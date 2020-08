SKOLEGANG: – Norge med Erna i spissen har tatt ansvar og vist et sterkt lederskap for barns rett til utdanning. Det må fortsette også etter pandemien, skriver Afshan Rafiq og datteren Arina Aamir Sheikh, her med fredsprisvinner Malala Yousafzai. Foto: PRIVAT

Debatt

Ta ledertrøya, Erna!

Alle barns rett til utdanning må sikres etter coronakrisen.

AFSHAN RAFIQ, bystyrerepresentant i Oslo (H)

ARINA AAMIR SHEIKH, styremedlem i Sentralt Ungdomsråd

Nå er barna tilbake på skolen i Norge, og de fleste gleder seg til å ha skolehverdagen tilbake. Men det er dessverre ikke tilfellet for barn i andre deler av verden. Rundt 260 millioner barn i utviklingsland sto uten tilgang til skolegang i 2018, ifølge en FN-rapport, som peker på at situasjonen nå blir forverret på grunn av coronakrisen. 258 millioner barn og ungdommer ble totalt ekskludert fra utdanning, hvor fattigdom var hovedårsaken, heter det i rapporten. Innvandrere, flyktninger, etniske minoriteter og utviklingshemmede barn er hardest rammet.

All erfaring viser at mange kan havne bakpå som følge av helsekriser. Særlig jenter, barn med nedsatt funksjonsevne og de aller fattigste står i fare for aldri å komme tilbake på skolen.

Ulikhetene har blitt kraftig forverret som følge av pandemien, som medfører at hele 90 prosent av alle studenter og elever rundt om i verden opplever stengte skoler. Millioner av barn verden over får ikke gjennomført hjemmeundervisning på grunn av mangel på datamaskin, mobiltelefon og internett.

Flesteparten av barna som mangler utdannelse, befinner seg i Sør- og Sentral-Asia, samt i Afrika sør for Sahara. Faktum er at 117 land tillater barneekteskap, mens 20 land ennå ikke har signert en internasjonal konvensjon om å forby barnearbeid. Hele 335 millioner jenter verden over går på skoler hvor det ikke er tilgang på vann, sanitær- og hygienetjenester som de har behov for ved for eksempel menstruasjon.

Vi har aldri før vært mer bekymret over ivaretakelsen av barn og unges rett til utdanning.

Det er ingen tvil om at viruset nå truer med å sette arbeidet med å oppfylle alle barns, spesielt jenters, rett til utdanning flere tiår tilbake.

All forskning viser at det er store forskjeller på de fattige og de rikes utdanningsforløp. For hver 100 av de rikeste barna som fullfører ungdomsskolen, er det kun 18 av de fattigste barna som fullfører.

Verden roper etter lederskap på utdanningsfeltet, og det er et umiddelbart behov for globalt samarbeid på høyeste nivå for å hindre at millioner av barn og unge blir stående utenfor skolen for alltid.

Et av Solbergs internasjonale prosjekter har vært utdanning for alle. Jenter og utdanning var tema under Solbergs første store utenlandsreise til Sør-Afrika, Malawi og Rwanda i 2014, og i 2015 arrangerte Norge en internasjonal utdanningskonferanse i Oslo, der fredsprisvinner Malala Yousafzai deltok. Norge med Erna i spissen har tatt ansvar og vist sterkt lederskap før for barns rett til utdanning.

Nå er tiden inne for at Erna igjen tar på seg ledertrøya og setter; barns tilgang til utdanning i utviklingsland etter coronakrisen, på den internasjonale agendaen. Jo lenger dette varer, jo større sannsynlighet er det for at sårbare barn og unge vil droppe ut av utdanningsløpet for godt.

Det må vi ikke la skje!

Publisert: 18.08.20 kl. 10:51

