MONSTERBRANSJE? – Tjelta, Rudjord og Skarbø har selvfølgelig ingen skyld i at skjønnhetsindustrien eksisterer, for den har vært her lenge og vi er alle ofre for den, skriver Frida Marie Grande.

Behovet for å «fikse» på seg selv

Kjære Pia Tjelta, Vanessa Rudjord og Synnøve Skarbø. Gratulerer med en god beslutning! Det skal alltid være lov å snu, og det står respekt av at dere gjør det.

FRIDA MARIE GRANDE, sosiale medier-rådgiver/konsulent

Jeg skulle imidlertid ønske at dere også tok egen påvirkningskraft ordentlig innover dere.

Ja, det var veldig dumt å bruke ordet kvinnehelse i forbindelse med lansering, og det har dere innsett, men å fronte en klinikk som skal «fikse» kvinner var strengt tatt ille nok i seg selv.

Vi lever i et land hvor ungdommer helt ned i 12-årsalderen vil endre på utseendet sitt. I en rapport fra Press – Redd Barnas Ungdom i 2018, kom det blant annet frem at syv av ti 16- og 17-åringer ville endre på utseendet sitt. En av ti jenter i alderen 15–29 år ønsket å ty til inngrep for å få et bedre utseende.

Behovet for å «fikse» seg selv oppstår ikke i et vakuum. Det oppstår blant annet på grunn av et gigantisk monster av en skjønnhetsindustri, og store profiler som legitimerer den.

TREKLØVER: – Vi så tre stødige damer som ønsket å ta aktivt del i industrien, promotere den og tjene penger på den. Det ble mange av oss skuffet over, skriver Frida Marie Grande.

Tjelta, Rudjord og Skarbø har selvfølgelig ingen skyld i at industrien eksisterer, for den har vært her lenge og vi er alle ofre for den.

Men når det er sagt: Det var ikke bare ordet kvinnehelse som gjorde at mange ble skuffet over dere i forbindelse med klinikk-lanseringen. Dere gikk ut med brask og bram, og sa ting som:

«Vi ønsket et sted som kan følge oss over tid, og passe på at vi eldes som en Jaguar E-type og ikke noe fra rent-a-wreck».

Vi så med andre ord tre stødige damer som ønsket å ta aktivt del i industrien, promotere den og tjene penger på den.

Når dere nå har innsett egne feil, skulle jeg inderlig ønske at veden dere bar til bålet av usikkerhet blant jenter og kvinner var en del av erkjennelsen – og beklagelsen deres.

For beskjeden om at vi for guds skyld ikke må ende opp som «rent-a-wrecks» lever videre i beste velgående.

