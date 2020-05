Kommentar

Historisk pressekonferanse

Av Hanne Skartveit

Hverken nyansatt oljefondssjef Nicolai Tangen eller sentralbanksjef Øystein Olsen imponerte på pressekonferansen der de la frem Tangens ansettelseskontrakt. Foto: Krister Sørbø, VG

Nicolai Tangen var irritert. Øystein Olsen var uklar. Ingen av dem kan være særlig fornøyde etter dagens pressekonferanse.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

– Dette er en flott dag! En stor dag, sa Olsen.

Dagen i forveien hadde han signert ansettelsesavtalen med Nicolai Tangen som ny oljefondssjef. Nå skulle den legges frem for offentligheten. Det gikk ikke så bra. Denne pressekonferansen vil skrive seg inn i historien, både på grunn av dens innhold – og på grunn av aktørenes reaksjoner på kritiske spørsmål.

Tangen likte åpenbart ikke de gjentagende spørsmålene om hvorfor han ikke kunne flytte hele sin formue til Norge. På den måten kunne han unngått alle spekulasjoner om at hans private formue kan bli påvirket av OIjefondets investeringer, siden Norge er det eneste stedet i verden der fondet ikke investerer en eneste krone.

– Det er ikke sånn man forvalter penger, svarte Tangen irritert.

Strenge retningslinjer

Både han og Olsen var klare på at hans fortsatte eierskap i AKO-fondet hadde vært en grunnleggende forutsetning for at han skulle være aktuell for toppjobben i Oljefondet. Det har aldri vært et alternativ, hverken for Tangen eller Norges Bank, at Tangen ikke lenger skulle ha eierandeler i fondet han har bygget opp.

Det er nettopp dette som er kjernen i saken: Kan Nicolai Tangen ha sin formue i de samme markedene som Oljefondet investerer? Er det mulig å bygge opp vanntette skott mellom Tangens private formue og Oljefondets investeringer? Og – kan han ha verdier i skatteparadiser samtidig som han skal bekjempe de samme skatteparadisene, slik Stortinget har gitt Oljefondet i oppdrag å gjøre?

Nyansatte oljefondssjef Nicolai Tangen ble irritert over spørsmålene han fikk. Foto: Krister Sørbø, VG

Det er svært strenge retningslinjer i Norges Bank og i Oljefondet for hva de ansatte kan gjøre med sine egne penger. Heller ikke her klarte sentralbanksjefen å svare klart. Han ble spurt om det nå var åpent for andre ansatte i oljefondet kunne plassere pengene sine i skatteparadiser. Jeg vil tro alle som jobber i banken og fondet er usikre på hva som egentlig gjelder etter dagens pressekonferanse.

Uvant med motstand

Tangen selv ble mer og mer irritert etter hvert som pressekonferansen utviklet seg. Det er grunn til å spørre om han er uvant med å få denne typen motstand. Han har levd lenge i en tøff finansverden. Men det er noe annet, langt unna offentlighetens søkelys. Nå møtte han kritiske spørsmål om seg selv og sine motiver. Det taklet han dårlig.

Kanskje var han også irritert på sidemannen sin, Øystein Olsen. Det er tross alt Olsen som har godtatt forutsetningen fra Tangen om at han kan beholde eierandeler i fondet sitt, og samtidig ha verdier i skatteparadiser. Uten å undersøke om dette var noe det politiske Norge, inkludert Finansdepartementet, synes var greit.

Representantskapet

Hadde Olsen tatt de nødvendige telefonene den gangen, kunne mye bråk vært unngått. Som sentralbanksjef kunne han riktignok fortsatt ha gitt blaffen og sagt, som han sier nå, at Norges Bank er suveren til å ansette oljefondssjef, og at ingen andre har noe med den saken å gjøre.

Men da hadde i det minste Tangen visst hva han gikk til. Hovedstyret hadde forstått hvilke reaksjoner valget deres ville føre til. Og Olsen selv måtte tatt en vurdering av om det var verdt det – eller om han skulle finne en annen kandidat til å styre vår felles formue.

Ansettelsesavtalen er signert. Hverken Norges Bank eller Tangen selv viker unna. Nå er spørsmålet hva representantskapet i Norges Bank vil gjøre når de behandler saken i sitt møte 11. juni. Har de fortsatt kritiske merknader, er det et åpent spørsmål hva som skjer videre. Også det kan bli historisk.

Publisert: 28.05.20 kl. 16:49

Les også

Fra andre aviser