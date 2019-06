MÅ BORT: – Eksamen kan ikke være sånn den er i dag. Det sier seg selv at noe er galt når elever over hele Norge gråter over samme ting hvert år, skriver Lucy E. Russell. Foto: PRIVAT

Eksamen funker ikke!

Eksamen er utdatert og ekstremt urettferdig. Hvordan er det riktig at et helt års arbeid med prøver, lekser og innleveringer skal telle like mye som fem timer i en svett gymsal?

LUCY ELLINOR RUSSELL, organisatorisk nestleder i Elevorganisasjonen Akershus

Hver vår er norske skoler fulle av elever som gråter. Noen ringer mamma, andre gråter i armkroken til venner. Elevene flyter fritt. Det er kaos på skolen uten undervisning. Alle elever kjenner seg igjen i denne situasjonen, og vet akkurat hva jeg beskriver.

Eksamen er utdatert og ekstremt urettferdig. Hvordan er det riktig at et helt års arbeid med prøver, lekser og innleveringer skal telle like mye som fem timer i en svett gymsal? Det å sette likhetstegn mellom om lag 150 timer med skolearbeid og 30 minutter hos sensor er absurd. Med dette systemet teller hvert minutt på muntlig eksamen ca 280 ganger så mye som ett minutt resten av året.

Skolen og eksamen skal forberede oss til voksenlivet. Vi har fått høre at vi må sette av god tid; forberedelser kan ikke gjøres på én eller to kvelder. Samtidig er eksamen det samme som å låse seg inn på rommet uten nett, og skrive en lang oppgave på noen få timer. Det er ikke realistisk.

Det er ikke bare tidsbruken som er urettferdig, men også eksamenstrekket i seg selv. Det tar ikke hensyn til at vi er gode på forskjellige områder. Om vi kommer opp i vårt beste eller svakeste fag kan avgjøre om vi kommer inn på drømmeskolen eller ikke.

Eksamen kan ikke være sånn den er i dag. Det sier seg selv at noe er galt når elever over hele Norge gråter over samme ting hvert år. Fem timer kan ikke utgjøre like mye for fremtiden din som 150. Denne utdaterte og urealistiske prøveformen må bort.

