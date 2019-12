Foto: Simon Dawson / PA Wire

Boris’ BBC–boikott

Boris Johnsons angrep på BBC for partisk dekning lyder som et ekko av Donald Trump. Der er den britiske statsministeren i tverrpolitisk selskap med en like sutrende Labour-leder Jeremy Corbyn, som allerede valgnatten ga statskanalen og andre påstått høyrevridde medier skylden for egen fiasko.

Det overraskende med Johnsons reaksjon er at han øyensynlig akter å følge opp klagemålet med politiske sanksjoner fordi han ikke anerkjenner kringkasterens kritiske journalistikk.

Johnson, som gjorde et brakvalg og styrket de konservative med 47 nye seter i underhuset, mener BBC har vært ensidig i sin brexit-dekning. Labour mener det samme. Han er også sår for at BBCs politiske veteran Andrew Neil kritiserte ham for ikke å våge stille til valgutspørring på TV. Forrige gang Johnson ble intervjuet av BBC-sluggeren – i forbindelse med Toryenes ledervalg sommer – snublet han i egne resonnementer, motsa seg selv og avslørte uvitenhet om partiets politikk og hvordan De konservative hadde stemt i parlamentet.

Samtidig lot britenes øvrige partiledere seg valgkamp-grille av Neil. Noe som antakelig kostet Brexit-partiet livet og Liberaldemokratenes leder Jo Swinson ledervervet. Johnson stilte heller ikke opp til partilederdebatten om klima og miljø på Channel Four, der han i stedet ble erstattet i panelet med en smeltende isklump. Statsministerens respons var at han ville «se nærmere på» den uavhengige kanalens konsesjon.

Med dette føyer Boris Johnson seg til et hårsårt selskap som omfatter Italias skandaliserte statsminister Silvio Berlusconi, visestatsminister Matteo Salvini, Ungarns statsminister Viktor Orban og president Vladimir Putin. De har alle benyttet sin stilling til å sette munnkurv på uskikkelige medier og innføre straffereaksjoner mot nyhetsorganisasjoner som våger å motsi Keiseren.

I det siste har Johnson nektet sine statsråder å delta i BBCs «Today»-sending, et nyhets- og aktualitetsprogram som går på radio hver morgen. Parallelt har kulturminister Nicky Morgan og en statssekretær i Finansdepartementet varslet endringer av den statlige finansieringsmodellen av BBC. Bortfall av offentlig støtte betyr et direkte budsjettkutt på mer enn 40 milliarder kroner for kringkastingsgiganten.

Det er enkelte typer politikere med et selvbilde og en virkelighetsforståelse som man ikke forventer annet fra. At Donald Trump raser mot det han kaller «fake news media» når de siterer presidenten ordrett eller drister seg til å rapportere inkonsekvens i hans egen politikk, er blitt så vanlig at knapt noen leer et øyelokk lenger. Det er likevel et tankekors at folkevalgte politikere i vestlige demokratier velger å boikotte enkelte medier på grunn av kritikk eller saklig uenighet.

