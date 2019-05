Det er ikke så rart at landets mange Vy-komikere får inspirasjon til nye vitser. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Kommentar

En sovevogn til begjær

Folk vil ta tog, men tvinges til å fly. Det høres ut som bakvendtland.

Tone Sofie Aglen Kommentator

Utsolgt. Det er som regel tilbakemeldingen du får hvis du prøver å være en miljøvennlig borger og bestille sovevogn på et nattog i Norge. Ikke en gang et høflig «beklager, utsolgt». Hvor bakvendt det enn er. I en tid hvor vi snakker om flyskam og prøver å få folk flest til å velge klimasmart transport, er det nesten kul umulig å kare til seg ei seng på et tog mellom Oslo og Trondheim eller Oslo og Bergen.

Noe luksusliv er det ikke snakk om. Det knirker og piper, og du føler deg ikke akkurat fresh når du triller inn på Oslo S, krokrygget over den lille vaskekummen. Billig er det heller ikke. De fleste får langt rimeligere flybilletter. Men nattoget har sin sjarm. Man slipper å stå opp fem om morgenen for å nå et møte i hovedstaden og det kan være riktig så hyggelig i kafèvogna over Dovre en sen nattetime.

Problemet er likevel at sovekupèene er så vanskelig å få kloa i. Du må bestille i god tid, og det er det stort sett bare gamle tanter som skal besøke slektninger som har anledning til. Derfor har mange gitt opp nattoget, og det var lenge før vi fikk Vy. De fleste som reiser til og fra Oslo i ukedagene gjør det i embets medfør, og det er ikke få av dem. Flyrutene mellom Oslo og de store byene i Norge er blant de mest trafikkerte i Europa. Det er på flyplassen man virkelig møter kjentfolk.

Skulle du finne på å henvende deg til Vy for å spørre hvorfor det er så vanskelig å få en plass på nattoget, er svaret mer komplisert. Sykepleieren Gro Lillebø fra Trondheim forsøkte det. Svaret hun fikk tok av i sosiale medier og har blitt et symbol på hvor kaotisk det nye anbudsregimet er:

«Jernbanedirektoratet har det overordnede ansvaret for jernbanetilbudet. De bestiller togkapasitet hos Norske tog AS som igjen kjøper lokomotiv og vogner av togprodusenter. Togavganger bestiller Jernbanedirektoratet i dag hos Vy som deretter bestiller avgangstider hos Bane Nor og leier tog av Norske tog. (...) Vi leier i dag alle sovevognene Norske tog har», heter det i svaret.

Det er ikke rart at landets mange Vy-komikere får inspirasjon til nye vitser. Ap-leder Jonas Gahr Støre spurte i dag statsminister Erna Solberg om togtilbudet blir bedre av oppsplittingen. En kan sikkert si mye rart om anbudsregimet, men sengemangelen var ikke noe som kom med Vy. Likefullt. Vi skjønner at det koster noen kroner å kjøpe noen nye sovevogner. Men når folk vil ta mer tog. Selv om det er dyrt. Selv om tilbudet ikke er spesielt bra. Det er i det minste miljøvennlig. Da framstår det rett og slett som en fortapt mulighet til å endre folks reisevaner at folk likevel må ta fly.

Og stå der med flyskammen sin.

Publisert: 08.05.19 kl. 16:44