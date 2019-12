SVARER: – Problemet ligger ikke nødvendigvis i sosiale medier, men heller i hvordan vi bruker sosiale medier. En kan skylde på og sverte digitale verktøyer så mye man vil, men udyret bor først og fremst i oss selv, skriver Breivik. Foto: Privat

Debatt

«25 under 25» om smarttelefoner: – Et forbud er å gå baklengs inn i fremtiden

Å innføre et forbud mot smarttelefoner er ikke annet enn teknologipessimisme og overformynderi. Teknologi er nemlig ikke skummelt. Ikke hvis man vet hvordan man bruker det.

ANE BREIVIK (21), 1. nestleder i Unge Venstre

Alma Skolmen tar i VG 6. desember til orde for et forbud mot smarttelefoner for barn. «Ikke la barna deres vokse opp som oss!» skriver Skolmen. Hun karakteriserer motstandere av et mobilforbud som motstandere av barneoppdragelse, og hevder at de utviser «manglende innsikt i virkeligheten til dagens barn og unge».

Jeg har selv vokst opp med skjerm, tastatur og Internett. Strømmetjenestene kom riktignok ikke før jeg ble tenåring, men Limewire og Pirate Bay preget samtalene i skolegården. Facebook var tregt og mindre brukervennlig enn i dag, og MSN var mer utbredt enn Messenger. Min første mobil var en rosa fliptelefon fra Sony Ericsson som jeg i hovedsak brukte til å sende meldinger til foreldrene mine og spille Snake på.

«25 under 25»: «25 under 25» er en serie kronikker og debattinnlegg skrevet av unge under 25. Er du under 25, og ønsker å bidra? Send mail til debatt@vg.no, og merk den med 25 under 25.

Jeg er kun ett år eldre enn Skolmen. Likevel kjenner jeg meg ikke igjen i beskrivelsene hennes av Internettilgang som et «fengsel vi [aldri kommer] oss ut av». Selvfølgelig er ikke sosiale medier ensidig positivt. Det er vanskelig å sette seg inn i hva den ekstreme utviklingen innen digital teknologi innebærer for dagens barn og unge. Og det er lett å være skeptisk. Men erfaring med digitale plattformer gir først og fremst verdifull kunnskap i et samfunn som stadig digitaliserer seg mer og mer.

Digitale verktøy kommer ikke til å bli mindre viktige i tiden fremover. Tvert imot – laptoper og skjermbrett er allerede integrert i den norske arbeidshverdagen. Juristene har for lengst forlatt den røde lovboken, og flere steder er det nå umulig å få kjøpt billetter av bussjåføren.

Dagens barn er født i en verden der digitale verktøy gjennomsyrer samfunnet vårt. Å innføre et forbud mot smarttelefoner for barn er å gjøre våre mest digitale borgere en massiv bjørnetjeneste. Uten tilgang på smarttelefoner er det vanskelig å bli kjent med deres ulike funksjoner. Barn trenger nettopp opplæring og kompetanse i digitale verktøy. Det bør vi ikke frata dem.

Skolmen uttrykker bekymring for hvordan en 12-åring reagerer i møtet med ekstrem fiksering på «likes» og idealiserte innlegg som ikke gjenspeiler virkeligheten. Jeg deler skepsisen hennes til sosiale medier. Delekulturen bidrar til en kunstig form for intimitet. Private detaljer om hendelser i livene til folk jeg knapt kjenner, blir tilgjengelig. Informasjon jeg i utgangspunktet ikke burde ha tilgang til.

Ikke minst kan følelsen av utenforskap og ensomhet tidvis være stor. Sosiale medier forsterker et bilde om at alle andre er glade, pene, vellykkede og populære. Det kan utvilsomt gå løs på ens mentale helse.

Men et smarttelefonforbud løser ikke det nevnte. Sosiale medier kommer fortsatt til å eksistere. Og problemet ligger ikke nødvendigvis i sosiale medier, men heller i hvordan vi bruker sosiale medier. En kan skylde på og sverte digitale verktøyer så mye man vil, men udyret bor først og fremst i oss selv.

Forbud er sjelden en vellykket måte å fikse menneskelige problemer på. I stedet for å frykte den nye teknologien bør vi lære barn å leve trygge, ansvarlige og sunne liv både med og uten smarttelefoner.

Utdanning kan være en viktig kanal for å lære digitale ferdigheter og hvordan man lever godt liv i en ny tidsalder. Men skoler og lærere kan ikke gjøre dette alene. En viktig del av digital opplæring er også hva som skjer innenfor hjemmets fire vegger.

Kan familien ha det hyggelig uten smarttelefoner? Kan foreldre lære sine barn at mening og innhold i livet ikke bunner i hvor mange «likes» man samler opp? Kan foreldre og barn i fellesskap bli enige om at push-varsler som regel kan vente? Disse spørsmålene tror jeg er vel så viktig som en klasseromsundervisning om nettvett.

Hver enkelt familie bør ha en sunn diskusjon om smarttelefoner. Hver enkelt familie bør sette rammer for mobilbruken. For noen familier kan sikkert en 13-årsgrense for smarttelefoner, slik Skolmen foreslår, fungere ypperlig. Andre familier har andre behov. Rammene for mobilbruken tror jeg disse familiene fint kan avgjøre selv, uten overstyring fra politikernes side.

Smarttelefoner har negative sider ved seg. Men de er også fantastiske ressurser. Det er lett å male et bilde av at smarttelefoner kaster barn og ungdommer ut i et endeløst dyp av elendighet og sorg. Men jeg tror vi heller bør legge opp til en nyansert diskusjon mellom barn og foreldre enn å gå baklengs inn i fremtiden og inndra iPhonen.

