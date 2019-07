DRA HJEM: Søndag oppfordret president Donald Trump fire kvinnelige kongressrepresentanter om å dra tilbake til landene de kommer fra. Tre av dem er født i USA. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Kommentar

Nasjonalisme mot mangfold

President Donald Trumps oppfordring til en gruppe kvinner i Kongressen om å reise tilbake til landene de kommer fra bør ikke bortforklares som et uheldig sleivspark. Det var det ikke.

Nå nettopp







Trump velger å provosere for å polarisere. Identitetspolitikk handler om å mobilisere sin egen gruppe. Oss mot de andre. Trump taler ikke til mangfoldets USA. Han snakker til sin egen base. Han regner med at de vil applaudere en politiker som sier det han tror de tenker.

Presidentens ytringer ble av hans kritikere raskt karakterisert som fordomsfulle, rasistiske, motbydelige og mye mer. Det preller av på Trump. Etter et døgn med kritikk tvitrer at han nå gleder seg enda mer enn før til å møte velgerne i 2020. Han tror hans form for nasjonalisme vil vinne over motpartens omfavnelse av mangfold.

Når Trump har mye på hjertet strekker ikke én Twitter-melding til. Søndag sendte han ut tre sammenhengende meldinger. På grunn av alt oppstyret som fulgte er det verdt å gjengi disse i sin helhet (min oversettelse):

les også Kraftige reaksjoner på Trumps tvitring om kongressrepresentanter

-Så interessant å se «progressive» demokratiske kongresskvinner som opprinnelig kommer fra land der myndighetene er en fullstendig og total katastrofe, de verste, mest korrupte og udugelige i verden (hvis de i det hele tatt har fungerende myndigheter i det hele tatt) nå høylytt og ondskapsfullt forteller folket i USA, verdens største og mektigste nasjon, hvordan vårt styresett bør være. Hvorfor drar de ikke tilbake for å bidra for å fikse de totalt ødelagte og krim-infiserte stedene de kom fra. Deretter kan de komme tilbake og vise oss hvordan det skal gjøres. Disse stedene trenger deres sårt deres hjelp, de kan ikke reise fort nok. Jeg er sikker på at Nancy Pelosi vil være svært lykkelig for hurtig å utarbeide en gratis reiseplan.

les også Trump ber kvinnelige demokrater med innvandrerbakgrunn forlate USA

Den eneste som er nevnt med navn er Pelosi som er det demokratiske partiets flertallsleder i Representantes hus. Man må anta en Trump med “progressive kongresskvinner” mener kvartetten Alexandria Ocasio-Cortez fra New York, Ilhan Omar fra Minnesota, Rashida Tlaib fra Michigan og Ayanna S. Pressley fra Massachusetts. Alle fire ble valgt inn i Representantenes hus i fjor, de tilhører den mest liberale fløy i partiet som ofte er kritiske til Pelosi og andre i partiledelsen.

Trump ber disse reise tilbake dit de kommer fra. Men bare en av dem er født utenfor USA. Ilhan Omar kom fra Somalia. Hennes mor døde da hun var to år. Faren flyktet med barna fra krigen i Somalia og levde fire år i flyktningleiren Dadaab i Kenya. De kom til USA i 1992 da Ilhan Omar var ti år. Pressley er født i Cincinnati. Tlaib er født i Detroit, som barn av palestinske innvandrere. Ocasio-Cortez kommer fra Bronx. Hennes foreldre er fra Puerto Rico, som er et amerikansk territorium.

les også USA-helten Rapinoe med nye Trump-angrep: – Du ekskluderer mennesker

Trump angriper kvinnelige representanter fra etniske minoriteter. Ifølge US Census Bureau er 60 prosent av befolkningen hvite, når mennesker fra latinamerikansk opprinnelse er utelatt. De latinamerikanske utgjør 18 prosent og svarte eller afroamerikanske 13,4 prosent. De fire kvinnene kommer fra de to siste kategoriene.

De er representanter for et USA som blir stadig mer preget av mangfold. Men Trumps velgerbase består i stor grad består av hvite. I 2016 gjorde han det aller best i gruppen av hvite velgere uten høyere utdannelse.

Å be folk reise tilbake dit de kommer fra, er selvfølgelig ikke et spesielt originalt argument. Det er det vanligste og enkleste argument å bruke mot mennesker man ikke mener hører hjemme, eller som på et eller annet vis utgjør en trussel.

Men USA er et land av innvandrere, med unntak av 1,3 prosent som tilhører urbefolkningen. USA er et flerkulturelt samfunn, bygget av innvandrere fra hele verden. Donald Trumps farfar kom som innvandrer fra Tyskland. Melania Trump, USAs førstedame, kommer fra Slovenia og ble amerikansk statsborger først i 2001.

les også Trump kaprer 4. juli

-Jeg er en nasjonalist og er stolt av det, har Trump sagt. Han ønsker at dette skal handle om nasjonalisme og amerikansk eksepsjonalisme. Han angriper det demokratiske parti for å unnskylde mennesker som sier forferdelige ting om USA og som anklager de som tar til motmæle for å være rasister.

Trumps versjon av nasjonalisme er ikke egnet til å forene det amerikanske folk, slik presidenter flest appellerer til patriotisme og samhold. Det er ikke Trumps stil. Han splitter for å kunne regjere. Denne gang har han i det minste oppnådd å samle et splittet demokratisk parti. Nancy Pelosi avviser på Twitter Trumps “fremmedfiendtlige” kommentarer:

-Når Donald Trump ber fire amerikanske kvinnelige kongressrepresentanter dra tilbake til sine land bekrefter han på ny at planen om å gjøre “Amerika stort igjen” alltid har handlet om å gjøre Amerika hvitt igjen. Vårt mangfold er vår styrke og vår enhet er vår makt.

Publisert: 15.07.19 kl. 18:55