksson som nå er direktør for Sjømatbedriftene, forteller at folk er på gråten når de ringer ham.

Vi spør oss hvor ordførerne har fått informasjonen sin fra. Lakseskatt er ikke noe å gråte over.

En riktig utformet grunnrenteskatt vil ikke føre til at arbeidsplasser blir borte.

Det er ekstremt god lønnsomhet i bransjen. Den virksomheten som er lønnsom uten grunnrenteskatt vil være lønnsom også med grunnrenteskatt.

Det er ingen andre skatter som har så få negative konsekvenser som grunnrenteskatten. Man har faktisk langt bedre argumenter for å senke både inntektsskatten, formuesskatten og arbeidsgiveravgiften.

Her snakker vi derimot om en skatt som er lite skadelig og som i stor grad treffer de med svært høy inntekt sammenlignet med andre skatter.

Det som bør legges frem er en kontantstrømskatt, på samme måte som i oljen. Om virksomhet ikke er lønnsom, vil den ikke betale skatt.

Skatten vil først inntreffe når det er betydelig lønnsomhet.

Så skjønner vi at det kan bli bråk fra noen høyrøstede stemmer om regjeringen bestemmer seg for å innføre en slik skatt.

Men de stemmene snakker ikke på vegne av oss alle.

Regjeringen har gitt beskjed om at en rekke løfter ikke kan innfris neste år på grunn av krisen vi står i. Men det som ligger fast, har de sagt, er verdiene i regjeringsplattformen.

Og en av de verdiene er å bekjempe ulikheten i samfunnet.

Alt ligger til rette for å innføre denne skatten nå. At mektige lakselobbyister skyver distriktene foran seg, skal vi ikke la oss presse av.

For lobbyistene har ett mål, og det er å sikre best mulig rammevilkår for egen næring. Det er greit nok.

Men regjeringen må jobbe for interessene til fellesskapet. Det som er best for oppdretterne, er ikke best for samfunnet som helhet.

Havbruksbaronene har fått store inntekter på å utnytte våre felles naturressurser. Det skulle bare mangle at de skatter skikkelig av dette.

Og særlig må en rødgrønn regjering som jobber for likhet mellom folk, kjenne sin besøkelsestid.

Den borgerlige regjeringen forkastet skatten. Men nå er sjansen her. Ja, det er egentlig helt ufattelig at lakseskatten ikke er innført for lengst.