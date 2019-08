ANSVARLIG STATSRÅD: Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) må sørge for at Stortingets vedtak om forbud av halvautomatiske våpen blir iverksatt. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Leder

Ventetiden er ute

Et helt konkret forslag i 22. juli-kommisjonens rapport i 2012 var å forby halvautomatiske våpen.

Først for halvannet år siden vedtok Stortinget en lovendring som innebærer et forbud mot halvautomatiske rifler konstruert for helautomatisk funksjon, eller for politi- eller militære formål. VG kunne i går avsløre at forbudet ennå ikke er innført, og at Stortinget nå etterlyser iverksettelse av sitt eget vedtak.

Slike rifler er massemorderes foretrukne våpen ved skoleskytinger og andre angrep på sivilsamfunnet. Også barnedrapsmannen som sto bak terroranslaget i Oslo og på Utøya 22. juli 2011 hadde skaffet seg våpen av denne type. Våpnene var tilegnet på lovlig vis. Gjørv-kommisjonen konkluderte at halvautomatiske våpen har lite med jakt eller rekreasjonsskyting å gjøre, og mente det burde innføres et forbud.

Flere norske partier svarte på dette ved å si seg enig, noe som kom til uttrykk i respektive partiprogrammer. Likevel lot forbudet vente på seg innen det ble vedtatt 15. mars i fjor. Fortsatt mangler forskriften som utfyller loven og klargjør hvordan den skal forstås. Ikke ett ord er ennå sendt ut på høring. På VGs spørsmål svarer Justisdepartementet at de ikke aner når det vil skje.

Følgelig vet man heller ikke når den nye våpenloven vil bli implementert og satt ut i live. Etter høringen hos berørte parter skal høringsuttalelsene vurderes og forskriften eventuelt justeres. Det er forståelig at det vil ta tid. Det som ikke er forståelig er hvorfor det har tatt så lang tid, og hvordan regjeringens skiftende justisministre i den tiden lovforslaget har vært under utarbeidelse ikke har evnet å sluttføre det.

Rundt 900 privatpersoner i Norge er i besittelse av skytevåpen som vil bli omfattet av forbudet. De utgjør et mindretall i en forholdsvis tungt bevæpnet nasjon, med over 30 sivile våpen per 100 innbygger. Bare ti land i verden har større våpentetthet. Samtidig er vi ett av de fredeligste, med lavest drapsstatistikk. I Norge brukes heller ikke selvforsvarsargumentet av personer og organisasjoner som ønsker å opprettholde en liberal våpenlovgivning. Det er rekreasjon, idrett og jakt som er årsaken til at nordmenn holder seg med skytevåpen.

Vi ser imidlertid ingen relevante argumenter for at halvautomatiske våpen er nødvendig for rekreasjonsformål som sport og jakt. Slike våpen kan gjøre altfor stor skade i gale hender. Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) har et selvstendig ansvar for å iverksette lovverket som et samlet storting har vedtatt. Ventetiden er simpelthen ute!

Publisert: 26.08.19 kl. 07:27