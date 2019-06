Kommentar

Tegnere i tiden

Tegnerne har vært blant avisenes viktigste medarbeidere de siste ti årene. Men i en stadig mer polarisert tidsalder er de like utryddelsestruet som papiravisen.

På forsommeren fredsåret 1945, mens amerikanske, engelske og russiske flagg fremdeles vaiet side ved side i Oslo, kom den norske soldaten Salo Grenning, alias Pedro vandrende ned Karl Johan da han møtte en kamerat fra Hjemmefronten.

– Hei Pedro, vil du bli med i Verdens Gangs, spurte kameraten.

– Sure, svarte Pedro.

Hjemmefrontens avis hadde ikke kommet ut med første nummer ennå, men tegneren var dermed ansatt. Pedro ble i avisen i over førti år, til han døde i 1986. Han ble like kjent og viktig for avisen som VG-logoen. Og de mange tusen tegningene hans utgjør tilsammen en Norgeshistorie i satirisk tegneserieform.

Da han døde i 1986 ble Roar Hagen, en ung tegner fra Stavanger Aftenblad, ansatt i den ledige stillingen. Hagen skapte seg sitt eget rom i VG og har preget avisens utseende og politiske kommentarjournalistikk siden.

Hagen jobber nå for sin femte sjefredaktør i VG. Pedro arbeidet under like mange. For avistegnere er ikke like utskiftbare som journalister og redaktører. De representerer tradisjonen og kontinuiteten i avisen.

Det er bare å se på de nærmeste konkurrentene: Finn Graff har jobbet over tredve år i Dagbladet. Inge Grødum har vært omtrent like lenge i Aftenposten. Siri Dokken er den rene nykommeren med sine 24 år i Dagsavisen.

Men hvem kommer etter dem? Adresseavisen har ikke funnet noen fast erstatter etter legendariske Jan O. Henriksen som døde i fjor, og som begynte i avisen i 1966. Rett før helgen ble det klart at Oppland Arbeiderblad i løpet av sommeren av økonomiske årsaker vil avvikle kontrakten med tegneren Herbjør «Herb» Skogstad som har tegnet for avisen siden 1971, og som i lange tider ble brukt av alle avisene i Amedia.

Og mens stadig mer av nyhetsjournalistikken overføres til nett, er det fare for at tegnerne vil forsvinne med papiravisen.

Det burde ikke være noe problem. Treffende karikaturer og rammende politiske tegninger egner seg ypperlig til å dele på sosiale medier. Det er få som har kommentert hele Brexitprosessen bedre enn norske Morten Mørland som har tegnet seg gjennom hele sirkuset fra 2016 og fremover for engelske The Times.

Facebook og Twitter har gjort det mulig for folk over hele verden å følge ham hver dag, selv om man ikke har tilgang på papiravisen.

Men tegnerne er fortsatt avhengig av en avis. For det første trenger de lønn, selvfølgelig. Men de trenger også en plattform. Et hjem. Noen som backer dem, gir dem albuerom, garanterer for satiren og ikke minst: setter tegningen i kontekst.

Noe av dette er rene sikkerhetsgrunner. Siden Jyllandsposten publiserte de såkalte Muhammedkarikaturene i 2005, har avistegneryrket kunnet innebære livsfare. Og etter massakren i Charlie Hebdo ti år senere er det skremmende klart: Satiriske tegninger er den mest truede ytringsformen selv i land som har kunnet smyklke seg med høy grad av ytringsfrihet.

Det er mye av årsaken til at så mange tegnere reagerer på at New York Times nå har avviklet avistegninger som uttrykksform både i den nasjonale og internasjonale utgaven.

Bakgrunnen for beslutningen var storm på sosiale medier mot en tegning av Israels statsminister Benjamin Netanyahu som førerhund for en blind Donald Trump, for anledningen utstyrt med jødisk «kippah».

De som protesterte mente at tegningen var antisemittisk. Med litt vrangvilje kan den leses slik. Med litt velvilje går den klar. Som mange avistegninger var den tvetydig. Blant annet vil det avhengige av hva man vet om tegneren fra før av. Hvilke stanpunkter pleier hun eller han å fremme? Hvor står avisen hun tegner for?

Uansett hva man måtte falle ned på vil de fleste som er glad i avistegninger anse New York Times kollektive avstraffelse av all tegning som en voldsom overreaksjon.

Det verste er kanskje at beslutningen kan se ut som den skaper en ny presedens i avisbransjen. Mens New York Times er en av de ytterst få storavisene som ikke har noen stolt avistegner-tradisjon å vise til.

Inntil nylig trykket ikke avisen avistegninger i det hele tatt. Da de for noen år siden overtok International Herald Tribune, fortsatte de dennes tradisjon med å trykke en samling karikaturer fra hele verden.

Så fant man ut at man skulle prøve dette også i hovedavisen. Slik havnet den portugisiske tegneren António Moreira Antunes tegning av Trump og Netanyahu på trykk i USA. Og så feiget redaksjonsledelsen ut etter reaksjonene.

Men New York Times har altså ingen tradisjon eller erfaring for å håndtere de reaksjonene en avistegning kan føre med seg. Og tegningen som skapte bråket var egentlig fra en annen avis.

Det er ikke bare å rette baker for smed. Det er å rette hele bakerlauget for én smed. Og det gjør mediene kjedeligere g mer tannløse samtidig.

Publisert: 23.06.19 kl. 18:10