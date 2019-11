Foto: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kommentar

Alle presidentens menn

Gordon Sondlands eksplosive vitnemål i Kongressen onsdag ettermiddag gjorde det helt klart at demokratene kommer til å stille Donald Trump for riksrett.

USAs ambassadør til EU involverte ikke bare Trump, men mange av presidentens mest sentrale menn i vitnemålet om hvordan presidenten truet med å holde tilbake militærhjelp til Ukraina for å presse frem en etterforskning av Biden-familien.

– Jeg skjønner ikke hvordan du kan kalle det en «unormal kanal» når du snakker om De forente staters president, Utenriksministeren, stabsjefen i Det hvite hus og energiministeren, sa Gordon Sondland.

Det var et av mange Oisann!-øyeblikk som gikk gjennom Representantenes hus onsdag kveld.

Sondland involverte ikke bare Donald Trump da han fortalte om hvordan USA hadde holdt tilbake militærhjelp til Ukraina for å presse frem etterforskning av energiselskapet Burisma og far og sønn Biden.

For Sondland hadde ikke bare snakket med Trump om dette. Han hadde snakket med Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton. Utenriksminsiter Mike Pompeo. Stabssjef i Det hvite hus, Mick Mulvaney. Visepresident Mike Pence. Energiminister Rick Perry.

Og selvfølgelig involverte han Trumps personlige advokat og privatpraktiserende utenriksminister, Rudy Giuliani.

Alle presidentens menn, som det het under Watergate.

– Alle var informert, dette var ikke noen hemmelighet forklarte Sondland.

– Vi ønsket ikke å jobbe for Giuliani. For å si det enkelt måtte vi spille med de kortene vi fikk. Vi skjønte at om vi nektet å samarbeide med Giuliani, ville vi gå glipp av en viktig mulighet til å sementere forbindelsene mellom USA og Ukraina. Så vi fulgte presidentens ordre.

Og hva var ordren fra presidenten? Truet han virkelig med holde tilbake den militære støtten Kongressen allerede hadde bevilget om ikke den ukrainske presidenten startet korrupsjonsetterforskningen som inkluderte Biden?

– Var det en quid pro quo? Som jeg har sagt tidligere (...) er svaret ja, sa Sondland.

Det er viktig å understreke at Sondland hevder med styrke at han ikke visste at Joe Bidens sønn, Hunter Biden, hadde jobbet for Burisma, og at han derfor ikke koblet kravet fra Trump til et ønske om å ramme en politisk motstander.

Men han var altså utvetydig på at Trump hadde krevet at Ukrainas president Zelensky skulle sette i gang en etterforskning av Burisma for å få utbetalt den militære støtten. Det var først da han fikk høre om innholdet av telefonsamtalen Trump hadde med Zelensky, hvor Trump nevner både far og sønn Biden, at han så sammenhengen.

Men vitnemålet hans gjør det klart at ikke bare Trump, men en rekke av hans nærmeste medarbeidere, må ha visst hva som foregikk.

