KRITISK: – Så lenge samfunnet er lagt opp slik at det er lettest, billigst og mest behagelig å gjøre ting som skader andre – som å kjøre mye bil, fly, spise stadig mer kjøtt og kaste og kjøpe i et stadig høyere tempo – så vil folk fortsette å gjøre ting som gir dem en følelse av skam, skriver Børge A. Roum. Foto: Jan Ovind

Debatt

Flyskam? Nei, skjerp deg!

Skal du skamme deg? Nei, du skal skjerpe deg.

Nå nettopp







BØRGE A. ROUM, Samfunnsdebattant, frivillig i Miljøpartiet De Grønne, @forteller på Twitter.

Skal du føle flyskam?

Nei, du skal slutte å fly unødvendig, så har du ikke noen grunn til å skamme deg.

Skal du føle kjøttskam?

Nei, du skal få deg et mer variert og sunnere kosthold som påfører dyr mindre lidelse, som ikke fyrer opp under brannene i Amazonas for å skaffe soya til stadig flere husdyr og oppdrettslaks, og som reduserer ett av dine største bidrag til klimaendringene – ved å kutte kraftig ned på kjøttforbruket, noe som blir stadig lettere. Så slipper du skam.

Skal du føle bilskam?

Nei, du skal sjekke hva som finnes av kollektivtilbud i nærområdet, skaffe deg en (el)sykkel, se om barna kan komme seg rundt selv eller sitte på med naboen, og generelt tenke utenfor metallboksen for å redusere bilbruken mest mulig. Så har du ikke noe å skamme deg over.

Skal du føle værskam?

Nei, du skal skjønne at været nå tar masse liv og gjør enorme skader på natur og infrastruktur helt unødvendig, fordi vi raserer klimaet. Og så skal du stemme på et parti som vil ta ansvar for at vi slutter med det. Så kan samvittigheten lette.

("Værskam" er forresten et tulleord funnet opp av media bare fordi noen snakket om at det enormt varme været også kan være urovekkende, selv om det er deilig)

Foto: MDG/Monica Løvdahl, Creative Commons BY-SA

les også #flyskam-debatten: – Skam er lite konstruktivt

Skal du føle skatteskam? (sukk)

Nei! Du skal ta inn over deg at det er ikke individets skyld når det fødes inn i en håpløs situasjon eller utsettes for en katastrofe, og at alle får det bedre av en fungerende rettsstat med god infrastruktur og velferdstilbud, og så skal du stemme på et parti som vil øke skattene for de rikeste, og sikre at store, internasjonale bedrifter som har inntekter i Norge betaler skatt i Norge. Så kan både du og de lavtlønnede puste lettere!

("Skatteskam" er forresten et enda mer tullete ord funnet opp av en Høyre-politiker som visstnok syns det er plagsomt når noen vil gjøre mer for fellesskapet enn helt nødvendig, selv om det var Høyre-regjeringen som innførte muligheten for å betale ekstra skatt)

Skal du føle elektronikkskam?

Nei, du skal tenke tilbake til hva du følte da du hørte Nobelpris-vinnernes skrekkhistorier fra gruvene og krigssonene i Kongo, og så skal du vurdere om du faktisk må ha ny telefon eller andre dingser så ofte, og når du først trenger det skal du låne fra en venn, eller biblioteket eller Nabohjelp, kjøpe brukt, eller kjøpe den bærekraftige Fairphone 3. Så kan du kjenne på den gode følelsen av å ikke påføre deg selv skam hele tiden.

Skal du føle klesskam, forbruksskam eller matkasteskam?

Nei, nei, nei. Du skal skjerpe deg.

les også Flyskam i sommersol

Kjenner du på skam?

Har du vurdert om årsaken ikke er andre menneskers prat om konsekvensene av forskjellige handlinger, men rett og slett at handlingene dine er skammelige?

Vil du slippe å føle skam? Har du vurdert å prøve å skjerpe deg?

Kanskje har du opplevd å skade deg på en sånn måte at du ikke merket noe før en annen skrek opp om alt blodet.

Selv om smerten først dukket opp etter du fikk beskjed, så er det ikke personen som sa fra sin skyld at du fikk vondt. Det hjelper ikke kjefte på hen.

Vet du hva som hjelper? Å fikse årsaken til smerten.

Skam kan være en mental variant av fysisk smerte, en mekanisme som gir deg beskjed om at noe er galt, at du må gjøre noe for å lindre smerten og at hvis du ignorerer det lenge nok kan det få alvorlige konsekvenser for din helse.

Skam er et kraftig sosialt virkemiddel, og det kan definitivt misbrukes. Hvis du skammer deg over å ha "feil" klær eller å ha blitt misbrukt skal du ikke skjerpe deg! Akkurat som kronisk smerte, som ikke har noen funksjon, finnes også skam som ikke er et tegn på noe galt hos deg. Det er viktig å huske!

Så hvordan vet man forskjellen på fornuftig skam og "kronisk skam"?

Et tips: Hvis det du skammer deg over skader andre, så er det stor sannsynlighet for at det er en god grunn til at du skammer deg, og at løsningen er å kjefte på noen.

les også Sanna Sarromaa: – Skam er en hersketeknikk og et maktmiddel

Neida, løsningen er selvsagt å skjerpe deg.

Men det er ikke lett å skjerpe seg. Spesielt ikke bare ved at noen kommer bort til deg og sier "skjerp deg!". Det fungerer sjelden. Så lenge samfunnet er lagt opp slik at det er lettest, billigst og mest behagelig å gjøre ting som skader andre – som å kjøre mye bil, fly, spise stadig mer kjøtt og kaste og kjøpe i et stadig høyere tempo – så vil folk fortsette å gjøre ting som gir dem en følelse av skam.

Så hva er den enkleste måten å hindre og lindre skammen? Bli med på å skape et samfunn hvor det å gå, sykle og bruke kollektiv, ta lyntog, spise velsmakende og enkel vegetarmat, og reparere og dele ting hovedsakelig er det enkleste og beste alternativet. Med andre ord: Stem på et parti som gjør det enkelt å unngå skam, så du slipper å skjerpe deg.

Publisert: 08.09.19 kl. 09:36







Mer om