Castberg fortjener inspirasjon uten historieforfalskning

Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe omtaler i VG 15. juli Venstres posisjon i norsk politikk som en «En rykende haug av politiske ruiner».

Geir Kjell Andersland, Barnerettsadvokat og Venstres gruppeleder i Vestland fylkesting.

At oppslutningen om Venstre har blitt kraftig redusert siden partiets viktigste storhetstid i tiåret 1910 – 1920, er ingen nyhet. Da dominerte Gunnar Knudsens ulike regjeringer og reformene avløste hverandre på løpende bånd. Fundamentet for den norske velferdsstaten ble skapt i disse årene, uavhengig av Borten Moes forsøk på å redusere Venstres betydning.

Og at Venstres tilbakegang først og fremst skyldes etableringen av Norges Landsmannsforbund (forløper til Bondepartiet /Senterpartiet) som politisk parti, er heller ingen overbevisende analyse.

Men mitt hovedanliggende i denne sammenheng gjelder det politiske eierskapet til Johan Castberg. Jeg slutter meg til min partifelle Erling Moes indignasjon over forsøket fra Senterpartiets leder på å inkludere Johan Castberg som del av Senterpartiets politiske arv. Det er Moes presise påvisning som er den egentlige skyteskiven for Borten Moes kanonade, men skuddene hans treffer langt fra blinken.

Selvsagt tilhører Castberg Venstres historie og politiske arv.

Riktignok representerte han formelt det lille partiet Arbeiderdemokratene. Men partiets fåtallige flokk på stortinget møtte fast i Venstres stortingsgruppe, hvor Castberg ble en dominerende kraft.

Han var medlem av Gunnar Knudsens regjering, først i 1909, og så i regjeringen etter Venstres store valgseier i 1912. Castberg ble Norges første sosialminister, og han utformet forslaget til nye barnelover. Som senere stortingsrepresentant loset han de epokegjørende barnelovene gjennom i Stortinget, støttet av de fleste i Venstre og Arbeiderpartiet, men mot Høyres stemmer. Det var ikke Høyres «finest hour».

Castberg ønsket et sosialliberalt og radikalt Venstre. Han anså Høyre som en større motstander enn Arbeiderpartiet. Han ville i dag stått langt fra et nasjonalkonservativt Senterparti, men ville heller ikke likt seg i et Venstre betegnet som «Lille Høyre».

Nå passer ikke den betegnelsen helt på dagens Venstre, dertil er det for mange tydelige sosialliberale stemmer som fronter partiet. Men særlig det umulige regjeringssamarbeidet med Frp ga grunnlag, blant mange, for å oppfatte Venstre som et høyreparti.

Jeg skulle gjerne skulle sett mer av Castbergs politikk og ånd i Venstre anno 2020. Nettopp som del av Venstres stolte historie, og i en tid hvor farlige nasjonalkonservative strømninger vokser, er det desto viktigere at partiet forvalter arven fra Castberg med større kraft.

Det er selvsagt tillatt for andre partier å la seg inspirere av Johan Castberg. Men å la seg inspirere er noe ganske annet enn å forsyne seg av hele inspirasjonskilden.

Senterpartiets ferske forslag om at regjeringen gjennomfører en full gjennomgang av norsk barnevern er et meget viktig forslag. Kanskje inspirert av Castbergs barnelover? For utsatte barns skyld er det påkrevet at flere partier, ikke minst Venstre, følger etter. I Castbergs ånd.

