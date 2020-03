PANDEMI: – Jeg er engstelig nok for å føde som det er – og nå skal det skje i et pandemisk utbrudd av et skummelt virus, kanskje uten barnets far til stede, skriver Meri Sørgaard. Foto: PRIVAT

Må vi føde alene selv om partneren vår er frisk?

Jeg foreslår at vi setter den gravide og partneren hennes i karantene fra permisjonsstart tre uker før fødselen.

MERI SØRGAARD, vordende mor

Graviditet, fødsel og alt som hører til er en fin, men også usikker og skummel fase i livet til kvinnen og hennes partner. I mitt tilfelle har det innebåret diagnoser som endometriose og adenomyose, operasjoner, flere spontanaborter, en utskrapning, diagnosen «habituell abort», IVF-forsøk og det å miste en tvilling tidlig i dette svangerskapet.

Jeg er engstelig nok for fødsel som det er – og nå skal det skje i et pandemisk utbrudd av et skummelt virus. Kanskje uten barnets far til stede.

Alle gravide kvinner her til lands vet allerede at tiden frem til fødsel blir annerledes og asosial under corona-pandemien. Vi leser om fødeavdelinger der partner ikke får være med på fødsel. Vi er ekstra redde for smitte ettersom det ikke finnes annet enn sannsynligheter og minimalt med forskning knyttet til smitte i graviditet og nyfødte. Vi forbereder oss på at det kanskje blir et annet sykehus og at det kanskje er færre jordmødre på vakt. Ammekurs og fødselsforberedende kurs er avlyst. Kanskje vil vi ikke kunne ta i mot besøk hverken i form av hjelp eller hygge det første halve året i barnets liv. Dette er trist og skremmende for oss som blir førstegangsforeldre i mai.

Bør ikke denne usikkerheten og unntakstilstanden for barselkvinnen stoppe der? Kan vi risikere å føde alene – selv om partneren vår er frisk?

Tiltak for å hindre smitte på landets fødeavdelinger er forståelige, men også vanskelig å ta innover seg som gravid i tredje trimester. Det er klart at en partner med luftveissymptomer, nylig reise eller smitte ikke kan være med på fødeavdelingen, og forståelig at partner ikke kan være med på keisersnitt eller bo på barsel. Smitte blant gravide og partner kan vi derimot arbeide sammen for at ikke skjer fremover, for kvinner skal ikke trenge å føde uten partner til stede i 2020.

Jeg foreslår derfor at vi setter den gravide og hennes partner i karantene fra permisjonsstart tre uker før fødsel. Kvinnen er da allerede i permisjon, og mange fedre og medmødre vil kunne jobbe hjemmefra. Da er mor og partner så og si garantert smittefrie ved fødsel, og den mentale helsen til den gravide ivaretas litt i denne svært spesielle unntakssituasjonen.

Selv har vi inngått i selvvalgt karantene nettopp av denne grunnen. I to uker har vi begge allerede hatt hjemmekontor og ikke vært i kontakt med andre, bestilt mat på nett og kun mosjonert i nærmiljøet uten å nærme oss andre mennesker.

Hvis partneren får være med på fødselen blir det færre gravide som gruer seg til det som skal være en fin opplevelse. Det vil bli færre traumatiserende fødsler, samtidig som far eller medmor får være på den største opplevelsen i sitt liv.

