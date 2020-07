Kommentar

Kommunen som er rik på alt – bortsett fra folk

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

På Leka lever man i vakker og spektakulær natur, får støtte til å bygge hus, tillatelse til å bygge i strandsonen og ordføreren baker rundstykker til nykommere. Likevel bor det bare 557 i kommunen. De kunne fått plass i ei vanlig boliggate i hovedstaden, men kjemper likevel innbitt for å forbli en egen kommune. Foto: Kristin Floa

LEKA (VG): Mens boligprisene setter stadig nye rekorder i Oslo, får andre betalt for å bygge hus. I Norges minste kommuner er de luta lei av å forsvare seg.

En av disse kommunene er Leka. Øya med de karakteristiske røde fjellene som røper de amerikanske anene, ligger så langt nord i Trøndelag at du må innom Nordland for å komme dit. De 557 innbyggerne kunne fått plass i ei vanlig boliggate i hovedstaden, men kjemper likevel innbitt for å forbli en egen kommune. Leka skulle egentlig bli tvangssammenslått med naboene, men det ble i siste sekund avverget av KrF. De to lekværingene som stemte KrF i 2017, fikk godt betalt for stemmen sin.

Elisabeth Helmersen ble valgt til ordfører sist høst, og legger lite imellom om hvordan det er å være en bitte liten kommune i møte med den evinnelige «hakkingen» om å bli stor og robust. – Vi blir betraktet som en kvise på samfunnets rumpe. Ap-ordføreren er luta lei av hele tiden å forsvare seg. At de som kommune skal ha livets rett. Bevise at de klarer å utføre lovpålagte tjenester, eller gir elevene god nok undervisning. Selv mener hun at nettopp den sterke identiteten og de små forholdene gjør at alle blir sett, og at de nære tjenestene er gode. Stikk i strid med det som har vært gjennomgangstonen de siste årene. Kommuner skal bli større for å øke kvaliteten på tjenestene.

Men det er en malurt i begeret. Folk. Eller mangel på sådan. Selv om folketallet er stabilt på et lavt nivå, blir innbyggerne stadig eldre. En av de største utfordringene for små utkantkommuner er at gjennomsnittsalderen er høy. Fortsetter det slik, blir det lite unger etter hvert, og få til å pleie eldre og utføre andre nødvendige jobber. Selv om distriktene har en tendens til å gi den til enhver tid sittende regjering skylda for alt som er vondt og vanskelig, har Leka-samfunnet forstått en ting: Jobben med å få folk til å flytte dit, må de gjøre selv.

Elisabeth Helmersen (Ap) er ordfører på Leka, og hun er luta lei av «hakkingen» om at kommunen er for liten.

Nå jubler de over at kommunen vant «kampen» om en ny familie. En trebarnsfamilie fra Narvik sendte tidligere i år brev til syv små kommuner med en intensjon om å flytte dit. Etter en slags audition følte de at mottagelsen var best på Leka. Det er ganske beskrivende for hvor ulike utfordringer kommunene har i dette landet. Mens de største byene sliter med trangboddhet, overfylte skoler og skyhøye boligpriser, blir nyinnflyttede familier mottatt som var de kongelige av kommuneledelsen. Alle som vil bygge hus får 300 000 kroner i støtte. De får bygge i strandsonen, og kommunen bygger utleieboliger. Ordføreren stilte med egenbakte rundstykker. Lokalavisen ryddet førstesiden.

Ulikhetene i boligmarkedet er et kapittel for seg. Kontrasten mellom hva du må betale for en treroms i en storby og hva du får for pengene i mange utkantkommuner, kan få en til å undres over hvorfor ikke flere velger å leve det såkalte gode liv på bygda. Mange steder får du et helt hus under millionen. Men fullt så enkelt er det ikke.

Ofte er man låst i det boligmarkedet man er i. Bygger man hus på et sted som Leka, er det stor fare for å ikke få tilbake kostnadene. Der bolig i store byer er en investering, er det ikke slik på bygda. Derfor sliter også mange unge med å få lån. Der kommer det kommunale tilskuddet inn i bildet, for å lokke til seg flere unge og redusere risikoen. Den muligheten kan de blant annet takke den politisk omstridte lakseskatten for.

Mange har slitt med å skjønne hvorfor rødgrønne politikere i distriktene har kjempet mot det mange omtaler som en kakseskatt. På Leka finner man svaret. Mange kommuner har avgitt store naturressurser og det produseres laks for store verdier hvert år, men de får ikke nødvendigvis så mye tilbake. Arbeidsplassene er spredte, mens skatteinntektene går dit selskapene har postadresse.

Gjennom havbruksfondet får kommunene likevel kompensert. I rekordåret 2018 fikk kommuner og fylker til sammen 2,7 milliarder. Lille Leka fikk da 20 millioner utbetalt. Derfor har de, sammen med mange andre kystkommuner, kjempet for at disse inntektene ikke skal forsvinne inn i det store sluket. Også kalt Finansdepartementet. Vannkraftkommuner har lenge blitt solid kompensert for naturinngrepene. Kommuner som har gitt areal til nyere næringer, som fiskeoppdrett og vindkraft, har slitt med å få den samme forståelsen.

Distriktskommunene vant første runde i kampen om lakseskatten. Leka unnslapp kommunereformen. Den første familien har fått tilskudd til å bygge hus. Men svaret på om en utkant som Leka likevel har livets rett, blåser i vinden. Og vind har de i det minste nok av.

Øya Leka er kjent for de karakteristiske røde fjellene som viser at den opprinnelig var en del av Amerika. Foto: Olav Breen, Kystriksveien.no

Publisert: 26.07.20 kl. 10:45

