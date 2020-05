LÆRDOM: – Med frigjøringen kom okkupasjonen av Tyskland og Tysklandsbrigaden. Opplevelsen som mer enn noen annen skulle prege min far (bildet) og flere tusen andre unge nordmenns syn på verden, skriver Trine Skei Grande. Foto: PRIVAT

For 75 år siden var det ikke FN-pins de fryktet

Ikke alle i dag kjenner seg igjen i min fars erfaringer fra Tysklandsbrigaden. Demokrati står svakere i verden enn det har gjort på lang tid. Flere stater beveger seg i feil retning. Samtidig er det også stemmer her hjemme som sår tvil rundt internasjonalt samarbeid og FN.

TRINE SKEI GRANDE, partileder i Venstre

Mine foreldre opplevde frigjøringsdagen hjemme i Trøndelag. Der så de nazistregimet på sitt mest brutale, med krigsfangeleirer i hjembygda Overhalla. I 1947 dro faren min til Tyskland, for å tjenestegjøre i Tysklandsbrigaden. Han delte livet sitt opp i tiden før og etter tiden i Tyskland.

I Tyskland så han at det herrefolket han hadde forhatt i som okkupanter i Norge levde i mye mer miserable vilkår enn det han noensinne kunne ha forestilt seg hjemme i Overhalla. I Tyskland så han at okkupantene var folk som alle andre, og at de nå led i ruinene av Hitlers rike. Han så at menneskets lidelse og verdi er universell. Det var en selvfølge for ham å støtte opp under frihet og demokrati, FN og internasjonalt samarbeid.

I dag, 75 år etter at Hitler-Tyskland kapitulerte lever vi fremdeles i en verden tuftet på de idealene min far tok med seg hjem fra tiden i Tysklandsbrigaden. Vi har i dag et nært forhold til vår tidligere okkupasjonsmakt. I dag hjelper om lag 1300 leger og 600 sykepleiere med utdanning fra Tyskland oss gjennom coronapandemien. Allikevel forsøker noen å stille spørsmål ved behovet for internasjonalt samarbeid og FN. Noen er til og med redd for folk som går med en FN-pin på brystet.

Min fars Tysklandsopphold endret ham. Han så de massive lidelsene sivilbefolkningen led under. Han så den ødeleggelsen nazismen og krigen hadde forårsaket, også for dem. Samtidig forstod han at vi alle har noe som binder oss sammen – som frie mennesker. Tilgivelse kom ikke lett, heller ikke i Norge. Samarbeidet med Vest-Tyskland tok seg allikevel raskt opp.

I dag er Tyskland vår viktigste handelspartner og en av våre nærmeste politiske venner. Vi deler troen på internasjonalt samarbeid og verdien av demokrati. Vi står sammen i forsvar av rettsstaten i Europa. Norsk litteratur var tema på bokmessen i Frankfurt, med overskriften «Den draumen vi bær på.» Forbundskansler Merkel sa under åpningen at «I Tyskland er Norge den draumen vi bær på». Hvert år drar norske og tyske studenter på utveksling. Dette hadde ikke skjedd uten at flere forstod det min far gjorde etter krigen.

Samtidig er det ikke alle som i dag kjenner seg igjen i min fars erfaringer fra Tysklandsbrigaden. Demokrati står svakere i verden enn det har gjort på lang tid. Forskningsinstituttet V-Dem rapporterer om at det for første gang siden 2001 finnes flere autokratier enn demokratier i verden. I Europa har Ungarns statsminister Viktor Orban skaffet seg fullmakt til å regjere uten parlamentet. I Polen fortsetter den nasjonalkonservative regjeringen med å bygge ned rettsstatens uavhengighet.

Samtidig som det er flere stater som beveger seg i feil retning er det også stemmer her hjemme som sår tvil rundt internasjonalt samarbeid og FN. Dette har utartet i en bisarr mistro mot politikere som bærer FN-pinsen. Frps Per-Willy Amundsen og Jon Helgheim har begge raljert mot bruken av FN-pinsen som et støttesymbol for «globalisme». De har fått støtte fra Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk.

Faktisk.no viser at konspirasjonsteoriene rundt FN-pins har vokst fram på høyreradikale Facebookgrupper, før Amundsen, Helgheim og Selbekk plukket opp tråden. Pinsen er i realiteten en støtteerklæring til FNs bærekraftmål. 17 mål som inkluderer å stoppe klimaendringene, fremme likestilling og sikre fred og rettferdighet. Helgheim, Amundsen og Selbekk kaller det «globalisme». Jeg kaller det liberale verdier forankret i vårt norske samfunn.

I dag er det 75 år siden Norge igjen ble et fritt land. Dagen er også startskuddet for et demokratisk og fritt Europa. Med frigjøringen kom okkupasjonen av Tyskland og Tysklandsbrigaden. Opplevelsen som mer enn noen annen skulle prege min far og flere tusen andre unge nordmenns syn på verden. Han forstod behovet for tilgivelse, frihet og demokrati. Han var glad for at FN ble etablert. For å bedre internasjonalt samarbeid og forhindre neste verdenskrig.

Jeg har tre FN-nåler hjemme og går gjerne med dem på Stortinget. Hadde han levd i dag er jeg overbevist om at han ville bedt meg om å få en av de nålene til å sette ved siden av en annen viktig nål: Æresmedlemsmerket til Norske Trekkspilleres Landsforbund.

Publisert: 08.05.20 kl. 08:24

