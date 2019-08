Ketil Solvik-Olsen. Foto: Thomas Nilsson / VG

Debatt

Bygg vei, kutt bompenger!

Bevilgningene til riksveier har økt med over 15 milliarder kroner under dagens regjering, det er over 70 prosents vekst.

Ketil Solvik-Olsen, tidligere samferdselsminister, FrP

Veinettet forfaller ikke lenger. I stedet går vedlikeholdsetterslepet gradvis ned. Trafikksikkerheten blir stadig bedre, og flere år på rad har vi hatt lavest risiko for trafikkdødsfall i Europa. Samtidig betaler bilistene flere milliarder mindre inn til statskassen enn før, grunnet kutt i engangsavgift, årsavgift og omregistreringsavgift.

FrP har fått store gjennomslag innen veisatsingen. Men på et område er det for lite FrP-politikk – kutt i bompenger. Her har mange av FrPs forslag blitt stoppet i Stortinget. Derfor har bompengene isolert økt med ca. 3 milliarder kroner. Øvrige bilrelaterte avgifter er kuttet mer enn det, men for de som rammes av bompengevekst i byene så er det en mager trøst.

Hele debatten rundt bompenger preges av pyromaner som får kritisere brannvesenet, mens de selv fortsatt står med lighteren i hånden. La meg gi eksempler: I 2015 la H/FrP-regjeringen frem en bompengereform med forslag om betydelig bompengekutt. FrP vant frem i regjering, men ble stoppet i Stortinget. AP, SP, SV, MDG++ laget flertall mot bomkutt.

I lokalvalget 2015 vant venstresiden flertall i mange byer, og jobbet frem betydelige økninger i lokale bomringer, eksempelvis i Oslo og Bergen. Det er primært i byene veksten i bomstasjoner skjer, og det er primært der mange nå protesterer.

Jeg forstår folk godt – det er ikke god balanse i bypakkene mellom hva bilistene må betale for og det pengene brukes til. Det påpekte jeg mange ganger som samferdselsminister, men Stortinget mente byene skulle få styre dette selv. Som kjent – flertallet bestemmer.

Ja, for all del – jeg husker utmerket godt at FrP lovet å fjerne alle bommer. Før 2013-valget var vi største opposisjonsparti, og håpet dette ville vedvare etter valget også. Vi tok munnen for full, innrømmet det og gjentok ikke dette i 2017.

Bompengekampen som nå står i regjeringen er avslørende for opposisjonens dobbeltspill. De kritiserer FrP for økte bompenger, men advarer samtidig mot at FrP får gjennomslag. De snur trill rundt. Men det er ikke nytt. De gjorde akkurat det samme i bomreformen 2015, og i samtlige statsbudsjett hvor FrP har fått gjennomslag for å bevilge penger til bomkutt. Opposisjonens svar er økte bilavgifter, kutt i veibevilgninger og økte bompenger.

