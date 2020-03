REAGERER: – Coronaviruset er et helt annet virus enn influensa. Nordmenn må ikke undervurdere coronaviruset og gjenta feilene Wuhan gjorde, skriver Yiting Xue. Foto: Privat.

Norge må ikke gjenta feilene Wuhan gjorde

Virus trenger ingen visum, eller reisepenger. Det som skjedde i Wuhan kan skje i en annen by, i et annet land. Tror nordmenn at det nye coronaviruset ikke tåler det norske, kalde klimaet? Jeg er litt nysgjerrig på hvorfor nordmenn tar så lett på det.

YITING XUE, Lead Data Scientist hos Mindshift AS og Ph.D fra UiO med smittsom sykdom som forskningstema.

I desember i fjor ble livet mitt plutselig langt mer stressende. Først dukket ryktet om en ukjent lungebetennelse opp i sosiale medier. Senere ble ryktene bekreftet i nyhetene. Jeg fulgte utviklingen i Wuhan nøye.

Bak tallene om antall smittede og døde, er det tusenvis av ekstremt triste historier fra ekte familier, og et land som mobiliserte alt for å kjempe mot viruset. Viruset endret kinesiske liv dramatisk, med avlyst nyttårsfeiring, tomme gater og stille byer.

Etter to veldig stressende måneder kom lyset til Kina og viruset til Norge. Men i Norge er reaksjonen helt annerledes.

Her i Norge går alt som normalt og nordmenn «tar det med ro». I Coop-butikken hvor jeg handler daglig, forsvinner ikke køen foran meg om jeg begynner å hoste. Jeg ser aldri en nordmann som bruker munnbind på gata, og folk spiser mat på T-banen uten å vaske hendene først.

Hvorfor er dere ikke nervøse, redde, eller det minste bekymret for dette viruset? Tenker dere at det som skjedde i Wuhan aldri ville skjedd her?

Jeg stilte disse spørsmålene til noen nordmenn, og her er svarene jeg fikk:

Svar nr 1: Corona-viruset er bare litt farligere enn sesonginfluensa, fordi dødsraten av corona bare er litt høyere enn dødsraten av influensa.

Mine tanker: Åh, nei! Man kan ikke sammenligne corona-dødsraten med influensa-dødsraten. De beregnes på helt forskjellige måter.

Influensas dødsrate beregnes fra statistikk-modeller som estimerer hvor mange som døde av lungebetennelse, hjertesykdom og andre sykdommer som kan ha influensa som underliggende årsak. Med andre ord, influensa- dødsrate inkluderer ikke bare influensa-dødsfall, men også andre sykdommers dødsfall.

Corona-dødsrate inkluderer kun coronavirus-dødsfall. Å sammenligne corona med influensa i forhold til dødsrate er å sammenligne epler med appelsiner.

I tillegg, Kinas dødsrate kommer etter alle de strenge reglene som er innført, som for eksempel å stenge hele provinser, og å avlyse alle store folkesamlinger. Uten dem, går dødelighetsraten raskt opp.

Svar nr 2: (Her samlet jeg noen svar til ett fordi de er like). Folk i Kina spiser ville dyr og har dårlige helsevaner. De bor tettere samen, og har begrensede helseressurser. Mens her i Norge, har vi Mattilsynet, høye levekår, større plass og lengre avstand mellom mennesker. Derfor er vi trygge.

Mine tanker: Først, coronavirusets fødested er fremdeles en myte. Siden viruset allerede er i en menneske-til-menneske-smittefase, hjelper det ikke å bare spise potet.

Mange nordmenn hadde kanskje aldri hørt om Wuhan før corona-utbruddet. Kina er et stort land med mange ulike levestandarder, og Wuhan er ikke en fattig by. Wuhan er en by med tung high-tech tilstedeværelse. Huawei, Xiaomi, Alibaba, Tencent… Alle disse selskapene har forskningssentre i Wuhan.

Byen har en velutdannet befolkning med gjennomsnittlig boplass på 32.47 kvadratmeter per person og 0.25 bil. Byen også har noen av Kinas beste sykehus og universiteter innen medisin. Wuhan har 7.30 sykehus senger per 1000 borgere, mens Norge har 3.60 senger for hver 1000 borgere.

Derfor, vil jeg si at Wuhans tragiske coronavirus-utbrudd skyldes to hovedfaktorer: Det er et helt nytt og uforutsigbart virus som er veldig smittsom, og vi mangler kunnskap om det. Om lokale myndigheter undervurderer alvorlighetsgraden i startfasen, kan det som skjedde i Wuhan skje andre steder, i andre byer, i andre land også.

I dag har Norge dessverre flere nye smittede enn Kina. I Kina pågår fortsatt mange intervensjoner fra myndighetenes side. For eksempel blir man screenet for kroppstemperatur på flyplasser, man må i karantene om man kommer reisende fra andre berørte land, sportsarrangementer og andre store samlinger blir avlyst, man blir anbefalt å bruke munnbind. Skolene er stengte, og undervisningen foregår på nettet. De som kan jobbe hjemmefra, jobber hjemmefra. De som må komme på jobb, bruker munnbind, hånddesinfeksjon og holder avstand mellom folk så mye som mulig.

Mens i Norge er det ingen screening av reisende på flyplassene, ingen obligatorisk karantene, ingen sosial distanserende intervensjon i landet. Jeg må si norsk helsemyndigheter ikke har forberedt seg på krig.

Ja, vi er i en krig, mellom mennesker og det nye coronaviruset. Og vi, uansett kinesisk, koreansk, italisk, iransk eller norsk, er i sammen båt.

Publisert: 10.03.20 kl. 14:42

