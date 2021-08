AVGJØRENDE SEKTOR: – Vi skal ikke se langt ut over egne landegrenser før sivilsamfunnet er betydelig svekket, og med den også tilliten til demokrati og myndigheter. Vi kan ikke ta et sterkt og mangfoldig organisasjonsliv for gitt, skriver generalsekretæren i Frivillighet Norge.

Debatt

Demokratiet trenger frivilligheten

Ideelle organisasjoner har år etter år høyere tillit i befolkningen enn både Stortinget, regjeringen og mediene, ifølge Arendalsukas tillitsundersøkelse. Derfor er det uforståelig at organisasjonene stadig oftere settes på sidelinjen i sentrale politiske prosesser.

STIAN SLOTTERØY JOHNSEN, generalsekretær i Frivillighet Norge

Det er ingen tvil om at et sterkt sivilsamfunn er viktig for demokratiet. Et rikt organisasjonsliv med uavhengige organisasjoner som kan målbære erfaringer, meninger, bekymringer og initiativ nedenfra og opp fra befolkningen, er med på å sikre tilliten til offentlige institusjoner.

Det gjør oss trygge på at det er noen som følger med og sier ifra om nødvendig. Det gir også en mulighet til å delta i og påvirke politiske beslutninger direkte mellom valg.

I de frivillige organisasjonene skapes fellesskap, som igjen er med på å bygge tillit mellom mennesker. De aller fleste organisasjonene i Norge er bygd opp med et indre demokrati som gir god opplæring. Denne felles kompetansen og videreføring av den er i seg selv demokratiserende. Flere vet hvordan de kan si hva de mener, påvirke samfunnet de bor i og får selvtilliten til å delta aktivt.

Et mangfoldig organisasjonsliv bringer flere meninger, erfaringer og perspektiver inn i debatten. Da treffer politiske beslutninger reelle behov, og de samsvarer bedre med den faktiske erfaringen folk har. Det styrker legitimiteten til de politiske organene at de som tar beslutningen kjenner dem beslutningen påvirker. Derfor er det lettere for politikere å få nødvendig innsikt når frivilligheten har gode vekstvilkår.

Likevel opplever vi at organisasjonene ofte blir satt på sidelinjen. I stedet for at organisasjonenes kunnskap og erfaring blir invitert inn, ser vi heller en økning i såkalte ekspertutvalg. Her kan regjeringen plukke ut enkeltpersoner som hver for seg kan ha verdifull kunnskap og innsikt, men som ikke representerer noen andre enn seg selv. Det betyr noe hvem som setter agendaen og hvilke rammer som blir satt for deltakelse i politiske prosesser. Det er stor forskjell på å svare på spørsmål og være den som bestemmer hvilke spørsmål som skal stilles.

Et grelt eksempel er regjeringens arbeid med en foreningslov. Uten å snakke med dem en slik lov vil påvirke, la Nærings- og fiskeridepartementet lovarbeidet ut på anbud. Da Frivillighet Norge protesterte på vegne av en samlet frivillig sektor, sa departementet at de skulle sette ned en referansegruppe og holde innspillsmøter. Innspillsmøtene var lukket og for spesielt inviterte. Referansegruppen ble i liten grad lyttet til. Resultatet er et lovforslag som ikke passer til den virkeligheten oss loven skal gjelde for opplever.

Noen ganger kan vi møte på politikere som hinter om at de sakene som organisasjonene fremmer, oppleves mindre «ekte» enn det enkeltpersoner mener. Akkurat som om det å diskutere i fellesskap, bryne meninger på hverandre og lære av ulike perspektiver og erfaringer før en tar stilling til en sak er med på å gjøre standpunktet dårligere.

Kanskje det er denne holdningen som ligger til grunn for at man setter ned en ytringsfrihetskommisjon hvor frivillige organisasjoner ikke er representert? I sommer uttalte leder i kommisjonen, Kjersti Løken Stavrum, følgende om sammensetningen av komiteen: «Samtidig er det jo ingen representativitet, vi er der ikke på vegne av noen andre. Det har gjort arbeidet vårt enklere, fordi vi har kunnet føre diskusjoner i rommet.»

Å representere et større fellesskap enn seg selv er altså en ulempe når politikk skal utformes, fordi det vanskeliggjør arbeidet. Forstå det den som kan.

Fordi det betyr noe å få være med å stille spørsmålene, definere utfordringer, problemer og mangler, er det alvorlig når organisasjonslivet blir satt på sidelinjen og kun blir invitert til å svare på forhåndsdefinerte spørsmål, forslag og problemstillinger. Da bruker vi ikke den kompetansen som finnes i frivilligheten. Da svekkes den tilliten som vi jobber hver dag med å bygge opp.

Vi skal ikke se langt ut over egne landegrenser før sivilsamfunnet er betydelig svekket, og med den også tilliten til demokrati og myndigheter. Vi kan ikke ta et sterkt og mangfoldig organisasjonsliv for gitt. Frivillige organisasjoner må få rom til å utvikle seg på egne premisser og må få plass rundt bordet når saker som angår oss blir diskutert. Det er mye erfaring og kompetanse i de ulike organisasjonene på alle samfunnsfelt. Denne må tas i bruk.

Slik styrker vi oss et demokratisk samfunn hvor vi fortsatt har høy tillit til hverandre.