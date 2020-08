Kommentar

En rykende branntomt

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: David Engmo

TRONDHEIM (VG): Ormebol. Slagmark. Gjørmebad. Stedet metoo glemte. Det er ikke bare kjært barn som har mange navn. Trøndelag Arbeiderparti har lenge vært beryktet for sin dårlige partikultur, men nå har all gørr kommet til overflaten.

Det er ikke ofte et årsmøte i et fylkesparti skriver seg inn i historiebøkene. Før noen hadde rukket å fordøye den dramatiske uken som kulminerte med at Trond Giske trakk seg fra politikken, oppsto det full konflikt mellom valgkomiteens leder Arild Grande og stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol. De to har sittet sammen på Stortinget i snart åtte, og var på overflaten nære kolleger. Nå er også den konflikten blottlagt.

Kjerkol vant soleklart kampen om å bli fylkesleder, og får nå den blytunge jobben med å lede Trøndelag Ap ut av det Trondheims-ordfører Rita Ottervik omtaler som «et nullpunkt».

Ukulturen knyttet til Trond Giske og metoo er bredt omtalt. Avtroppende fylkesleder Per Olav Hopsø takket unge kvinner som har fortalt sin historie. Med Giske til stede på møtet tok engasjerte AUF-ere et knallhardt oppgjør med fryktkultur og seksuell trakassering.

Det etterlatte inntrykket er at metoo kom til Trøndelag i en flaskepost snart tre år etter at det endret resten av samfunnet. Men ikke bland trege trøndere inn i dette. Her er det ene og alene de voksne i Trøndelag Arbeiderparti som har forsømt seg.

Men den formen for ukultur som metoo skulle vært et vendepunkt for, er bare en liten del av bildet. De som har fulgt det mektige fylkeslaget tett de siste årene har ikke unngått de mange fortellingene om fryktkultur, baksnakking, utfrysing, mobbing, maktmisbruk og urent spill. Konfliktlinjene går i så mange retninger at det er umulig å holde rede på dem.

En del av dette har handlet om mektige personer som har tette bånd både politisk og privat. Stortingsrepresentanter som har ligget i årelang konflikt. Kamp mellom AUF og voksenpartiet, men også AUF har vært splittet. Det har vært mange beskyldninger om bruk av varsling i en maktkamp. Det dominerte fylkesårsmøtet for to år siden, som det gjorde i år. Vakende over det hele ligger en klassisk by og land konflikt mellom Trondheim og gamle Nord-Trøndelag.

Etter å ha hørt disse historiene bli snakket om på bakrommene i årevis, er det nesten surrealistisk å oppleve at partiet endelig snakker åpent om det, om enn vagt og lite konkret.

Trond Giske har som en slags gudfar i Trøndelag båret mye av ansvaret for ukulturen i partiet. Men han er slett ikke alene. Det er kvinner og menn. Unge og gamle.

Nå tar den ene etter den andre av partitoppene et oppgjør med ukulturen. Men hvor mye koster det egentlig å stå opp mot en mann som allerede ligger nede? Det er de få som tok til motmæle mot Giske da han var mektig, som har vist mot. Den lista er ikke så lang.

Da Giske var i knestående etter at han hadde tapt verv og tillit i partiet vinteren 2018, valgte ikke Trøndelag Ap å ta et oppgjør med det de nå alle kaller ukultur. Tvert imot valgte de være med på å bygge ham opp til den politikeren han var i Trøndelag sist mandag: Da var han populær, hadde stor støtte i lokallagene og var enstemmig innstilt som ny fylkesleder. Enstemmig. Det er verdt å tygge litt på.

Og dette er det ikke ungdommer eller perifere lokalpolitikere som står bak. Det er folk som har vært fylkesledere, stortingsrepresentanter, lokallagsledere og mektige ordførere. Nå takker de unge jenter som står fram med sine historier. Som om ikke lignende historier eksisterte i offentligheten i 2017. Som om de ikke har sett og hørt noen ting selv etter mange år i politikken. Kanskje måtte det komme på trøndersk for å bli forstått?

Nå står de fram «på den rette siden» mens en og annen distriktsordfører fortsatt bedyrer at de støtter Giske. De blir selvsagt hånet og harselert med herfra til evigheten. Men de står om ikke annet ved ordene sine. For en liten uke siden mente nesten alle det samme.

For partiet er dette tapte muligheter. Det tok altså et par kveldstimer å rive ned det som partiet har brukt flere år på å bygge opp. Det har skapt unødvendig kløft til partiledelsen. Hvor mange ganger har ikke partileder Jonas Gahr Støre måttet svare om Giske, og ikke politikk? Og mange sitter igjen med dype sår. De hadde virkelig kjempet og trodd på Giske som ny fylkesleder. Det er neppe enkelt for hovedpersonen heller. «Jeg vet nesten ikke hvem jeg er uten Ap», sa han i ett sterkt innlegg til partiet. På en dag med så mange blandede følelser burde det være empati nok til alle i de to møterommene i Trøndelag.

Når man hører alt som sies om Trøndelag Ap skulle man tro det var en gjeng råtne personer som bare bryr seg om seg selv. Det er selvfølgelig helt feil. Fylkespartiet er fullt av flotte og engasjerte folk som vil det beste for samfunnet. Som jobber utrettelig hver eneste dag i kommuner, fylke og lokallag. Det virker bare ikke sånn når de er samlet som parti. I motsetning til hvordan et parti ideelt sett burde fungere, så er helheten verre enn summen av hvert enkelt medlem. Det er rett og slett partikulturen i Trøndelag Ap som er pill råtten.

De gjør det bekvemt for seg selv dersom de tror alle problemene er løst når gudfaren nå forlater partiet. For her hjelper det ikke med flikking på fasaden og enkle løsninger.

