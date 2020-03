BEKYMRET: Men tenk deg frykten av ubetalte regninger som ligger til forfall på vei til inkassobyråene. Frykten av å stå uten hus og mat, skriver Martin Jystad, i dette innlegget i kronikkserien for unge «25 under 25». Foto: Privat

«25 under 25»: – Hvorfor er vi studenter etterlatt i grøfta?

Hva er forskjellen på en med heltidsjobb og en med deltidsjobb ved siden av studiene? Vi trenger alle mat, strøm og et sted å bo.

MARTIN JYSTAD, Student med deltidsjobb

For øyeblikket ser det ikke særlig lyst ut for studenter med deltidsjobb. I situasjonen der coronaviruset setter flere tusen nordmenn i permitteringer, er det en gruppe som er slengt i grøfta, nemlig oss studenter.

Vi trenger også mat, strøm i boligen og ikke minst penger til å betale regningene, akkurat som alle andre. Men hvorfor har ikke vi rettigheter på dagpenger om vi blir permittert?

Jeg har selv en deltidsjobb ved siden av studiene for å holde det økonomiske intakt. Jeg betaler skatt og bidrar til velferdsstaten som de fleste andre også gjør. Men sett i lys av coronasituasjonen, føles det helt nytteløst.

Hvor er staten når vi trenger hjelp? Dette irriterer meg grenseløst, spesielt ettersom de fleste av oss slenger skattepengene på bordet hver eneste måned. Hva er forskjellen på en med heltidsjobb og en med deltidsjobb ved siden av studiene?

Vi trenger alle mat, strøm og et sted å bo, dekning på mobilen og penger til transport. Spesielt etter som mange av oss også betaler for studiene. Det er tross alt vi som skal drive Norge videre i fremtiden. Så hvorfor ikke hjelpe oss når vi trenger det mest?

Tiden vi er i nå er tung, sårbar og usikker for oss alle, og det høres kanskje egoistisk ut å klage på penger i denne tiden. Det er en situasjon vi ikke har vært i før.

Men tenk deg frykten av ubetalte regninger som ligger til forfall på vei til inkassobyråene. Frykten av å stå uten hus og mat. Vi kan ikke vite om inkassobyråene har mer forståelse midt oppe i coronatiden, eller om de er klare til å slå på den store røde knappen.

Mediene melder at staten ser på løsninger for oss studenter med deltidsjobber noe som er bra. Men vil vi ha samme rettigheter som de med fulltidsjobb? Jeg håper staten hører på oss studenter, og ønsker å gjøre noe med saken. For står vi studenter uten penger, ser ikke Norges fremtid like lys ut.

