Foto: FILIPPO ATTILI/CHIGI PALACE / HANDOUT / ANSA/CHIGI PALACE PRESS OFFICE

Kommentar

Italia: Conte innfører portforbud

To dager etter at han satte hele landet i karantene, strammer statsminister Giuseppe Conte grepet ytterligere og innfører regelrett portforbud.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren er et uttrykk for VG-kommentatorens mening.

I en følelsesladet tale til nasjonen takket han det italienske folk for å utvise stor forståelse for alvoret i situasjonen.

Han ble selv møtt med forståelse. Alle skjønte jo at grunnen til de nye innstrammingene er altfor mange avvik fra unntakstilstanden som ble proklamert mandag.

«Jeg inngikk en pakt med min egen samvittighet», sa den velpleide 55-åringen og så rett i kamera, mens han listet opp den ene drakoniske innskjerpelse etter den andre; en krisepakke som kommer til å koste Italia dyrt. «Viktigst av alt er italienernes helse», la han til, før han fortsatte sin dystre redegjørelse:

All detaljhandel, barer, serveringssteder, klubber, frisør- og skjønnhetssalonger stenges med øyeblikkelig virkning. Fra før er skoler, teatre, kinoer, bassenger, helsestudioer, sportsarenaer og en rekke offentlige kontorer lukket og låst.

les også Han setter 60 millioner i corona-karantene

Den dyrekjøpte forsamlingsfriheten som knapt noen holder høyere enn italienerne, er midlertidig suspendert. Alle folkemøter er forbudt, inklusive den daglige passagiata og uformelle sammenkomst på nærmeste piazza.

60 millioner italienere har som hovedregel fått beskjed om å holde seg innendørs. Det betyr i praksis portforbud.

Noe lignende har ikke skjedd i et europeisk demokrati siden krigen.

Unntak kan gjøres for «maktpåliggende, verifiserte gjøremål knyttet til nødvendig arbeid og krisesituasjoner, eller helsemessige årsaker». Det samme gjelder innkjøp av mat og essensielle husholdningsartikler, som lyspærer eller akutt vedlikeholdsmateriell.

Supermarkeder, matbutikker, apoteker, bensinstasjoner, vaskerier, banker, forsikringsselskaper, postkontorer samt aviskiosker og de lisensierte sigarettsjappene har fått myndighetenes velsignelse til å holde åpent. Inntil videre.

Personer som har testet positiv på COVID-19 får ikke under noen omstendighet forlate hjemmet. Personer med feber eller symptomer knyttet til pustebesvær oppfordres intenst til å begrense sosial kontakt, også med egen lege.

les også Italia stenger nær alle butikker

For å unngå reiser til og fra jobb, er både offentlige og private virksomheter som ikke defineres som samfunnskritiske eller inngår i den generelle beredskapen, bedt om å permittere sine ansatte.

Et statlig krisefond på 25 milliarder euro er satt av til blant annet å bistå bedrifter og organisasjoner med såkalte avbøtende tiltak. Familier som ufrivillig rammes av permitteringer eller ubetalt ferieavvikling skal i perioden også slippe å innfri avdrag og renter på banklån.

Den som ferdes utendørs kan når som helst risikere å bli stoppet av myndighetspersoner for å godtgjøre sine bevegelser. Alle pålegges å fylle ut (og bære på seg) et offentlig skjema med grunngitt forklaring på hvorfor man ikke overholder det grunnleggende portforbudet.

Skal man dra noe sted med tog eller fly, må det foreligge bekreftelse i form av et utfylt dokument som skal forevises før ombordstigning. Et tilsvarende reisebevis kan bli avkrevd for å få lov til å passere Italias mange bomstasjoner langs motorveinettet.

All offentlig kommunikasjon går omtrent som normalt. Den som kan grunngi sitt reisebehov, kan også løse sin billett og ta plass.

Den som farer med løgn kan imidlertid ikke regne med å fare trygt. Tas du med juksepass har enhver carabinieri rett og plikt til å slå kloa i deg. Det er et anliggende de færreste italienere drømmer om.

les også Italiensk spesialist om situasjonen i landet: - Aldri sett en krise som dette før

Den «overordnede tillatelse» er i praksis en egenerklæring som må oppfylle myndighetenes vilkår for å få lov til å forlate eget hjem og reise et annet sted. Som eksempel nevnes legeavtale, innkallelse til møte med offentlig instans eller situasjonsbestemt konferanse med banken knyttet til aktuell permisjonsproblematikk.

Unntaket gjelder også jobbpålagt reisevirksomhet og reise til / fra fabrikker og produksjonssteder som myndighetene ønsker å holde i gang, samt foredlingsbedrifter tilknyttet primærnæring og matsikkerhet.

les også Italiensk lege forteller om krigslignende prioritering av viruspasienter

Derimot gjelder det ikke italienernes største kulturelle samling: den store familiemiddagen i helgen. Ikke på en god stund vil det kunne komme på tale å dra til foreldrenes hjemby for besøkets egenverdi. Fravær av tilgang til hjemmelaget pasta alla mamma er ikke vurdert som en tilstrekkelig «maktpåliggende krise».

Med over 1000 døde kan ikke Italia ta sentimentale hensyn. På sosiale medier bruker italienske kjendiser emneknaggen #IORESTOACASA (jeg holder meg hjemme) for å gjøre det litt enklere å sitte inne.

De legger ut selfier fra egen kjøkkenkrok eller stue – gjerne med et glass vin i lanken. Skuespilleren Mario Girotti, bedre kjent som Terence Hill, sitter med en bok i nevene og ser like ungdommelig ut som da han spilte spagettiwestern-helten Trinity, eller banket kjeltringer sammen med Bud Spencer.

Han blir 81 senere denne måneden.

les også Salvinis stemmefiske

Den politisk uerfarne jusprofessoren som ble statsminister fordi noen trodde han kunne fungere som regjeringens marionettedukke, står frem som en samlende landsfader.

«Snart kan vi omfavne hverandre igjen», sa Giuseppe Conte med et forsiktig smil.

I den utfordrende situasjonen Italia nå befinner seg i, er han en type leder som nasjonen trenger. Han inngir troverdighet. Dels fordi han er partiløs. Men også fordi alle vet han bare motvillig påtok seg embetet. Giuseppe Conte skylder ingen noen politiske mottjenester for å ha nådd toppen. Hans hender er rene. Det poenget har dobbel bunn i dagens Italia.

Publisert: 12.03.20 kl. 18:41

Les også

Fra andre aviser