De som kan, bør bidra

Av VG Leder

Justisminister Monica Mæland oppfordrer dem som har mulighet, til å bruke penger, så vi kan holde så mye som mulig av økonomien i gang. Foto: Heiko Junge

Det er ikke bare myndighetene som bør drive fordelingspolitikk akkurat nå. Denne tiden krever mye av oss alle.

Kulturlivet ligger brakk nå, i likhet med mye annet. Men vi trenger kultur, særlig i tider som dette. Det popper opp med digitale konserter og andre kreative løsninger fra kunstnere som prøver å nå ut til publikum, også når de vanlige kanalene er stengt ned. Det ligger i kunstens natur å være kreativ. Derfor er det gledelig å se at det tenkes nytt rundt andre måter å formidle på.

Denne helgen har vi sett musikere holde konserter hjemme i sine egne stuer, overført i sosiale medier. Publikum har kunnet betale gjennom vipps, så mye penger de selv har ønsket. Dette må kunne kalles god fordelingspolitikk i praksis. De som er uten inntekt eller har dårlig råd, kan lytte inn på samme måte som alle andre. De som fortsatt har inntekt og mulighet til å betale, kan gjøre det.

Oppfordring om pengebruk

Den økonomiske krisen som brått slo inn med coronaen, og som vi bare har sett begynnelsen på, vil kreve mye av oss. De statlige krisepakkene kan ikke bøte på alt. Mange av de hundretusener som rammes av at økonomien nå går på lavbluss, dekkes ikke inn av redningspakkene. Og de som dekkes inn, vil ligge langt under det de vanligvis har å leve av.

Derfor må de som ikke rammes direkte i sin egen privatøkonomi, og som har mulighet til det, ta sin del av ansvaret for å holde så mye som mulig av økonomien i gang. Justisminister Monica Mæland er blant dem som har oppfordret de av oss som fortsatt har jobb og inntekt, til å bruke penger. Hun nevnte håndverksoppdrag og andre typer tjenester. Arbeid som, gitt at alle parter følger myndighetenes smittevernregler, kan utføres som normalt.

Rammer skjevt

Her kan også kulturlivet bidra. Både gjennom formidling av opplevelser som gir glede og mulighet for refleksjon, og som inspirasjon for andre. For dette er en tid for kreative løsninger innenfor alle samfunnsområder. De som kommer opp med nye tilbud og tjenester, ofte digitalt, bør mottas med åpne armer. Nye ideer bør få en ekstra sjanse akkurat nå.

Myndighetene gjør det de kan for å avhjelpe den økonomiske situasjonen. Likevel rammer tiltakene og følgene av dem svært skjevt. Vi har tradisjon for å hjelpe hverandre i dette landet. De som kan bidra, bør gjøre det nå. I solidaritet med dem som får den største regningen i kampen for å beskytte oss alle.

Publisert: 29.03.20 kl. 18:46

