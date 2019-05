RUSSETID: – Ikke gi etter for sexpresset du vil oppleve i russefeiringen, skriver Lundh, etter flere saker de siste ukene om seksualiserte russeknuter og skandaler. Foto: Solum, Stian Lysberg / Scanpix

Kjære russ! Ikke gi etter for sexpresset!

En «perfect» russefeiring handler ikke om å gjøre drøye ting og sprenge grenser. Du er for verdifull til det. Ta modige valg – som ikke styres av russekultur, pornografi eller seksualisert populærkultur. Og ta langsiktige valg – slik at du kan spare sexen til en du skal dele resten av livet med, skriver Alexis Lundh i dette innlegget.

ALEXIS LUNDH, leder i Heltfri.net i Tro & Medier.

Gratulerer med snart fullført videregående skole! Håper årene har vært gode og utviklende, faglig, sosialt og personlig. Og jeg håper dere får en russefeiring som dere kan se tilbake på med glede – som en unik periode der dere opplevde fellesskap, moro, mening og sprø innfall sammen.

La meg går rett på sak: Du er ufattelig verdifull! Du er fremtiden vår og jeg ønsker så gjerne å gi deg et godt råd. Ta vare på det som er verdifullt. Sex er verdifullt. Etter å ha jobbet med ungdom over mange år – i fjor møtte jeg over 5000 barn og unge – vet jeg noe om hva dere står i. Unge forteller meg om et vanvittig press fra alle hold, særlig på dette sårbare området av livet.

Jeg møter unge som forteller om opplevelser og valg de i etterkant angrer på. Spenning, utforskning, press og impulskontroll er sterke krefter. Da må valg tas i forkant.

Ikke gi etter for sexpresset du vil oppleve i russefeiringen! Gjennom russeknuter, russelåter og andre aktiviteter i russetiden, vil dine verdier bli presset og du kan du fort gjøre ting du i etterkant angrer på.

For eksempel er det å ha sex med syv forskjellige personer på syv dager, ingen «perfect week», som man kaller det. Sex er noe mer enn en rent fysisk aktivitet som man kan gjøre med hvem man vil, hvor mange man vil – bare det er samtykke.

Det er ikke sant, slik som helsesykepleier Camilla Rørtveit sier til Dagbladet, at «det i utgangspunktet ikke trenger å være problematisk å ha sex med sju forskjellige på sju dager. Gitt at dette er noe en ønsker selv og det kjennes trygt.»

En slik holdning er en naturalistisk tilnærming til tilværelsen, der man neglisjerer viktige element som sårbarhet i seksualiteten, menneskers behov for trofasthet og kjærlighet som bærende for seksuelle relasjoner. Du fortjener bedre råd enn dette!

Derfor er det utrolig bra at russen i Tromsø har kuttet alle russeknuter som omhandler sex – i tillegg til dem som omhandler alkohol. Slik legger de til rette for en russefeiring Tromsø-russen kan glede seg over, også i ettertid.

Kroppen gir sterke indikasjoner på at vi er skapt til tilhørighet og trofasthet i våre seksuelle relasjoner. Den nylig utgitte boka «Gutt og jente», som er utgitt av organisasjonen Guttogjente.no, påpeker at ved seksuell stimulering skiller kroppen ut flere signalstoffer og hormoner.

Tre av dem er (1) dopamin som sender signal om at man har det bra når en gjør noe spennende eller stimulerende, (2) oxytocin, som forsterker følelsen av tilhørighet med et annet menneske og (3) vasopressin, som kan få oss til å ville være lojale mot personen vi har sex med.

En «perfect» russefeiring handler ikke om å gjøre drøye ting og sprenge grenser. Du er for verdifull til det. Ta modige valg – som ikke styres av russekultur, pornografi eller seksualisert populærkultur. Ta gode valg – som beskytter det dyrebare hos deg. Og ta langsiktige valg – slik at du kan spare sexen til en du skal dele resten av livet med.

God russefeiring!

Publisert: 05.05.19 kl. 08:34