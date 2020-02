MOT SIN HENSIKT: – VAR øker urettferdigheten i fotball, heller enn å gjøre spillet mer rettferdig, skriver kronikkforfatteren. Foto: Nick Potts / EMPICS Sport

Debatt

Skrot videodømmingen!

Videodømming (VAR) i den internasjonale toppfotballen har så mange negative effekter at den skader fotballen istedenfor å gjøre den bedre og mer rettferdig.

Nå nettopp

MADS HENRIK ANTONSEN, doktorgradsstipendiat i sosiologi ved Nord universitet

The International Football Association Board (IFAB) innførte VAR på bakgrunn av et prosjekt som hevder å finne at videodømming gjør fotball mer rettferdig fordi 5,9 prosentpoeng flere «avgjørende» dommeravgjørelser blir korrekte. Prosjektet belyser ikke hvordan VAR påvirker fotballen utover dette.

VAR skal korrigere soleklare avgjørende dommerfeil, men det finnes ingen objektiv grense for hva som er en tydelig avgjørende feil og hva som ikke er det. Fotball er som oftest ikke svart-hvitt, men et spill fullt av gråsoner. VAR motsier seg selv fordi skillet mellom åpenbare og mindre åpenbare feil ses som uproblematisk, mens praktiseringen viser det motsatte.

Selv om andelen korrekte dommeravgjørelser eventuelt har økt marginalt med VAR, er fotball neppe blitt mer rettferdig fordi VAR representerer en subjektiv gradering av dommerfeil. Fordi VAR kun griper inn på noen dommerfeil, så øker urettferdigheten!

Mads Henrik Antonsen. Foto: Nord Universitet

VAR-avgjørelser tas på bakgrunn av sakte film, men forskning viser at sakte film får forseelser til å se mer alvorlige ut slik at dommerne lettere dømmer hands, straffespark og rødt kort. Bruk av sakte film gir derfor ikke mer rett dømming.

Fotball har en «alt henger sammen med alt-logikk» hvor en situasjon glir over i og får konsekvenser for den neste. Det er ikke noe naturlig punkt å sette «grensen» i situasjonsrekken på. Logikken gjør det også problematisk å definere hvilke situasjonstyper VAR skal anvendes på. VAR brukes på avgjørelser knyttet til mål, straffespark, direkte rødt kort og hvis dommeren gir kort til feil spiller. En tilsynelatende ubetydelig dommeravgjørelse som for eksempel et feildømt innkast, kan være kampavgjørende.

Fotballens popularitet skyldes delvis at spillet er enkelt å forstå og kan utøves likt over alt. VAR skaper større avstand i rammebetingelsene for topp og bredde, i tillegg til å gjøre fotball vanskeligere å forstå for folk flest.

VAR fremmedgjør stadionpublikummet og delvis TV-seerne fordi de får lite informasjon. Undersøkelser viser at VAR gjør fotballsupportere motvillige til å feire mål og at VAR-tidsbruken er irriterende.

VAR ødelegger «øyeblikkets magi» ved at fotballens emosjoner settes på vent. Dette er som påpekt av sosiologen Arve Hjelseth ekstra skummelt i en poengfattig idrett som fotball, fordi grunnstemningen består i å vente på at noe skal skje for så å komme med et spontant utbrudd om noe først skjer. Med VAR i bakhodet tas forbehold. Supportere vil ikke bli fortalt når de skal juble!

Forskning indikerer at dommerne «hever listen» med VAR. Mange dommerfeil havner dermed i et vakuum: Ikke tas de av dommerne og ikke er de store nok til å plukkes opp av VAR.

Det er to forbehold som må tas når det gjelder VARs argument. For det første finnes det ingen dokumentasjon på at VAR bidrar til å redusere andelen avgjørende dommerfeil eller til økt rettferdighet, utover IFABs tall. Dette er uansett vanskelig å måle fordi man er nødt til å ta stilling til en rekke tvilstilfeller. Hvorfor trekke bastante konklusjoner på et skjønnsmessig grunnlag?

For det andre var 93 prosent av avgjørende dommeravgjørelser riktige før VAR, noe IFAB omtaler som en «ekstremt høy» andel. Hvorfor vil IFAB endre på noe de hevder fungerer ekstremt godt? Vi kan lure på hvilke motiver VAR-innføringen egentlig hadde. At enkelte steder bruker VAR-pauser til reklameinnslag, indikerer at kommersielle motiver lå til grunn.

Er det ikke bra for fotballen at de viktige avgjørelsene blir rette og at rettferdigheten øker? Det er vel og bra i og for seg, men man må ta hensyn til alle VAR-konsekvensene. Jeg stiller spørsmålet IFAB ikke gjorde: Til hvilken pris trenger fotball en tilsynelatende og ørliten økning i andelen korrekte dommeravgjørelser?

Færre dommerfeil og mer rettferdighet høres umiddelbart fint ut. Imidlertid er det ingen selvfølge at det førstnevnte fører til det sistnevnte, og effekten er uansett hårfin. VAR har flere og mer alvorlige minuser enn plusser. Selv offside har man rotet til. Så hvor er fremskrittet?

Dommeravgjørelser har alltid vært kontroversielle. Forskjellen med VAR er at avgjørelsene får mer oppmerksomhet og tar lenger tid, uten at rettferdigheten øker. Hva er da vitsen?

VAR-filosofien er «minimal forstyrrelse – maksimal fordel». Utfallet har vært motsatt: «maksimal forstyrrelse – minimal fordel».

Skrot VAR.

Publisert: 03.02.20 kl. 10:46

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser