Jo, hunden din kan faktisk få corona

Av Astrid Meland

HUND MED MASKE: Denne hunden ble avbildet på handletur i Shanghai sentrum i februar, ifølge Reuters. Foto: ALY SONG

To hunder og en katt har fått corona. Men kjæledyr kan neppe smitte oss.

De siste to ukene har jeg knapt møtt mennesker fordi jeg har vært i hjemmekarantene. Men på en tur utendørs, møtte jeg nylig en fin, diger, gyllenbrun hund.

Den gjorde som alle hunder gjør, dro i båndet for å hilse på. Jeg rakte ut hånden. Den snuste tilbake.

Først da slo det meg. Kan jeg smitte hunden? Kan hunden smitte eieren sin? Kan jeg bli smittet?

Jeg ble litt flau, og spurte eieren, som heller ikke visste.

TAR FORSIKTIGHETSREGLER: Det er ingen hunder som er påvist syke av corona så langt. Her en annen hund avbildet i Shanghai tidligere i mars. Foto: ALY SONG

Enkle nettsøk avslørte en masse bilder av hunder med ansiktsmasker. Og jeg har selvsagt fått med meg VGs omtale av den belgiske katten som ble smittet av corona av sin eier.

I Hong Kong har en 17-år gammel håndveskehund av rasen pomeranian, testet positivt på corona. Den døde siden, men vi vet ikke av hva. En schäferhund ble og kjent som corona-positiv.

Hong Kong satte begge hundene i karantene. «BBC Inside Science» ringte veterinærmyndighetene der for å finne ut mer.

– Om dyrene bærer virus, de kontakter andre dyr eller mennesker og de kan ha en mulighet for å spre viruset, vi vil være på den sikre siden, sier assisterende sjefsveterinær Thomas Sit til BBC.

Hans gruppe fant antistoffer mot corona hos den døde pomeranianen.

CARACAS: Hund og eier i Caracas 20. mars. Foto: FEDERICO PARRA / AFP

Men det kan være Sit og Hong Kong er alt for forsiktige. CNN omtaler et firma som har testet tusenvis av kjæledyr, uten å ha funnet noen som er smittet. Og det ekspertene sier, er at det er stor forskjell på at et dyr får sykdommen og at et dyr smitter videre.

Så langt har vi ingen tegn på at hunder har smittet andre dyr eller mennesker. Risikoen anses som svært lav.

Og myndighetene beroliger oss. Verdens helseorganisasjon sier at det ikke finnes noe grunnlag for å si at hund smitter videre, men at det likevel er lurt å vaske hendene med vann og såpe etter kontakt med hund.

Det norske Veterinærinstituttet skriver at dyr i nærkontakt med en som er smittet, kan få viruspartikler i pelsen, men at sjansen er svært liten for at dette smitter videre til mennesker.

De har også oversikt over tre kjæledyr som har blitt smittet av corona, og viser til Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) som slår fast noen dyr kan bli smittet etter nærkontakt med mennesker .

De påpeker at de to hundene som ble smittet, ikke ble syke av viruset. Katten døde, men det er ikke påvist at det var av covid 19.

Om du er corona-smittet gir de råd om å begrense «nærkontakten med dyret mens man er smittet ved for eksempel å ikke sove i samme seng og unngå nærkontakt med kjæledyrets nese og munn.»

Og om du er bonde og syk, bør du også forsøke å begrense kontakt med husdyr, om det i det hele tatt er mulig.

Problemet for dyr er akkurat som for mennesker. Det nye coronaviruset har kommet over oss i stor fart. Vi vet på langt nær nok.

Ekspertene baserer seg på gammel kunnskap om andre, lignende sykdommer. Vi har hatt coronavirus siden 60-tallet. Det er ikke påvist smitte fra dyr til mennesker tidligere.

Det er overraskende om det er annerledes med det nye coronaviruset. Men det er fortsatt «noen kunnskapshull», som Veterinærinstituttet påpeker.

Og for hunder fungerer ikke det å holde avstand sosialt, for å si det forsiktig.

Det er litt flaut, men ikke lenger så veldig rart, å være redd for hunden sin.

For når det gjelder corona, er nesten ingen spørsmål for dumme å stille. Også ekspertene baler med å finne svar.

På to uker er alle spørsmålene du ikke trodde du skulle stille, blitt reelle.

Publisert: 30.03.20 kl. 15:49

