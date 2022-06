Leder

Nok et tilbakeslag

Ap-ordfører Jon Oddvar Skisland i Kristiansand var svært skuffet over sin egen regjering. Bildet av Skisland og partileder Jonas Gahr Støre er tatt ved en anledning da stemningen var atskillig bedre.

Det sier noe om regjeringen at de lytter mer til opprørsgrupper på Facebook enn de politikerne som er valgt av innbyggerne til å styre.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Det er nesten ikke til å tro at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) trosser det politiske flertallet i Kristiansand kommune for å oppfylle Senterpartiets valgløfter.

Neste år blir det folkeavstemning om oppløsning i Søgne og Songdalen, og den nye kommunen risikerer å stå i limbo helt frem til 2028.

Ap-ordfører Jon Oddvar Skisland var svært skuffet over sin egen regjering. Ikke bare ble han overkjørt av sine egne. Han ble heller ikke involvert i eller godt informert om beslutningen.

På Sørlandet murres det kraftig. Er det fordi Ap står så svakt i landsdelen at deres landsdel blir ofret?

Men heller ikke i Senterpartiet er det bare begeistring. Dette er den dårligste nyheten jeg har fått på 30 år, sier mangeårig senterpartipolitiker Johnny Greibesland til Fædrelandsvennen.

Den tidligere Songdalen-ordføreren peker på det åpenbare: Å slå sammen og skille kommuner er mye mer arbeidskrevende enn noen aner.

Les også Ap-ordfører ber Støre rydde opp i bitter kommune-krangel Kristiansands-ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) er ikke fornøyd med svarene han fikk på et krisemøte på Youngstorget…

I 2020 ble Søgne, Songdalen og Kristiansand slått sammen til en kommune med tvang. Prosessen kunne med fordel vært bedre.

Erna Solbergs regjering ble også straffet av velgerne for sine dårlig forankrede reformer. Det ga Sp et stort løft i opposisjon.

Det er likevel innenfor demokratiets rammer. Man kan like det eller ikke, men det er klart innenfor Stortingets mandat å bestemme kommunestrukturen.

Noen vil hevde at Stortinget er altfor passiv i slike spørsmål. På 60-tallet var det nettopp Arbeiderpartiet som ledet reformarbeidet som førte til at flere hundre kommuner forsvant. Det ble ansett som helt nødvendig for å utvikle velferdssamfunnet.

Nå er det derimot reversering som står høyt på agendaen for den nye regjeringen. Derfor blir to av de nye fylkene, Troms og Finnmark og Viken, oppløst.

Les også Kristiansand-ordfører tordner mot egen regjering etter skilsmisse-overkjøring Regjeringen overstyrer bystyret i Kristiansand og gir kommunene Søgne og Songdalen folkeavstemninger om skilsmisse.

VG har på lederplass skrevet at det er dårlig bruk av tid, penger og ikke minst menneskelige ressurser. Politikerne burde ha langt viktigere oppgaver å løse enn å endre tilbake fylkesgrenser, eller kommunegrenser for den del.

Men det er en viktig forskjell. De to fylkene blir oppløst fordi et flertall i det nye fylkestinget ønsket det. I Innlandet ble det ikke flertall for oppløsning, selv om det også der var sterke krefter som jobbet iherdig for skilsmisse.

I Kristiansand velger regjeringen rett og slett å se bort fra vedtaket i kommunestyret. Man kan saktens innvende at et mindretall vil slite med å vinne frem i en stor kommune. Det er likevel ikke grunn god nok til å overkjøre lokaldemokratiet når man mener de har gjort feil vedtak.

Nå må innbyggerne i sørlandskommunene vente til høsten 2023 for å få på plass en folkeavstemning. Blir det flertall for oppløsning, skjer det sannsynligvis først i 2028.

Men det er ikke bare på Sørlandet at dette kan bli en seig og krevende prosess.

En konsekvens av en slik fremgangsmåte kan bli at det ikke lønner seg å følge opp politiske vedtak. For et styringsparti og en regjering er det å skyte seg selv i foten.