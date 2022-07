Leder

Et alvorlig varsku

Bak hvert eneste tall i statistikken, ligger det tragedie, sorg og et bunnløst savn. I Øygarden ble nylig en 12 år gammel gutt påkjørt og drept ved bussholdeplassen.

Vi har en dyster statistikk som reisefølge inn i sommerferien. I årets første halvår har det vært en kraftig økning i antall drepte i trafikken. Det er en utvikling som ikke kan fortsette.

63 personer har så langt mistet livet, mot 31 personer etter fjorårets første halvår.

Bak hvert eneste tall i statistikken, ligger det tragedie, sorg og et bunnløst savn. To tenåringer omkom i en motorsykkelulykke i Rogaland. Fire turister kolliderte med en traktor i Steigen. To venninner på vei hjem fra sommershow kolliderte i en tunnel. I Øygarden ble en 12 år gammel gutt påkjørt på en bussholdeplass.

Både familier og lokalsamfunn står sønderknust igjen.

Trygg Trafikk frykter at den farlige trenden vil fortsette inn i sommerferien.

Erfaringsmessig er sommeren høysesong for alvorlige trafikkulykker. I år er det i tillegg ventet betydelig økt trafikk på veiene, med både norske og utenlandske turister på ferie.

I det store bildet er Norge helt i verdenstoppen i trafikksikkerhet. Sammenlignet med andre land er dødstallene lave, uten at det er noen hvilepute. Det er over tid jobbet systematisk for å gjøre det tryggere å ferdes på veiene. Resultatene har ikke latt vente på seg. Norge har hatt en markant nedgang i drepte i trafikken de siste 20 årene.

Derfor er den plutselige økningen så bekymringsfull. Vi kjenner ikke årsaken til hver enkelt ulykke, men de siste ukene har det kommet flere teorier om hva økningen kan skyldes.

Noe er knyttet til at samfunnet har kommet i gang igjen etter nedstengningen. Det er også antydet at vårt forhold til risiko kan ha endret seg etter koronapandemien. Eller at vi rett og slett er blitt sløvere.

Det vi vet, er at i tillegg til fart og rus er uoppmerksomhet en viktig årsak til mange ulykker. NRK har skrevet om hva folk gjør mens de kjører bil, og så utenkelige ting som å lese avisen, spille trompet og til og med ha sex er blitt nevnt.

Det vanlige er imidlertid å spise, fikle med radioen eller holde på med mobiltelefonen sin. Nesten tre av fire sjåfører bruker mobilen, viser kjøredata Fremtind Forsikring hentet ut fra sin Smartbil app.

Man er også bekymret for at nye biler med ny teknologi er en fristelse. Mange skjermer og knapper å trykke på kan virke distraherende.

Men et øyeblikks distraksjon kan ha fatale konsekvenser.

Veidirektøren har kalt inn til krisemøte. Utrykningspolitiet har igangsatt aksjoner. Og budskapet til oss bilister kan ikke være til å misforstå: Vi må rett og slett skjerpe oss.