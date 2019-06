KLAR FOR VALGKAMP: – Noen ganger får jeg høre at jeg snakker om mye, og at det er vanskelig å feste seg ved det viktigste. Det tar jeg til meg, skriver Jonas Gahr Støre, her avbildet i Arendal. Foto: Tomm W. Christiansen

– Jeg skal være tydelig

Faste heltidsstillinger i omsorgen. Gratis SFO og skolemat for alle barn. Frisk luft og godt miljø i alle lokalsamfunn. Dette er Arbeiderpartiets tre hovedsaker ved høstens kommunevalg. Jeg skal først si litt om hvorfor de er viktige. Så skal jeg si noe mer til slutt.

JONAS GAHR STØRE, Arbeiderpartiets leder

Faste heltidsstillinger i omsorgen. Hvorfor er det så viktig? Det handler om jobben, og mye mer; om vi som fellesskap kan ta godt vare på våre eldre. Har man en jobb å gå til, en lønn å leve av og et sted å bo, så kan man takle mange andre utfordringer. Svært mange ansatte i omsorgssektoren opplever stor uro knyttet til jobb og inntekt. Små stillingsbrøker gir ustabilitet i livet og ikke rett på boliglån. Hverdagen blir til jakt på ekstravakter.

I sum: utrygghet. Også for pleietrengende eldre. Det handler om hva som skal til for å rekruttere motiverte kvinner og menn som vil ha en lønn å leve av. Om det er på sykehjemmet eller i hjemmetjenesten, så føles det godt å se et kjent ansikt. Det sier seg selv.

Når Arbeiderpartiet har dette som hovedsak i kommunevalget, skyldes det at dette er en oppgave for ordføreren og flertallet i kommunestyret. Jeg har sett det over hele landet, i distriktskommuner og byer: Det må en handlekraftig ordfører til. Mange på jobb har kommuen som arbeidsgiver. 9. september kan du velge hvilken innstilling arbeidsgiveren din skal ha. En ordfører fra Arbeiderpartiet vil legge all kraft i å nå målet om hele faste stillinger.

Gratis SFO og skolemat: Da jeg for noen år siden gikk trilletur sammen med trillingmor Marte Mjøs Persen – vår dyktige ordfører i Bergen – fortalte hun noe som gjorde sterkt inntrykk. Klokka var rundt 13. Vi så unger som kom hjem fra skolen. Marte sa: «De som kommer hjem til tomme hus nå, de går ikke på SFO. Og det er ikke tilfeldig hvem de er. Det er de som hadde hatt størst behov for SFO. Men foreldrene har ikke har råd.»

Arbeiderpartiets mål er at ingen skal måtte gå hjem fra skolen, når lekekameratene blir igjen. Derfor har vi satt gratis SFO som mål, og vil starte med seksåringene så fort som mulig. Det er rettferdig, det utjevner forskjeller og det gir ungene en felles start i livet.

Så er det skolematen. Arbeiderpartiet godtar ikke påstanden om at gratis skolemat er unødvendig, fordi «de fleste har med seg matpakke». Det er nemlig 60.000 barn som ikke har det. Det er mange barn, og det er våre barn. De kommer til skolen uten mat. De mister konsentrasjonen, lærer mindre og forstyrrer mer. Gratis skolemat for alle barn i alle kommuner, små og store, i by og distrikt, er en reform for kunnskap og helse, et vinn-vinn. Vi vil komme i gang. Det vil også Arbeiderpartiets ordførere.

Rent miljø, frisk luft: Norge skal gjennom store omstillinger for å kutte klimagassutslipp. Det må vi klare. Det handler om klodens framtid og livet til nye generasjoner. Også her må vi søke etter et vinn-vinn: kutte utslipp fra Norge, men også kutte utslipp lokalt. Så lufta ikke gjør folk syke. Da må biltrafikken ned og kollektivtrafikken opp. Med Ap-ledede byråd har dette skjedd i Oslo og Bergen. Nå må vi trappe opp innsatsen, i hele landet.

Det jeg har gjort nå, er litt uvanlig for min del: Jeg har nevnt tre – bare tre – konkrete saker, og jeg har gjentatt dem. Det har jeg tenkt å fortsette med frem til valget.

De som kjenner meg, vet at jeg brenner for disse sakene. Men de vet også at jeg er opptatt av mange andre saker i tillegg: Hindre den urovekkende utviklingen i retning et todelt helsevesen og en kommersialisering i omsorgen. Få fortgang i industribygging og utvikling av både tradisjonelle og nye, grønne næringer i hele landet. En kompetansereform som gjør at vi sikrer arbeid til alle i en tid med store teknologiske forandringer. En fiskeripolitikk som sikrer verdiskaping langs hele kysten. En landbrukspolitikk som sikrer livskraftig jordbruk på norske ressurser i hele landet. Kampen mot sosial dumping i blant annet bygg- og anleggsnæringen. Rettferdighet for mennesker som sliter, blant annet dem som nå blir fratatt arbeidsavklaringspenger (AAP) og kastet over på sosialhjelp. Bare for å nevne noe.

Jeg reiser mye rundt i hele Norge og møter folk, lytter - og snakker. Om alle disse temaene, og mye mer. Vi er ikke et ensaksparti som skal påvirke noen andre, som en slags lobbygruppe. Vi er et parti som søker ansvar for å styre, et parti som folk skal kunne forvente har grundig gjennomarbeidet politikk på alle områder, basert på våre verdier: sterkere fellesskap, mindre forskjeller, mer rettferdighet.

Noen ganger får jeg høre at jeg snakker om mye, og at det er vanskelig å feste seg ved det viktigste. Det tar jeg til meg. Vi snakker forskjellig, vi er forskjellige. Sånn må det nesten være. Gro Harlem Brundtland snakket annerledes enn Thorbjørn Berntsen. Men de var begge Arbeiderpartiet. Jeg snakker annerledes enn Bjørnar Skjæran. Men vi er begge Arbeiderpartiet. Nå skal vi drive valgkamp sammen. Og i den valgkampen er det mitt klare mål å få gjentatt så ofte og tydelig jeg kan, hva som er Arbeiderpartiets tre viktigste saker:

Faste heltidsstillinger i omsorgen. Gratis SFO og skolemat for alle barn. Frisk luft og godt miljø i alle norske lokalsamfunn.

