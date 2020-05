Leder

VG mener: Nyt Norge!

Denne uken får mange nordmenn utbetalt årets feriepenger. De som kan – bruk dem!

Rettere sagt: Det de fleste av oss får inn på konto nå, er det vi har opptjent av feriepenger i fjor. Det betyr at også permitterte arbeidstakere både kan og må ta ut ferie som planlagt, med mindre annet er avtalt. Med ferie følger også opptjente feriepenger. I utgangspunktet.

For coronakrisen gjør at i år kommer det til å bli noen avvik fra normalen, både hva selve ferieavviklingen og feriepenger angår. NHO meldte ved månedsskiftet at elleve prosent av deres medlemsbedrifter sier de ikke har likviditet til å betale ut feriepenger til de ansatte. Mens 13 prosent oppgir at de er usikre på om de vil ha det når denne utbetalingen finner sted, som regel siste uke i mai, eller de to første i juni.

For mange vil det også bli en avveining hva feriepengene skal brukes til. Permitterte får ikke utbetalt dagpenger i tidsrommet man har avtalt uttak av ferie. Da er det feriepenger som gjelder. For mange vil det også være behov for å skaffe seg en økonomisk buffer. Ikke alle har en jobb å komme tilbake til. Arbeidsledigheten kan komme til å være høy lenge.

Vi vet at mange er i en vanskelig økonomisk situasjon nå. Det skal ikke stikkes under stol at veien tilbake til normalen også kan bli bratt. Likevel: Sakte men sikkert gjenåpnes samfunnet, og mange hjul begynner atter å snurre. Å stenge ned har vært en dugnad. Å åpne opp blir en ny. Bruk av feriepenger, for den som kan, vil være et viktig bidrag i så måte. Vårt dyre fedreland trenger det.

Den mest opplagte virksomheten vi kan være med å restarte er reiselivsnæringen. Den omfatter mer enn 175 000 ansatte og står for en samlet årlig verdiskapning på 85 milliarder kroner, ifølge 2018-tall. I 2019 fant det sted 35,2 millioner overnattinger i regi av denne næringen i Norge. Om lag en tredjedel sto utlendinger for. Av åpenbare årsaker kommer ikke de på besøk i år.

«Norge – ditt nærmest ferieland» er et kjent slagord. I sommer vil mange av oss få syn for sagn når det likevel ikke blir noe av late dager på greske øyer eller spanske strender. Når Rhodos-ferien legges til Rogaland, Kypros blir Kjuttaviga, Taormina-turen går til Trøndelag og Nordlandsnetter erstatter soloppgang i Napoli, vil noen hver kunne oppdage hvor fagert det er, dette landet vårt.

God tur!

