DØMT TIL FEM ÅRS FENGSEL: Tidligere fylkesmann Svein Ludvigsen anker dommen. Foto: Ane Hem / NTB scanpix

Kommentar

Ludvigsen felt av egne bortforklaringer

Tidligere fylkesmann Svein Ludvigsen er knapt trodd på et ord av retten. De tre asylsøkerne er derimot vurdert som svært troverdige.

Mindre enn 10 minutter siden







– Kynisk, alvorlig, systematisk, over lang tid, graverende, utnyttelse, overmaktsforhold er ord som blir brukt i dommen mot tidligere Høyre-politiker, fiskeriminister og fylkesmann Svein Ludvigsen.

Dette er full seier for de fornærmede og påtalemyndigheten, som la ned påstand om fem og et halvt års fengsel i Nord-Troms tingrett i juni.

Ludvigsen er dømt til fem års fengsel, og til å betale en erstatning på knapt 850 000 kroner. Han har varslet at han vil anke.

Den ikke rettskraftige dommen må være svært tung lesning for han og hans forsvarere. For Ludvigsen er knapt trodd på et ord.

Det er hans egne bortforklaringer, samt forklaringene til det tre asylsøkerne, som er hovedgrunnen til at han er dømt.

les også Svein Ludvigsen (72) dømt til fem års fengsel: – Kynisk og alvorlig

De tre mennene beskrives som troverdige. Og retten finner det bevist at Ludvigsen har unyttet alle tre.

Om Ludvigsens derimot, står det i dommen at det er gode grunner til å sette spørsmålstegn ved troverdigheten. Det gjentas flere steder at han har tilpasset forklaringen sin.

Dommen vektlegger at han har løyet om noe som ikke er ulovlig – den seksuelle omgangen med en av mennene. Forholdene erkjente Ludvigsen først i retten. I politiavhør nektet han i åtte ulike avhør. Også etter at han ble forelagt et bilde av sex.

les også Fornærmet i Ludvigsen-saken: – Glad for å bli trodd

Her legger ikke retten noe imellom:

– At han hadde seksuell omgang med NN var selvsagt helt umulig å komme seg unna, heter det i dommen.

Retten mener Ludvigsen ville blånektet var det ikke for bildet.

Ludvigsens opprinnelige forklaring på oralsexen på bildet, var at det viser et fall ut av dusjen på et hotellrom.

Antagelig ble han før rettssaken overtalt av sine forsvarere til å gå tilbake på dette. Og det var nok best for alle parter at retten slapp å høre den helt usannsynlige bortforklaringen.

Et annet punkt Ludvigsen får gjennomgå for, er hans forklaring om at han ikke husker en av de fornærmede.

Dette kalles også påfallende. For vitner fortalte at de to har møttes flere ganger, det finnes meldinger mellom dem og en kalenderoppføring hos Ludvigsen om møte mellom de to.

Retten finner det imidlertid ikke bevist utover enhver rimelig tvil at Ludvigsen visste at mannen var psykisk utviklingshemmet, selv om det er holdepunkter for det.

Mannen fremstår nemlig som ganske velfungerende. Og det er det eneste som går i Ludvigsens vei i denne dommen.

les også Svein Ludvigsen løy i åtte politiavhør

Han dømmes for misbruk av stilling fordi retten finner det utvilsomt at han skaffet seg den seksuelle omgangen gjennom sin posisjon for fylkesmann. Det finnes ingen annen forklaring på den seksuelle omgangen, heter det.

Retten mener han har fått alle de tre fornærmede til tro at han som fylkesmann kunne hjelpe med å få opphold eller sende dem ut av landet.

Dommen finner det også bevist utover enhver rimelig tvil at han opptrådte forsettlig og at det er utvilsomt at mennene var sårbare.

les også Slikt som ikke skal skje i Norge

Ludvigsens forklaring i retten gikk stort sett ut på at de fornærmede diktet og løy. Det tror ikke retten på.

– Etter rettens syn er det vanskelig å se for seg hvordan tre unge muslimske menn (...) hver for seg skulle lage en fortelling om et så stigmatiserende forhold som homoseksuell omgang med en 65 – 70 år gammel mann, heter det i dommen.

Og det er nettopp at det er tre som forteller om en fremgangsmåte som er så lik, som gjør retten sikker.

Alle tre har uavhengig av hverandre fortalt om en mann som innsmigret seg hos dem, fortalt hvor mektig han var, tilbød hjelp, for så å kreve sex.

les også River ned Ludvigsens troverdighet

I 2015 ble Svein Ludvigsen anmeldt av en av de tre fornærmede i saken. Den gang ble saken henlagt på bevisets stilling.

Det var ikke nok det den ene asylsøkeren kunne fortelle, om møte på hotell, meldinger, sex i bil og lovnad om hjelp med jobb og opphold.

Og etter at saken ble henlagt, fortsatte Svein Ludvigsen den seksuelle kontakten med hovedfornærmede. Som han selv innrømmet hadde de sex på hotellrom i Oslo og hjemme hos mannen.

Det sier noe om hvor overlegen Ludvigsen må ha følt seg. Han mente antagelig det var han som ville bli trodd.

Ludvigsen og hovedfornærmede i saken ble senere telefonavlyttet og fanget på overvåkningskamera. Så inngående har etterforskningen vært.

Og at tre sårbare asylsøkere, dårlige i norsk, med stort hjelpebehov og delvis kriminelle rulleblad vinner på alle punkter mot en samfunnstopp, det er mot alle odds.

Det har aldri skjedd før i Norge at en mann i en så høyt betrodd stilling dømmes for å misbruke sin stilling.

Og Svein Ludvigsen fikk som fylkesmann lov til å hente ut asylsøkere på mottak. Han fikk ta dem med på hyttetur og besøke dem på kveldstid.

Klart det.

For det er folk som Ludvigsen alle vil tror på.

Publisert: 04.07.19 kl. 17:32