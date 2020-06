Leder

Vi trenger en vindkraftpause nå

FRØYA I TRØNDELAG: Norge har svært gode vindressurser. Men vindparkene krasjer med reindriftsinteresser og naturvern. Foto: Gisle Oddstad

Når konfliktene om vindkraft er på sitt sterkeste, strammer regjeringen inn. Men det vil ikke løse de konfliktene folk står midt i.

Regjeringens forslag til nye regler for vindkraft er godt. Nå skal det bli slutt på at det settes opp vindmøller som er dobbelt så høye som kommunen var forespeilet ti år tidligere.

At reglene har vært så liberale, har vært tilsiktet. Lenge ønsket et ganske samlet politisk Norge at vi måtte få opp flere vindmøller og det fort.

Da subsidieringen av vindkraft ble vedtatt, var opinionspresset sterkt. Systemet kom på plass mot daværende statsminister Jens Stoltenbergs vilje. Han ble skjelt ut for å ikke tenke på miljøet. Til og med av Frp.

Etter hvert oppsto en ny bekymring. Det ble ikke bygget nok. Politikerne så at svenskene satte opp mange flere vindmøller enn oss og slik stakk av med alle subsidiene.

Vi ville gjøre dette enklest mulig for utbyggerne.

Og de brukte lang tid fordi de gikk og håpet på at subsidiene skulle gå opp. Mange av parkene som fikk konsesjon, var fortsatt ikke lønnsomme for utbygger.

Men subsidiene gikk ikke opp. Det som derimot skjedde, var at teknologien ble mye bedre, slik at parker som før ikke gikk pluss, begynte å bli mer lukrative.

Og da begynte det å haste mer. Utbyggerne måtte rekke tidsfristen. Og for å få med seg siste rest av subsidier, må parkene være oppført innen utgangen av 2021.

Det rushet ser vi resultatet av nå. Og det er ikke rart omkampene kommer. For i splittede lokalsamfunn, har man i tillegg fått prakket på seg vindparker som ikke lignet på gamle skisser.

Norsk vindkrafthistorie er en historie om skiftende vinder. Nå som vindmøllene endelig begynner å bli lønnsomme, er de blitt mindre populære. Og regjeringen strammer inn.

Men de nye reglene vil ikke gjelde de parkene som alt har konsesjon. Flere av dem vil bli bygget.

Vi mener det skal svært mye til å frata prosjekter konsesjoner, slik SV ser ut til å prøve å få Stortinget med på. Slik kan vi ikke herje med næringslivet.

Men det er klart det er en mager trøst for motstandere lokalt. Det hjelper ikke dem at det kommer nye regler fremover.

Men for dem som er imot all vindkraft, kommer bedre tider.

Norge har for tiden svært billig strøm og stort kraftoverskudd. Det kommer ikke til å bli søkt om mange nye konsesjoner når de nye reglene trer i kraft i høst.

Og det blir for å si det rett ut, godt med en pause nå.

Publisert: 20.06.20 kl. 07:57

